Barry Keoghan y su difícil encuentro con Ringo Starr para las películas de The Beatles

El actor irlandés Barry Keoghan reveló que estaba particularmente nervioso al momento de conocer a Ringo Starr, a quien interpretará en las próximas películas biográficas sobre The Beatles.

Durante una aparición en Jimmy Kimmel Live, la estrella de Saltburn, rememoró el momento en que conoció a la leyenda. “Tocó la batería para mí”, recordó el actor irlandés. “Me pidió que tocara, pero no toqué la batería para Ringo”.

Keoghan recordó otros momentos del encuentro. “Cuando hablaba con él, no podía mirarlo. Estaba nervioso, como ahora mismo. Pero él me dijo: ‘Puedes mirarme’. Mi trabajo es observarlo, captar sus gestos y estudiarlo. Quiero humanizarlo y transmitirle sentimientos, no solo imitarle”.

Starr, a su vez, comentó a Entertainment Tonight, su opinión sobre Keoghan, antes de que fuera confirmado en el papel. “Bueno, me parece genial. Creo que está tomando clases de batería en algún lugar, y espero que no demasiadas”.

Además de Keoghan, en el resto del elenco protagónico están Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney y Joseph Quinn como George Harrison.

Las cuatro películas biográficas de los Beatles, dirigidas por Sam Mendes, se estrenarán en abril de 2028.