Cannes 2025 estrenará dos películas chilenas y un western con Pedro Pascal

Este jueves se reveló la programación de la 78° edición del Festival de Cannes. El anuncio, liderado por Thierry Frémaux, director artístico del certamen, considera dos películas chilenas y una cinta con Pedro Pascal.

La misteriosa mirada del flamenco, el primer largometraje de Diego Céspedes, competirá en Un Certain Regard, la misma sección en la que estuvieron Bonsái (2011), de Cristián Jiménez (2011) y Los colonos (2023), de Felipe Gálvez.

Ambientado a inicios de los 80, el filme gira en torno a Lidia, una niña de 11 años que crece en una amorosa familia queer marginada en un hostil pueblo minero. Esa comunidad es culpada por una misteriosa enfermedad que empieza a propagarse, algo que, dice la superstición, se transmite con una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

La ola, la nueva película de Sebastián Lelio, es un musical inspirada en las protestas masivas ocurridas en el país en mayo de 2018. Coescrita por Manuela Infante, Josefina Fernández, Paloma Salas y el propio Peleo, sigue a una estudiante de música que se involucra en el creciente movimiento feminista en su universidad, donde un grupo de mujeres se alzan para dar a conocer el acoso y abuso que muchas de sus compañeras han sufrido. Se exhibirá en Cannes Premiere, un espacio que este año también acogerá los trabajos más recientes de Fatih Akin y Raoul Peck.

En tanto, Eddington es la nueva cinta de Ari Aster (Midsommar). Protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, presenta la historia de un sheriff de Nuevo México con grandes aspiraciones. Será la primera vez que un largometraje con la actuación de la estrella de The last of us compita por el principal galardón del festival.

Otros cineastas que aspirarán a ese galardón son Jean-Pierre y Luc Dardenne, Wes Anderson, Julia Ducournau, Richard Linklater, Carla Simón, Kelly Reichardt, Joachim Trier, Jafar Panahi y Kleber Mendonça Filho.

El certamen se desarrollará entre el 13 y 24 de mayo. En esta ocasión la presidenta del jurado será la actriz francesa Juliette Binoche.