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    Cuáles son los artistas chilenos más escuchados en el mundo

    Spotify reveló que más de la mitad de las reproducciones de música chilena ya provienen del extranjero. Revisa la lista de los fenómenos musicales que están conquistando desde Latinoamérica hasta Europa.

    Por 
    Equipo de Culto
    El dominio global del K-pop: Los artistas más seguidos en Spotify 2025.

    Un interesante dato acaba de dar a conocer Spotify. De acuerdo a la popular plataforma, entre enero de 2025 y julio de 2026 más de la mitad (53,5%) de todos los streams de música chilena vinieron desde fuera del país, en un total de 184 mercados.

    A la cabeza de este fenómeno está Cris MJ, quien es el artista chileno con mayor volumen de streams internacionales, equivalente al 79% de sus reproducciones totales. FloyyMenor en cambio, genera menos streams en total, pero un porcentaje aún más alto de audiencia internacional, llegando al 91%. Y esto no es coincidencia, porque juntos son autores de “Gata Only”, la canción chilena más escuchada fuera del país durante el período analizado.

    México lidera como el principal mercado internacional para la música chilena, seguido por Argentina y Estados Unidos, señal de que el género urbano chileno conquistó Latinoamérica antes de cruzar a Europa, donde España, Italia y Alemania también entran al top 10.

    El crecimiento no se limita a los nombres más grandes. Kreamly fue el artista con mayor salto interanual en streams internacionales, con un +277%.

    La música chilena, que se puede también escuchar en Éxitos Chile, le está cantando al mundo entero, y los números lo confirman.

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