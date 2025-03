Javiera Contador: “No he dejado la comedia y el stand up, pero actuar es maravilloso”

La vida de Victoria, interpretada por Javiera Contador, cambió por completo luego de que una tormenta solar destruyera los satélites de la tierra. El internet desapareció y, con ello, la principal motivación de Vicky. Obligada a enfrentarse a sus hijos y a una vida sin redes sociales, en Desconectados (2022) restauró la relación rota con su familia y de paso conoció a Rigoberto (Jaime Vadell), un vecino de setenta y tantos años, exprofesor de matemáticas y dueño de una ferretería.

La secuela de esta historia se estrenará el 28 de marzo en Prime Video, misma plataforma que alberga la primera parte. Desconectados 2: Reconectados, creada y dirigida por Diego Rougier y producida por Picardía Films (Alma, Sal), aborda cómo Victoria, quien ahora está encima de sus hijos, recibe una oferta de trabajo en Miami que desordenará por completo el panorama familiar.

“La primera funcionó mucho, fue una sorpresa. En un momento llegamos a estar en las 10 más vistas en algunos países de África. Es bonito que las plataformas te internacionalicen tan rápido. Esta es una historia chilena, con personajes chilenos y empieza a trascender”, dice la actriz Javiera Contador a Culto en medio del rodaje, en el Centro de Espiritualidad Marista.

En ese recinto de Las Condes, el elenco graba algunas escenas que formarán parte de la secuela. Esta locación funcionará como una casa para personas mayores. En medio del ajetreo, la también comediante reflexiona sobre los cambios de Desconectados 2. “En esta nos hemos dado más licencias, tiene más humor que la primera, más comedia. Se incorporan personajes nuevos y eso le da frescura. Ahora tenemos a una mamá que quiere compensar el tiempo que no estuvo presente, entonces está mega encima de sus niños (Jesu Haran y Diego Rojas)”.

Set visit Desconectados 2 - Sebastian Utreras

“Tiene situaciones un poco absurdas, pero muy divertidas”, agrega. “Eso hace que el equipo lo pase bien también, porque en el fondo, todos empiezan a estar en esta tecla del humor. Han sido grabaciones muy gratificantes”.

El rodaje de esta película comenzó luego de un periodo complejo para Contador, quien vivió una fallida presentación como humorista en el Festival de Viña del Mar 2024. ¿Cómo llega a este proyecto? “Contenta, después de un verano muy intenso, la posibilidad de actuar siempre es maravillosa, y obviamente poder canalizar la energía en otras cosas. Una película te absorbe al 100%. Este es un personaje que me encanta, me permite jugar. Además, hago producción ejecutiva, entonces es un mundo distinto para mí. Ha sido un proceso entretenido y sanador, siempre hacer las cosas que te gustan es bueno”, responde Contador.

El 17 de junio pasado, Javiera Contador cumplió 50 años y hace un balance más que positivo de su carrera. “Es un muy buen momento laboral en términos de actuación. 2024 partió complejo, pero me han llamado como nunca para actuar, y es algo que me encanta. No he dejado la comedia, el stand-up, pero poder actuar es maravilloso”.

Sobre hacer una película con Amazon, la actriz destaca el profesionalismo del despliegue técnico. “Son niveles internacionales de producción”, dice. Además, releva el rol de Picardía Films, productora que dirige con su esposo Diego Rougier, director de las cintas. “Es un orgullo. Es un equipo de primera línea. En Chile hay muy buenos profesionales y qué lindo que se puedan lucir también. No siempre se puede, no siempre están los presupuestos o las condiciones. Y aquí sí están y eso es fantástico”.

¿Es eso una fortuna, considerando el complejo panorama que denuncian los actores en Chile? “Sí, total. El trabajo del actor en general va a seguir siendo inestable. Uno se mete a un proyecto precioso como este, y después, la vida, ojalá pueda venir otro o varios más; pero a lo mejor no. Y eso es parte de nuestra vida. Creo que los actores aprendemos a lidiar con eso y obviamente, pospandemia, se recrudeció muchísimo una historia que ya es más bien inestable. Las producciones se achicaron, porque hay menos producción, hay menos plata. Los fondos también. Entonces todo ha sido más difícil”.

Quien también valora el papel de las grandes plataformas es Jaime Vadell, quien ya ha trabajado con Prime en la primera entrega de esta historia y con Netflix en El Conde (2023). “Es muy bueno, creo que va a renovar el ambiente y la productividad de estas empresas es una cosa fantástica”.

El actor de 89 años regresa para interpretar a uno de los personajes más entrañables de la historia. Después de vivir solo en un departamento, en el mismo edificio que Victoria y su familia, Rigoberto se muda a una residencia de personas mayores, en donde es visitado con frecuencia por los protagonistas.

“Es un caballero que lo único que quiere es tener compañía, porque es un hombre muy solitario. Por suerte, en Desconectados ya se encontró con este grupo familiar que le ha dado alegría, sobre todo que hay gente tan chica. Eso también hace la vida más amable y más alegre; los niños alegran la vida”, reflexiona.

Set visit Desconectados 2 - Sebastian Utreras

El reconocido artista es crítico de la representación de las personas mayores en la pantalla. “Generalmente, se muestran para decir pobrecito, y salen unos viejos estúpidos, al que todo el mundo tiene que decirles que sí y hablarles a gritos. Eso no es bueno”, explica. Así, coincide en que se debe mostrar a personas mayores empoderadas.

Esta película también cuenta con la participación de Carmen Gloria Bresky (Casado con Hijos), Nestor Cantillana (Patio de Chacales), Sara Becker (La Contadora de Películas), Fernando Godoy (Casado con Hijos), Alondra Valenzuela (La Contadora de Películas) y la aparición especial de Francisco Saavedra.