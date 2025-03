La reflexión de Emma Heming, mujer de Bruce Willis, sobre la muerte de Gene Hackman: “Los cuidadores también necesitan cuidados”

En 2022, la familia de Bruce Willis hizo público que el actor se retiraba de la actuación debido a problemas de salud, inicialmente diagnosticados como afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicarse. Un año después, se reveló que el diagnóstico correcto era demencia frontotemporal (DFT). Desde entonces, su esposa, Emma Heming Willis, su exesposa, Demi Moore, y todas sus hijas, tanto las mayores que tuvo en su primer matrimonio como las menores del segundo, se han unido para brindarle apoyo y cuidados constantes.

Emma Heming ha reflexionado sobre esta experiencia tras el reciente fallecimiento de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. En un video subido el 10 de marzo en su perfil de Instagram, la modelo habló sobre la importancia del apoyo a quienes cuidan a personas con enfermedades crónicas

“Esto no es algo sobre lo que normalmente comentaría, pero realmente creo que hay algo que aprender de esta historia”, comenzó diciendo.

En su mensaje, calificó como “trágico” el fallecimiento del actor de 95 años y su esposa de 65, quienes fueron encontrados sin vida en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el pasado miércoles 26 de febrero.

“Me ha hecho pensar en una historia más amplia, y es que los cuidadores también necesitan cuidado”, afirmó. “Son vitales y es muy importante que estemos ahí para ellos, para que puedan seguir estando ahí para la persona a la que cuidan”.

La esposa de Bruce Willis también abordó la percepción errónea que existe en torno a los cuidadores de personas que padecen enfermedades crónicas.

“Creo que hay una idea común de que los cuidadores lo tienen todo resuelto, que lo tienen bajo control. No creo en eso. Creo que debemos apoyarlos para que puedan seguir adelante”, expresó.

El mensaje, que acompañó con la frase “Los cuidadores también necesitan cuidado. Punto. Fin de la historia. #supportcaregivers”, se dio en medio de la consternación por los detalles de la muerte de Hackman y su esposa.

Desde que el protagonista de Duro de Matar fue diagnosticado con DFT en 2023, la modelo se ha convertido en una defensora de los cuidadores. En marzo de ese año, compartió públicamente su experiencia personal y los desafíos emocionales que enfrenta como esposa y principal apoyo del actor.

Heming Willis ha estado trabajando para crear conciencia sobre esta condición a través de su fundación Make Time Wellness y su próximo libro, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, que se publicará el 9 de septiembre.

“Para mí, el conocimiento es poder, y construir una comunidad de apoyo ha sido vital. Quiero compartir lo que he aprendido con quienes se encuentran en este camino”, explicó sobre su motivación para escribir el texto.