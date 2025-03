La nueva teoría tras los asesinatos de Charles Manson que expone documental de Netflix

Recientemente, Netflix estrenó el documental Caos: Los crímenes de Manson, dirigido por Errol Morris (ganador del Oscar por The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara).

Su último proyecto se adentra en los asesinatos de la Familia Manson en 1969, basándose en el libro CHAOS: Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los años sesenta de Tom O’Neill (2019) y presenta teorías que involucran al gobierno, la CIA y el proyecto MK Ultra. Ellos, en parte, habrían sido los responsables de empujar a Charles Manson y su secta a la masacre que golpeó a Los Ángeles a fines de los años 60.

Historia de la familia Manson

La familia Manson surgió en 1967, después de que Charles Manson saliera de prisión. Al llegar a San Francisco conoció a Mary Brunner, una joven bibliotecaria de la Universidad de California en Berkeley. Poco después, otras mujeres jóvenes, como Lynette Fromme y Susan Atkins se unieron al grupo, atraídas por el carisma de Manson y su filosofía de vida alternativa.

El grupo adoptó un estilo de vida nómada, viajando en un autobús escolar modificado y estableciéndose en varios lugares de California, como Topanga Canyon, Malibú y Venice Beach. En 1968, se establecieron en el Rancho Spahn, un antiguo set de películas del oeste en decadencia, donde Manson consolidó su control sobre el grupo. La “Familia” creció hasta incluir a unas 100 personas en total, aunque solo unas treinta permanecieron leales a él hasta el final.

Más tarde, en agosto de 1969, una serie de asesinatos violentos sacudieron a Los Ángeles. La noche del 8 de agosto, los seguidores de Charles Manson asaltaron la residencia de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y la asesinaron junto a otras cuatro personas. Al día siguiente, la pareja formada por Leno y Rosemary LaBianca también fue asesinada en su casa.

Fotos: Getty Images.

La versión oficial, popularizada por el fiscal Vincent Bugliosi en su libro Helter Skelter: La Verdadera Historia de los Crímenes de la Familia Manson, postula que Manson creía en una inminente guerra racial apocalíptica y que los asesinatos fueron un intento de desencadenar esto. Sin embargo, el documental Caos: Los crímenes de Manson presenta una visión alternativa, sugiriendo posibles conexiones entre Manson y programas de control mental de la CIA.

Lo que expone el documental

El documental profundiza en la investigación del periodista Tom O’Neill, quien durante dos décadas reunió pruebas y testimonios que ponen en duda la versión oficial de los asesinatos de Manson. A través de entrevistas, documentos desclasificados y análisis detallados, la producción plantea la posibilidad de que Manson y su “Familia” fueran objeto de experimentos parte de la CIA, relacionados con el uso de LSD y otras sustancias psicodélicas.

La hija de Angela Lansbury estuvo en la secta de Charles Manson.

Una figura clave en estas teorías es el Dr. Louis “Jolly” West, un psicólogo vinculado al proyecto MK Ultra, que trabajaba en la clínica Haight-Ashbury Free Medical Clinic, frecuentada por Manson y sus seguidores.

El documental sugiere que West y otros agentes de la CIA podrían haber utilizado a Manson para experimentar con técnicas de control mental, lo que habría influido en el comportamiento violento de los miembros de la secta. Aunque no se presentan pruebas definitivas, el documental invita a reflexionar sobre las posibles conexiones entre estos programas gubernamentales y los crímenes cometidos.

El sitio Wall Street Journal le dio una alta calificación al documental de Netflix (80 de 100) y elogió el trabajo de Morris, aunque fueron claros en que el largometraje deja con más dudas que respuestas a sus espectadores en torno a esta teoría conspirativa sobre el control mental.

“Hay muchas más preguntas en “CAOS” que respuestas concretas, pero una cosa está clara: la calidad hipnótica de la realización cinematográfica de Morris, realzada en gran medida por el terror en la banda sonora de Paul Leonard-Morgan e incluso en las grabaciones de demostración de Manson”.

Chicago Sun-Times también coincide en que no da ninguna certeza sobre lo que expone en su narrativa.

“Si bien el documental no proporciona pruebas concluyentes de un vínculo entre operaciones encubiertas del gobierno y Manson, al menos es material para un debate alegre”, señalaron.

Mira el tráiler de Caos: Los crímenes de Manson a continuación