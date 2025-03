Karla Sofía Gascón reflexiona sobre la polémica de sus tuits: “El dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable”

Luego de aparecer en público la 97ª edición de los premios Oscar celebrada el 2 de marzo de 2025, Karla Sofía Gascón, actriz protagonista de Emilia Pérez, volvió a referirse a sus polémicos tuits donde realizó comentarios racistas y xenofóbicos.

“Si vas a tuitear sobre mí…”: la broma del animador de los Premios Oscar sobre Karla Sofía Gascón de Emilia Pérez. Foto: ABC.

El 7 de febrero ya había hecho declaraciones respecto al tema, cuando publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Ahora, la actriz compartió una extensa declaración en The Hollywood Reporter, donde expresa su arrepentimiento por sus tuits, su afecto por México y sus luchas personales producidas a raíz de la controversia.

La declaración comienza reflexionando sobre sus acciones en el pasado. “Últimamente, así como he sido objeto de palabras hirientes, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos; cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador”.

También aprovecha de pedir disculpas a todos los afectados. “Sin excusas y sin intención de justificar ninguna de mis acciones pasadas, pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria. Humildemente les pido perdón y, para honrar su amabilidad y comprensión, prometo comprometerme a seguir aprendiendo y escuchando, para no cometer los mismos errores en el futuro”, continúa.

Más adelante en el comunicado, Gascón comparte que quiere “abrir una discusión y reflexión honesta sobre la salud mental”

“A lo largo de diferentes etapas de mi vida, he pasado por momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares inesperados. En este último episodio, el más comentado y más expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas en mi nombre para aumentar el dolor y la confusión. Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes, que hirieron profundamente mi espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que ni siquiera podía respirar”, comenta la actriz.

Asimismo se sincera sobre sus sentimientos más profundos luego de la polémica. “En medio de esta tormenta inesperada y devastadora, ha habido momentos en los que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales. Y me he preguntado: ‘si yo, con toda mi fuerza y ​​preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿Qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este ataque?’ De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar".

Además se explaya y manifiesta su aprecio por México, que según sus palabras, ocupa un lugar indeleble en su corazón. “En este país magnético y maravilloso, me fue posible forjar mi carrera como actriz y he recibido amistad, cariño y calor humano que jamás olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor, un legendario director de cine, me abrió las puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno”.

“Mi compromiso de defender a México, a todos los mexicanos y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad", continúa.

Al final de su testimonio, Gascón escribe: “Solo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza. Un mundo donde podamos aprender y crecer sobre la marcha. Un mundo donde todos podamos dejar de lado nuestros escudos y ser nosotros mismos”.