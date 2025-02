“Me siento agradecida”: Karla Sofía Gascón asistirá a los Oscar 2025 tras la polémica

Este domingo 2 de marzo las mayores estrellas de Hollywood se reunirán para celebrar una nueva edición de los Oscar. Una entrega a la que Anora, Cónclave y El brutalista llegan como las películas mejor perfiladas para dominar la ceremonia.

Una de las grandes dudas se ha resuelto durante las últimas horas: la presencia de Karla Sofía Gascón, la protagonista de Emilia Pérez, envuelta en una polémica por la difusión de tuits antiguos en que se refería a los inmigrantes, el islam y las personas negras.

Aunque no asistió a los eventos en que estaba nominada (Critics Choice Awards, Bafta, Premios del Sindicato de Actores), los medios estadounidenses reportaron que la española estará presente en el Dolby Theatre de Los Angeles. Netflix, la compañía que distribuye la película en Estados Unidos, correría con sus gastos de traslado.

Variety informó que todavía están por resolverse una serie de detalles, “incluyendo si caminará por la alfombra, se detendrá para realizar entrevistas o se sentará cerca de sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez y el director Jacques Audiard”, apuntó. Ese mismo medio señaló que también acudirá a los Premios César, que se realizarán este 28 de febrero en París.

“No estoy segura de cómo me siento, pero me siento agradecida por estar de vuelta”, indicó Gascón a The Hollywood Reporter. “Me siento agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años”, agregó.

Emilia Pérez está nominada a 13 categorías de los Premios de la Academia, incluyendo Mejor película y Mejor director. Aunque es la cinta con mayor número de candidaturas, ha perdido fuerza durante las últimas semanas.

Su mejor opción de triunfo está en galardones como Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña) y Mejor canción original (El mal).