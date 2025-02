Cónclave triunfa en los SAG Awards y añade una dosis de incertidumbre a los Oscar

Anoche se celebró la última gran gala en la antesala a los Oscar. Los Premios del Sindicato de Actores (o SAG Awards) revelaron a los ganadores de su 31° edición, tanto en cine como en series.

Tras su triunfo como Mejor película en los Bafta, Cónclave se impuso como Mejor elenco, la distinción más importante del evento. El galardón fue recibido por Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow y Sergio Castellitto. El honor también recayó en Stanley Tucci y Lucian Msamati, ausentes en la ceremonia.

Demi Moore. Foto: Reuters/Daniel Cole

Así, la cinta sobre la elección de un nuevo papa superó a Un completo desconocido, Emilia Pérez, Wicked y Anora, la principal favorita de los Premios de la Academia. Ese reconocimiento suele ser un predictor irregular en la carrera por los Oscar: en seis de los últimos diez años ha habido una coincidencia entre ambas instancias.

En tanto, Demi Moore (La Sustancia) se consagró como Mejor actriz, superando a Mikey Madison (Anora), quien hace una semana había obtenido el Bafta. En una de las sorpresas de la noche, Timothée Chalamet (Un completo desconocido) superó a Adrien Brody (El brutalista) y se llevó el galardón a Mejor actor.

Tal como se predecía, Zoe Saldaña (Emilia Pérez) y Kieran Culkin (Un dolor real) celebraron en sus respectivas categorías y cerraron una racha perfecta en la temporada de premios.

Con cuatro distinciones, Shōgun se erigió como la gran ganadora de los apartados de series. Only murders in the building consiguió los reconocimientos a Mejor elenco de serie de comedia y Mejor actor de serie de comedia (Martin Short).

Timothée Chalamet. Foto: Reuters/Daniel Cole

También festejaron Colin Farrell (El Pingüino), Jessica Gunning (Bebé Reno) y Jean Smart (Hacks).

La gala fue exhibida por Netflix y aún está disponible en la plataforma de streaming.