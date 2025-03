Héctor Noguera y la polémica intervención de Gonzalo Valenzuela en los Caleuche: “No creo que se generara una división, él planteó un debate”

Héctor Noguera se prepara para una nueva temporada en las tablas. En el Teatro Nescafé de las Artes regresa No me deje hablando solo, exitosa puesta en escena escrita y dirigida por Rodrigo Bastidas que desde 2023 conquista a un público transversal. La obra, en la que Noguera es actor secundario, está más que incorporada en su memoria.

“Ya hemos hecho tantas temporadas, así que mucha preparación no necesito”, dice alejado de cualquier atisbo de arrogancia, sino más bien confiado de la experiencia. “Habrá sido unas dos sesiones de ensayo, se repasan los textos y los movimientos y es suficiente”.

La obra, que también integra a María José Necochea y Nicolás Mena en el elenco, sigue a un matrimonio de 50 años, interpretado por Jaime Vadell y Coca Guazzini. En esa etapa vital, comienzan a cuestionarse los roles de cada uno, en medio de la jubilación del marido y la postergación permanente de la esposa.

“Es lo que vive cualquier matrimonio mayor; muy identificable con muchísima gente. Sobre todo cuando una de las partes, que en este caso es el marido, queda viuda. Tantos recuerdos, los buenos, los malos, los arrepentimientos”, reflexiona el artista de 87 años.

En estos años, el actor ha sido testigo de cómo hay público fiel a la obra. “Hay gente que se la repite. En general, es una obra muy amable, tiene mucha identificación, porque retrata un problema que es bastante común, eso hace que la gente conecte fácilmente con la historia”.

Noguera define su papel en No me deje hablando solo como el de “un muy buen amigo”. Para él, la amistad en la vejez toma un “rol cada vez más importante”. “Cuando se es más joven, uno pasa por muchos amigos y amigas, pero a medida que uno va teniendo más años, se van restringiendo los amigos, y por lo tanto, se hacen más importantes”, reflexiona.

—¿Considera que a las personas mayores se les excluye?

La mayoría de las historias en el cine, en el teatro y en la televisión, son historias de gente más joven, pero no creo que se les excluya. Últimamente, ha habido mucho interés en la tercera edad, entonces tenemos muchas más oportunidades que antes; antes era más difícil, pero ahora sí estamos apareciendo los viejos mucho más.

En el programa Te invito, de Mega, el actor se sinceró sobre el desgaste de la memoria, asegurando que ahora tenía mayores dificultades para retener guiones de teatro, en comparación con los libretos de televisión. Su último papel en la pantalla chica tenía estrecha relación con la memoria. En Como la vida misma, Noguera interpretaba a Armando, personaje que vivió sus últimos días con Alzheimer.

—¿Seguirá haciendo teleseries?

Eso no depende de mí, depende de los canales. El teatro sí que depende de mí, ahí depende de lo que yo produzca, programe y acepte como ofrecimiento, pero en el caso de la televisión depende exclusivamente de ser o no llamado.

—Mega es el único canal con área dramática y ha apostado por los remakes. ¿Se sumaría a una reversión de una telenovela antigua?

Tengo entendido que no han sido muy exitosos los remakes, así que no sé si seguirán haciendo. En todo caso, creo que es menos interesante que hacer un nuevo papel, porque siempre en los remakes está la comparación, e indudablemente, quien siempre gana, son los originales, porque son los personajes que quedaron en la mente de las personas. Entonces, adaptarse al mismo personaje, pero con otro rostro y otra interpretación, implica un cierto trabajo para el espectador, que no siempre está dispuesto a hacer y se queda con la primera imagen.

—¿Usted los ha visto? ¿Le gustan?

No mucho, porque por lo general estoy actuando, estoy haciendo teatro, pero de vez en cuando veo algo y es difícil no dejar de ver a los originales. Es difícil no hacer la comparación. En general, me gustan más los originales.

El presente de las artes

El mundo del teatro está más que vigente. Así lo ve Héctor Noguera en los jóvenes que llegan atraídos por la experiencia de actores con trayectoria que aseguran una buena calidad de interpretación. Los cambios no solo los nota en las butacas, sino sobre el escenario.

“En el teatro hay mucha gente joven muy buena. Hay muchos talentos, no solamente en el ámbito de la actuación, sino en el ámbito de la dramaturgia y del diseño teatral. Hay muchos jóvenes muy creativos, que dan una versión original de las cosas; siempre muy comprometidos con la realidad, con su propia generación”, reflexiona. Eso sí, no se arriesga a destacar nombres, a riesgo de “quedarse corto”.

En 2023, Héctor Noguera fue reconocido con el premio a la Trayectoria en los Premios Caleuche, instancia que este 2025 destacó a Eduardo Barril. No fue lo único que trascendió de la última versión de la ceremonia de Chile Actores. Cuando Roberto Farías fue nombrado como ganador como Mejor Actor de Soporte por su papel en El Señor de la Querencia de Mega, el actor Gonzalo Valenzuela subió el escenario para defender a su amigo, quien fue acusado de acoso sexual en 2018.

—¿Cómo vio lo que sucedió? ¿Se generó una división en el gremio?

No creo que se generara una división, se creó un debate. Hay diferentes opiniones sobre los hechos, está bien que se debata, significa que todavía la televisión está viva, que lo que pasa allí, la gente todavía lo conversa. Es importante, en general, el intercambio de ideas. A veces, hay alguna gente que pierde un poquito el rol y se transforma en algo más violento, pero la verdad diría que es un buen debate.

—¿Cree que fue el momento adecuado para que Gonzalo Valenzuela expusiera la situación?

Eso es lo que hay que debatir. Me parece que fue una salida espontánea de parte de Gonzalo, no creo que haya sido planificada de antes y creo que son las contradicciones que están ocurriendo. Ahora, que esas contradicciones salgan a la luz, es importante considerarlas, tomarlas en cuenta, escucharlas y debatirlas, así que yo pienso que lo que hizo Gonzalo fue eso, plantear un buen debate.

—En ese debate se plantea el tema de las funas. ¿Qué piensa usted de esa práctica que está latente en redes sociales?

No estoy de acuerdo con la funa, pienso que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene el derecho a expresarse, el público dirá si está de acuerdo con eso o no, si lo sigue o no lo sigue.

—Sobre el caso de Cristián Campos, ¿cómo ve el futuro para el actor?

Lo que más quiero es que Cristián, como todos, pueda volver a trabajar. Es lo único que puedo decir. Lo que más deseo es que eso ocurra y que él pueda volver a ser un actor y un aporte al gremio.

—Hablando de debates. Hace poco se instauró uno en las artes visuales, en el cual se cuestionaba el espacio que se le da a “figuras del espectáculo” en galerías y museos, a propósito de la exposición de Mon Laferte en el Parque Cultural de Valparaíso; los firmantes de una carta planteaban que se “habría saltado la fila”. Usted como presidente de Fundación Teatro a Mil, que presenta la muestra, ¿cómo ve esa situación, cree que es valioso que figuras de un área exploren otras disciplinas?

Es de un interés general saber que una persona que tiene un nombre tan fundamental en la música, además esté haciendo artes visuales. Creo que todo el mundo tiene la curiosidad por verlo, por ver lo que ella hace y me parece legítimo que lo quiera mostrar. Las cosas no creo que se presenten en ninguna parte del mundo por un orden de fila; se presentan aquellos trabajos que los curadores piensan que son más interesante para el público, pero no están pensando en un orden de fila.

***

Sobre actuales y venideros proyectos, Héctor Noguera también integra la nueva temporada de Es por Amor, el musical de Rock Latino en Teatro Municipal de Las Condes, disponible hasta el 16 de marzo.

Además, desde Teatro Camino, proyecto fundado por él en el 2000, está preparando en una obra a estrenarse en mayo llamada Caballo de feria. “Será una comedia, una puesta en escena muy interesante que muestra a un joven y un hombre mayor, que trabajan juntos, con una gran complicidad intergeneracional y que aborda la creatividad como agente de cambio”, detalla el también director.

En paralelo, continúa con los talleres de actuación en el espacio. “No son para actores profesionales o gente de teatro, por el contrario, son para personas que se desempeñan en otras áreas y que quieren potenciar algunos aspectos a través de técnicas teatrales. Participar en este tipo de talleres, entrega una serie de beneficios para la vida en general, como la expresión, el trabajo en equipo, la memoria y la creatividad”, dice para cerrar.

La obra No me deje hablando sola se exhibirá este 12 y 13 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes. Entradas en Ticketmaster.