Becoming Led Zeppelin, el nuevo documental de la banda inglesa: lo que es y lo que pudo ser

En el primero de dos encuentros entre 1974 y 1975, Elvis Presley preguntó a los miembros de Led Zeppelin si eran ciertas todas esas historias en la carretera que los retrataban como corsarios recorriendo Estados Unidos de costa a costa en una caravana suscrita al rock, la violencia, las drogas y el sexo en variables que hoy ameritan tribunales.

“Por supuesto que no, somos hombres de familia -replicó sarcástico Robert Plant-. Mi mayor placer es pasear por los pasillos del hotel cantando tus canciones”.

Page y Plant con la de palo: Led Zeppelin acústico durante un show de la época

Elvis rió frente al vocalista de cabellera dorada -tenían la misma altura-, pero sabía que todo era cierto. Jerry Weintrab, responsable de sus giras, también programaba las fechas de esos ingleses que vendían boletos “más rápido que él”, según el vocalista.

Para llegar a esos días de locura hedonista y expansión creativa bajo el título de la banda más grande del planeta -cetro que retuvieron durante la mayor parte de los 70-, falta otra película.

Por ahora Becoming Led Zeppelin, dirigido por Bernrad MacMahon, el realizador tras el elogiado documental American epic (2017), enmarca en el mismo formato para revelar de dónde provienen Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham; las historias familiares, las raíces musicales más el contexto urbano y de provincia dependiendo el caso, relatando en cámara cómo se encarrilaron en la música hasta intersectar en una de las bandas rock definitivas de la historia.

El despegue colosal sucedió en apenas un año con diez meses de distancia entre el sorprendente disco debut y el monumental Led Zeppelin II, ambos de 1969. El planeta no tuvo mucho tiempo de llorar el quiebre de Los Beatles en abril del año siguiente. Los rankings y el boca a boca proclamaban el relevo de los Fab Four a manos de esta banda que atronó desde el primer ensayo.

Led Zeppelin en 1973

El juicio de la crítica fue mucho menos entusiasta, reacia a una propuesta que consideraban poco original por las versiones sin crédito a sus compositores, un dato obviado en este proyecto fílmico.

Como todo relato inglés de posguerra, Becoming Led Zeppelin establece que tras la derrota del III Reich el país salió triunfante pero notoriamente empobrecido y debilitado, mientras EE.UU. se afianzaba como la gran superpotencia occidental, expandiendo su cultura y estilo de vida. Para cada miembro de Led Zeppelin, tal como ocurrió con la generación musical previa encabezada por Los Beatles, los Stones y The Who, el surgimiento del rock & roll implicó una revelación, la certeza de otro mundo posible, un boleto con la capacidad de alejar un destino prosaico. Si el plan familiar se hubiera concretado, el mundo habría ganado un contador con Robert Plant, y no una de las máximas leyendas del género gracias a su voz y presencia volcánica.

Jimmy Page se retrata motivado por pioneros del rock británico como Lonnie Donegan y Johnny Kidd & The Pirates. Con 13 años dominaba el skiffle, la precaria adaptación del rock & roll original con instrumentos hechizos made in UK, hasta aparecer en la televisión en 1957. El documental recoge esas imágenes que circulan por años en Youtube, pero desecha cuando el animador consulta a Page por sus intereses a futuro. “Quiero hacer investigación biológica -dice con timidez el proto rockstar-… sobre el cáncer”.

Uno de los puntos fuertes de Becoming Led Zeppelin es una entrevista inédita a John Bonham de 1971, el registro de un periodista australiano, oro puro considerando que rehuía a la prensa. El reverenciado baterista, muerto por intoxicación alcohólica el 25 de septiembre de 1980 en los ensayos para regresar a EE.UU., tras la desastrosa gira de 1977 con incidentes de corte criminal, revela su afición desde niño por la batería, las influencias, los diversos proyectos provincianos en los que desarrolló su particular estilo basado en una química exacta entre el golpe demoledor y el groove motivado por un prodigioso dominio del bombo, la conexión con Robert Plant desde los 16 años, y cómo fue relacionarse con Jimmy Page y John Paul Jones, consumados profesionales demandados por la élite del pop y el rock del swinging London de los 60.

El documental plantea esa diferencia de bagaje entre el cantante y el baterista como artistas con carreras sin asentamiento, versus la vasta trayectoria consagrada de sus colegas desde el glamour de Shirley Bassey, al folk pop de Donovan. El guitarrista muestra una pequeña libreta donde tomaba nota de sus sesiones con la pléyade musical británica, excepto Los Beatles.

El relato se remite a las declaraciones de los miembros sobrevivientes repasando la génesis del conjunto con acento en el aspecto musical. Los excesos que también contribuyeron a la leyenda de la banda, presentes apenas el éxito los acompañó en sus primeras giras por Estados Unidos, donde fueron mucho mejor recibidos que en su propia casa, son apenas mencionados en una línea por Robert Plant. El vocalista y compositor ha reconocido a lo largo del tiempo sentir vergüenza por su comportamiento salvaje en aquella etapa embrionaria.

Dado el control del relato por parte de los sobrevivientes y la inédita entrevista de Bonham, Becoming Led Zeppelin escabulle cualquier rastro de controversia. Se menciona con eufemismos la adaptación de material de bluseros afroamericanos cuando solo mediante demandas y arreglos extrajudiciales ahora figura, por ejemplo, el nombre del seminal Willie Dixon en esos dos primeros títulos.

El desenfreno sexual, etílico y narcótico sinónimo de la banda desde las giras iniciales no clasifica en la agenda de este documental, enfocada en poner de manifiesto la determinación de Jimmy Page con el concepto del grupo, que debía contener y proyectar todo su conocimiento como sesionista y luego en The Yardbirds, para diseñar un nuevo escenario creativo y promocional del rock sin singles, con estaciones FM dispuestas a programar discos en su totalidad.

Para los fans que han leído todo lo posible, rastreado grabaciones y videos desde ediciones oficiales hasta filmaciones caseras en 8mm, no hay grandes novedades. Los registros de este ciclo embrionario han estado en circulación por décadas, como la aparición en un programa francés el 5 de septiembre de 1969 con una audiencia variopinta incluyendo madres y niños que se tapan los oídos por el volumen ensordecedor, o el debut en Dinamarca cuando llevaban apenas un mes de ensayos en 1968. La edición es hábil para recrear con diversas tomas de otras canciones en vivo, clásicos como Good times bad times, de las que en rigor no hay archivo audiovisual.

Becoming Led Zeppelin es una crónica de una fase iniciática con férreo control editorial, tal como lo ha hecho Jimmy Page con el patrimonio y legado de la banda desde siempre. Sigue pendiente un relato con más voces sobre el poder, el hechizo y las barbaridades de estas divinidades de otra época.