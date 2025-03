Joaquín Levinton, vocalista de Turf: “Creo que tenemos una época de oro en la música argentina”

Turf, la banda argentina que se formó en 1995, vuelve a Chile. Tocarán en Lollapalooza el domingo 23 de marzo y además tendrán un sideshow en el Club Subterráneo un poco antes, el 19 de marzo. En Culto conversamos con el vocalista de la banda, Joaquín Levinton, sobre estos shows en Santiago y sus proyectos.

La agrupación -que cuenta 30 años de trayectoria- en 2024 se embarcó en un ambicioso proyecto: un Late Night Show, llamado Polvo de Estrellas, que es la excusa perfecta para entrevistar a los artistas con quienes colaborarán en su nuevo disco, el que llevará el mismo nombre del programa.

El concepto del disco es renovar sus propios sonidos a través de la regrabación de varios tracks de algunos de sus álbumes. Hasta el momento, dos de ellos han sido publicados. El primero, Pasos al Costado con el rapero y cantautor Milo J, y en segundo lugar, Magia Blanca, con Conociendo Rusia”.

El vocalista comenta que los integrantes de la banda son personas muy curiosas, por lo que no solo escuchan la misma música de siempre, sino que también se nutren de los sonidos que van saliendo. “Parte de eso tiene que ver también con este disco nuevo que estamos planteando que se llama Polvo de Estrellas, donde participan justamente artistas de las nuevas generaciones”, asegura el músico.

La idea de hacer Polvo de Estrellas no recuerda a quién se le ocurrió, pero según comenta Levinton, la banda es muy unida, por lo que trabajan en conjunto. “Hacemos todo en equipo, por ahí uno dispara una idea y el otro dispara otra, eso genera que la idea crezca y así vamos haciendo las cosas. Por eso somos un grupo y estamos hace 30 años juntos. Básicamente casi te diría que por telepatía. Somos como una especie de tribu gitana, a esta altura”, comenta a Culto.

-¿Qué opinas de la nueva camada de música argentina?

La verdad que me hace sentir muy orgulloso de ser argentino, porque es hermoso lo que está pasando acá, la diversidad también que hay entre ellos, cada uno en su lugar. Además de ser buenos compañeros entre ellos, creo que tenemos una época de oro en la música argentina... también en otras áreas del arte, pero que venimos exportando música a todo el mundo, grandes artistas, y eso también va abriendo puertas para generaciones futuras.

¿Por qué escogieron a Milo J para la primera colaboración en Polvo de Estrellas?

En particular porque yo soy el gran admirador de él y fue el primero que se me ocurrió. Y además porque fui de manera totalmente natural acercándome y haciéndome amigo de no solo de él sino de sus bandillas.

¿Por qué te gusta Milo J?

Mira, me encantan las letras, me gusta la música, me gusta la voz. Y por sobre todo, me gusta la poesía. Él es distinto a los demás. No hace alarde de su situación económica. No hace alarde de la apología a la droga, no se mete con nadie. No anda con cadenas de oro que valen 100 mil dólares. Es auténtico, es muy joven, es independiente. Es de una organización familiar.

Leí por ahí que le regalaste un vinilo de Milo J a Charly García.

Es cierto eso, era un sueño que él -Milo J- tenía y que yo se lo pude cumplir, por suerte, porque tengo el acceso de poder lograrlo.

¿Y sabes si le gustó su música?

Sí, seguramente que sí. La verdad que no le pregunté.

-A propósito de que mencionamos a Charly, ¿cómo es la relación que tienes con él?

Nosotros somos amigos, muy amigos de él. Hace casi 30 años. Hemos compartido muchísimas cosas. Tanto hacer música como grabar o que él grabe en nuestros discos. Como que participe también de actuar en videoclips, compartir discos y películas, combinar opiniones, compartir gustos. Ahora capaz él está en un periodo más recluido. Pero bueno, eso no nos hace estar más lejos. Los amigos no necesitan frecuencia, alta frecuencia.

-Y sobre la segunda canción de Polvo de Estrellas, ¿cómo llegaron a colaborar con Conociendo Rusia?

Con Mateo somos amigos. Mateo es divino, es un chico bárbaro. Aparte de un gran artista. Fue muy loco porque recibí un mensaje de él que me invita a cantar Pasos al Costado en el Movistar Arena que hizo. Y yo le digo, entonces yo te invito también a vos a participar de este disco que estamos preparando con Turf. Fue una invitación espontánea y quedamos básicamente, mágicamente unidos en ese encuentro musical mutuo. Es un gran amigo, un gran artista, un gran músico. Tiene canciones lindísimas. Y por sobre todo, una gran persona.

-¿Habrá un tercer invitado en Polvo de Estrellas?

Ya tenemos grabado casi todo el disco, son 10 u 11 invitados, los cuales no te puedo revelar porque se van develando episodio a episodio. Son grandes artistas.

-¿Van a colaborar con artistas de otros géneros?

Vamos a colaborar con todos tipos de artistas distintos.

-¿Todos argentinos?

Todos argentinos, pero algunos no. O sea, todo tipo de artistas, jóvenes, clásicos, argentinos, no argentinos. De todo un poquito.

-¿Te gusta la música chilena?

He escuchado poco últimamente, pero me gustan mucho Los Tres y también voy justamente a Lollapalooza a conocer también la música.

-¿Cómo se están preparando para su show Lollapalooza?

Para Lollapalooza nos estamos preparando, venimos bien preparados porque es que tocamos muchísimo este año y además tenemos muchas cosas para mostrar. Tenemos lo que va a ser el disco futuro, el disco que sacamos el año pasado con temas nuevos y los temas clásicos de hoy, presente y pasado y futuro. Así que una recorrido básicamente por la carrera de Turf.

-¿Qué esperas de ese show?

La verdad que lo que espero de todos los shows es poder lograr la fiesta, la alegría, la comunión. Con eso yo creo que voy a estar muy feliz.

La cultura en Argentina

En febrero de este año, Javier Milei promocionó en sus redes sociales la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que terminó en una estafa multimillonaria para muchos argentinos. A raíz de eso, varios artistas se manifestaron en contra del presidente de Argentina, y entre ellos estaba Joaquín Levinton, quien en conversación con Culto dice: “Brindo mi apoyo a cualquier artista que sea censurado. O cualquier forma de coartar la libertad”.

-¿Qué opinas sobre la gestión de Milei?

Yo nunca en mi vida me metí en política, ni me gusta mezclar la música con la política. Lo que sí, me manifiesto en contra de cualquier manera de coartar la libertad de expresión. Yo en este caso, pudo haber sido haber sido Milei o podría haber sido cualquier otro presidente. Lo que sí que no voy a dejar de manifestarme si pasa eso. Porque si le pasa a uno, le puede pasar a cualquiera.

-¿Me das un ejemplo más concreto?

Mirá, un ejemplo más concreto fue, por ejemplo, cerrar instituciones del Estado que apoyaban la cultura. Que insulte a los artistas o que insulte directamente. ¿Para qué insultar? No sé, esa actitud prepotente por ahí no me gusta. Pero tampoco me gustaban cosas del gobierno anterior y no me gustaban básicamente cosas de ningún gobierno, la clase dirigente. Como si realmente tuviera un poco de cariño con el país. Por eso tenemos una realidad siempre complicada. Pero bueno, siempre con el deseo y la esperanza de que eso cambie.

-En relación al gobierno anterior, ¿hay algo que no te haya gustado en cuánto a cultura?

Bueno, creo que te he respondido. Es como lo mismo, básicamente.

La banda tendrá un sideshow en el Club Subterráneo el 19 de marzo y tocarán en Lollapalooza el domingo 23 de marzo.