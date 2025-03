Las razones detrás del explosivo récord de Kidd Voodoo en el Movistar Arena

Kidd Voodoo impone un nuevo récord, ya que es el primer nombre chileno en lograr siete fechas en el Movistar Arena. Los primeros shows se vendieron en minutos y con más de 100 mil personas en la fila virtual.

Sus presentaciones tendrán lugar los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y a última hora se sumó el 31 de julio. Con esto rompe la marca que tenía el grupo Los Tres, con cuatro recitales consecutivos en el recinto del Parque O’Higgins durante 2024.

Las primeras seis fechas de Voodoo ya están prácticamente agotadas y ayer se vendieron en cuestión de minutos, con casi 120 mil personas en la fila virtual.

“La verdad es que ni siquiera tengo palabras para agradecerles por lo contento que estoy. Seré sincero y les diré que nunca imaginé vivir una situación así”, afirmó el cantante en la noche de este miércoles.

Además, este jueves 6 el músico lanza su nuevo trabajo, Satirología, Vol. 3, el que incluye colaboraciones con Los Bunkers, De La Ghetto y Resonancia Etérea.

La calidad y arrastre que tiene el cantante con el público quedó demostrado en un sólido show en la pasada edición del Festival de Viña, donde la audiencia lo vitoreó a rabiar en la noche del viernes 28, la misma que compartió con Duki y Eladio Carrión. Eso sí, por lejos, el chileno fue el que provocó la mayor efervescencia.

La opinión de los críticos sobre el fenómeno de Kidd Voodoo

Su ascenso meteórico y la devoción de su fanaticada han generado todo tipo de opiniones sobre Kidd Voodoo, varios críticos musicales tuvieron una conversación con Culto y analizan qué hay detrás de este fenómeno: ¿una estrategia de marketing impecable, un sonido innovador o el reflejo de una nueva generación de oyentes?

Don Lota, director de la revista especializada en música urbana, Alto en Flow, comenta que esto no es algo nuevo y que los exponentes de este género siempre tienen los récord de ventas.

“Lo de Kidd Voodoo es historia pura. Nuevamente, demuestra que la música urbana chilena no es un fenómeno exclusivo de las redes sociales, como muchos lo quieren hacer ver. No es difícil tomar la cartelera del Movistar Arena de los últimos dos o tres años y notar que son varios los artistas del movimiento que han logrado sold out en el recinto, quizá ninguno con el impacto en ventas de Kidd Voodoo, pero sí con la consistencia periódica de estar repletando un recinto que muchas veces se pensó como algo exclusivo de artistas grandes del extranjero”.

Además, apuntó a su reciente presentación en la Quinta Vergara, la que le brinda una relevancia mayor, aunque menciona que el artista tiene bastante mérito propio en esta extensa fecha de presentaciones, como las colaboraciones con Los Bunkers.

“Hay claramente un “efecto Viña” que le da un “jumpeo” a sus ventas récord, pero también mucho mérito personal, porque ha planteado una carrera quizá desde un ángulo distinto, con conexiones con sus pares, pero también vínculos con Los Bunkers, algo que lo ha hecho transversal y que sumado a sus hits lo vuelve no solo un fenómeno, sino que un artista consolidado”.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Por otro lado, Ignacio Molina, autor del libro Historia del trap en Chile y jurado en la categoría Música Urbana en los Premios Pulsar, se enfoca en la diversidad del público que posee el cantante, esto a raíz de su mezcla de distintos géneros en sus canciones, lo que le permite conectar con muchas más personas y de distintas edades.

“Kidd Voodoo ha logrado conectar con distintos segmentos de audiencia. Su música combina elementos del reggaetón, el pop y la melancolía del indie, lo que permite atraer a seguidores de géneros diversos. Su capacidad de cruzar fronteras generacionales también es clave: sus fanáticos incluyen tanto adolescentes como adultos jóvenes que crecieron con la evolución del reggaetón chileno”.

También, hizo mención del fenómeno llamado MOFO, por sus siglas en inglés se entiende como el miedo a estar ausente o solo. La gran presencia de Kidd Voodoo, tanto en espectáculos masivos como en las redes sociales hace que las personas tengan más expectativas, además de una campaña efectiva de marketing, anunciando las nuevas fechas a medida que las otras se agoten, hacen que esta sensación aumente notoriamente.

“En el caso de Kidd Voodoo, su reciente consagración en el Festival de Viña del Mar 2025 reforzó su estatus de figura emergente, aumentando la sensación de que presenciar su show en vivo es una oportunidad única. Desde el primer anuncio de su concierto en el Movistar Arena, la expectativa de un evento masivo y la posibilidad de que las entradas se agotaran rápidamente generaron una respuesta inmediata del público. La estrategia de agregar nuevas fechas solo cuando las anteriores se agotan refuerza esta percepción de exclusividad y de espectáculo de culto”.

Felipe Rodríguez, crítico musical de Culto, expone que su pasado como cantante de rock lo ayuda y lo vuelve más receptivo a incluir nuevos sonidos en sus canciones, haciéndolo más atractivo para los oyentes.

“La popularidad que tiene es porque su música no se rige de acuerdo a los parámetros más básicos del trap o la música urbana. El pasado de él como artista de rock o música más independiente le ayudó a tener otra mirada y eso se nota, por ejemplo, algunas cosas de las que yo he escuchado tienen sonidos que son similares a Daft Punk, que eso en la música urbana no lo notas, significa que el estilo ya evolucionó, ya no es el típico sonido básico”.

“El tipo es receptivo a distintos estímulos artísticos, lo que hace que tu música también sea más creativa, porque no te estás encerrando en un solo género, eso es lo que está pasando con él y superbueno. Además, en el Festival de Viña, cantó un tema de Silvio Rodríguez. Significa que escucha otras músicas, porque Rodríguez y Los Bunkers son antiguos”.