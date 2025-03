La dramática historia de Holding back the Years: Simply Red y una madre que se fue

Su interés siempre fue la música. Cuando Mick Hucknall era un adolescente y estudiaba en la Escuela de Arte de Manchester -donde estudió Bellas Artes-, siempre tuvo claro que quería pararse en un escenario y cantar. No exponer en galerías.

Sin embargo, en su paso por la Escuela de Arte tuvo un profesor que sugirió que las mejores pinturas se crean cuando el artista está en un estado de creación inconsciente. La idea le llamó la atención al joven Hucknall, quien decidió utilizar este enfoque para sus composiciones.

“Quería hacer música, no arte, así que empecé a escribir letras de esa manera”, dijo a The Guardian . Y así nacieron sus primeras dos canciones. “La primera canción que escribí se llamó Ice Cream and Wafers. La siguiente fue Holding Back the Years”.

Sin darse cuenta, Hucknall escribió una canción sobre el miedo. “Trata sobre ese momento en el que sabes que tienes que irte de casa y dejar tu huella, pero el mundo exterior da miedo -explicó-. Así que estás reteniendo los años”.

Detrás de ello, está el hecho de que Hucknall tenía muchos conflictos con su padre, Reg, sobre todo durante su adolescencia. De ahí a que haya escrito inspirado la línea “Strangled by the wishes of pater” (”Estrangulado por los deseos de papá”). Como explicó a The Guardian, los dos discutían con frecuencia porque no había presencia femenina para mediar en las disputas. ¿Por qué? Porque la madre abandonó a la familia cuando el muchacho tenía tres años.

“El verso ‘Strangled by the wishes of pater’ es mi padre gritándome: ‘¿Cuándo vas a conseguir un trabajo decente? ¡Ponte en orden!’. El verso ‘Hoping for the arms of mater’ rima con pater, pero yo no sabía lo que era tener una madre. Mi madre (Maureen Taylor) se fue cuando yo tenía tres años y mi padre nunca se volvió a casar”.

Hucknall comenzó a tocar el tema con su primera banda, un conjunto punk llamado The Frantic Elevators -que fundó tras escandilarse con el legendario show de Sex Pistols en el Manchester Lesser Free Trade Hall, de 1976-. Tras la separación del grupo en 1982, Hucknall comenzó Simply Red, en 1984, y fue una de las primeras canciones que grabaron. Eso sí, en la nueva versión con Simply Red agregó el famoso estribillo: “I’ll keep holding on”.

El tecladista y trompetista de Simply Red, Tim Kellett, agregó un florido solo de trompeta a la canción, que le da ese carácter sinuoso y sensual. Inspirado en el clásico Kind of Blue, de Miles Davis, Kellett hizo un gran trabajo. “Toqué algo espontáneo y a todos les gustó -recordó tiempo después-. Una trompeta era algo bastante raro en el pop y Levine (Stewart, el productor) decía: ‘No puedo creerlo, tío. Tenemos un solo de trompeta’”.

El tema fue el tercer single del álbum debut del grupo, Picture Book, y se publicó el 28 de abril de 1986. Fue un éxito rotundo, en Estados Unidos alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100, en Reino Unido, fue número 2.

Curiosamente, la canción ayudó a un inesperado reencuentro. “Después de que Holding Back the Years se convirtiera en un éxito, mi madre me localizó, pero pensé: ‘Mi padre estaba allí todos los días. Cocinaba mis comidas, me limpiaba el culo y ¿dónde estabas tú? ¿Crees que puedes volver a mi vida y que todo esté bien?’. Mi padre se sentía infeliz al verla. Me di cuenta de que no había futuro en ello”.

En Chile, la interpretó en los primeros dos conciertos que dio este martes y miércoles en el Movistar Arena de Santiago