Las preguntas pendientes que dejan los shows cancelados de Shakira y la difícil negociación para que vuelva en noviembre

El pasado domingo 2 de marzo, Shakira anunció la cancelación del recital que daría en Chile ese día. Al día siguiente, se confirmó la suspensión oficial del recital programado para el lunes 3. Lo cierto es que desde la misma tarde de la cancelación, la productora local, Fénix Entertainment, aseguró que los motivos respondían a inconvenientes técnicos.

“Durante el proceso de montaje del show programado para el día de hoy (2 de marzo) en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, nos hemos encontrado con inconvenientes técnicos ajenos a la artista y su producción que impiden el correcto desarrollo del concierto, ya que el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado”.

Por su lado, la colombiana responsabilizó de todo lo ocurrido a la productora: “Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales. Mi staff y yo confiramos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte que se pudiera dar un show de la magnitud de este”, aseguró.

Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Deportes (IND), que administra el Nacional, desmintieron a la empresa de conciertos y dieron las razones “reales” del hecho.

El IND entrega el primer reporte sobre el estado actual del Estadio Nacional tras la suspensión de los conciertos de Shakira. Foto: Mindep

Por ejemplo, dijeron que todo fue “por un falla en el montaje. La pista no estaba hundida”. La entidad estatal además detalló que “hubo una confusión” en la explicación de la productora Fénix: “Cuando hablaron del ‘suelo’ se referían a la cobertura plástica bajo el escenario, no a la pista atlética”.

Según ellos, no existe ninguna irregularidad en la cancha y los informes aseguran que el suelo se encuentra en condiciones óptimas, sin hundimientos ni desniveles. Además, mencionó que nunca hubo una solicitud formal para reagendar las presentaciones de la colombiana, como circuló durante un par de horas.

Por su lado, Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC) -donde no está Fénix- dice a Culto: “La capacidad de Chile para producir eventos de gran estructura no está duda, porque es una base largamente probada. se hacen 30 a 35 shows de gran convocatoria al año en Chile y se hacen bien, por tanto esto no afecta, no conecta, cualquier otra cosa carece de veracidad y fundamento”.

Luego sigue: “Dentro de la tragedia artística que representa una suspensión como esta, rescato la autorregulación de no hacer algo que no estaba en condiciones de ser ejecutado. Si algo no se puede hacer porque corre peligro, rescato que la propia industria finalmente termine por no hacerlo”.

¿Para cuándo se reprogramarán los recitales cancelados de Shakira?

Hasta hoy, miércoles 5 de marzo, todavía no existe una respuesta clara en torno a la fecha en que se reprogramarán los recitales. Por ahora, solo queda especular con que no será de inmediato, sino que lo más probable es que sean para el mes de noviembre. ¿Por qué? Por los antecedentes. El pasado 16 de febrero la cantautora suspendió un show en Perú, en el Estadio Nacional de Lima, debido a un fuerte dolor abdominal que la llevó a ser internada de urgencia en la Clínica Delgado de la capital peruana. El recital debió ser reprogramado para casi nueve meses después, el 15 de noviembre de este año, en la misma suerte que podrían correr sus presentaciones en Chile.

Ahora existen gestiones para que los recitales sean en noviembre. De hecho, fuentes conocedoras del proceso revelan que desde un inicio existió la intención de que Shakira también pasara en noviembre por el coliseo: el plan era que estuviera en marzo y, posteriormente –para el público que no alcanzó a adquirir boletos- retornara en noviembre. Ahora, ese mes asoma como la opción para que programe los espectáculos cancelados.

Aunque no hay encuentros por las clasificatorias mundialistas, hay otros eventos que a esta hora impiden que el aterrizaje de la colombiana sea durante ese período del año: en ese mes finaliza el campeonato nacional de fútbol, hay elecciones presidenciales y parlamentarias (domingo 16 de noviembre) y el sitio podría ser utilizado para eventos como la Teletón. Además, el 19 de noviembre el mismo coliseo recibirá la visita del grupo británico Oasis, por lo que se tienen que considerar los plazos y tiempos de montaje y desmontaje. “El calendario está muy apretado”, señala una fuente conocedora de las aproximaciones entre la productora y el estadio.

¿Cómo se hará el reembolso de los boletos?

Todavía hay pocas luces al respecto. Este martes 4, el Sernac abrió un procedimiento con el objetivo de compensar a los asistentes. Hasta ahora, el portal del Servicio ha recibido cerca de 1.600 reclamos. Por otra parte, en su sitio web el organismo estatal aseguró: “El Servicio ha solicitado que, en un plazo máximo de 10 días, la productora y la tiquetera informen al Servicio sobre cómo abordarán las compensaciones a las personas afectadas”. Sin embargo, hasta ahora ni la productora ni la empresa de ticket se han pronunciado al respecto.

Asimismo, el ente fiscalizador aseguró que es posible pedir el reembolso completo del monto cancelado, incluyendo aquellos gastos de transporte y alojamiento pensando en quienes vinieron a Santiago a ver el concierto desde regiones y el extranjero.

“SERNAC llama a todas las personas afectadas a ingresar su reclamo detallando y adjuntando comprobantes que den cuenta de monto pagado por las entradas, cantidad de personas afectadas por cada compra, gastos adicionales (transporte, alojamiento, alimentación, etc.), entre otros”.

¿Cuáles son las verdaderas razones de la cancelación?

Hasta hoy, las verdaderas razones de la cancelación no han terminado de quedar muy claras. Si bien la productora Fénix adujo razones técnicas producto del desnivel de la cancha, en una nota publicada ayer por El Deportivo, Leonardo Brescia, académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago, puso en duda esta versión: “Siempre los terrenos naturales tienen algún grado de irregularidad. Y el Estadio Nacional, por ser un recinto validado por la FIFA, podría tener, a vuelo rápido, un desnivel menor al 1%. A su vez, los escenarios son, por lo general, estructuras modulares de armando rápido que están diseñadas para absorber cierto grado de desnivelación”.

Incluso, Israel Castro, director nacional del IND, aseguró a El Deportivo que no hubo daños que afecten al recinto más importante del país. “La infraestructura del Estadio, fue cedida en perfectas condiciones, tanto en esta ocasión, como en todos los eventos que se han realizado anteriormente. La suspensión tiene que ver con el montaje que se realizó para el evento, por lo que no existe ninguna responsabilidad del estadio en dicha situación”.

Las conversaciones para que los shows suspendidos sucedieran en algún punto de esta semana sólo se dieron en términos informales, sin nunca considerar una solicitud oficial. Por lo demás, la productora encargada tenía que dejar el martes 4 de marzo el recinto, ya que el Instituto Nacional de Deportes (IND) debía iniciar el proceso de sembrado del césped, con miras al partido del 25 de este mes de Chile con Ecuador por las clasificatorias del Mundial 2026.

Por ahora, la productora Fénix no se ha vuelto a pronunciar respecto al tema. Lo concreto es que quienes querían ver a la Loba deberán seguir aguardando respuestas, y su regreso, tal como ella misma lo anunció en una improvisada tocata a las afueras de su hotel. “Voy a volver a Chile”.