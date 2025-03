De “pésima idea” a una “tonta iniciativa”: especialistas en Mistral evalúan que la poeta reemplace a Baquedano en Plaza Italia

“Gobierno sondea cambiar a Baquedano por Mistral”, fue el título de la portada del miércoles del diario La Segunda, una premisa que reactiva la discusión por el futuro de la estatua del general Manuel Baquedano. Eso sí, ahora se vuelve a incorporar otro nombre a la discusión: el de la poeta y humanista ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

Según sostiene ese medio, la idea comenzó a ser testeada por quien era ministra del Interior y ahora candidata presidencial, Carolina Tohá, en medio de la polémica desatada por la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de remover la estatua del héroe de guerra. La controversia, que parecía terminada, se reactivó con los dichos del alcalde de Providencia Jaime Bellolio, quien afirmó que la idea de reemplazar la escultura por Mistral provenía de la “exministra Tohá (cuando estaba en el cargo), que dijo que estaba buscando una figura de unión, como la poetisa”.

Si bien el alcalde Bellolio defiende la presencia de Baquedano en Plaza Italia, la idea de que Gabriela Mistral llegue al Eje Alameda-Providencia queda flotando en el aire, en un año crucial para la autora de Tala, cuando el próximo 10 de diciembre se conmemoran 80 años desde que recibió el Premio Nobel en Suiza.

Recientemente, en conversación con Radio Duna, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana señaló que “es un debate que debe darse, de distintos tipos de reconocimiento. Justo ahora está de aniversario también la Biblioteca Gabriela Mistral de la región de Coquimbo, que es un proyecto precioso y por lo tanto a mí me parece que es un nombre que es bastante transversal”.

Consultados por Culto, desde el CMN confirman que no han recibido ninguna solicitud para ubicar una escultura de Mistral en Plaza Italia. Además, la información fue ratificada por el recién asumido Ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“No me sorprende para nada esa información o esa tonta iniciativa de reemplazar el monumento del general Baquedano por Gabriel Mistral”, dice a Culto Jaime Quezada, reconocido estudioso de la obra de la poeta. “Me parece un disparate redondo y lo digo con mucho fundamento, porque Gabriela Mistral no necesita esculturas ni estatuas que la veneren y la llenen de alabanza; lo que necesita nuestra Mistral son lectores y lectoras, necesita libros, que editen sus libros y sus publicaciones, sobre todo en este 2025″.

No es primera vez que se propone a la ensayista para ese espacio. Cuando el Presidente Gabriel Boric era candidato, dijo: “Invitaría a una discusión histórica respecto a la figura del general Baquedano, creo que es una figura importante en nuestra historia (…) Si la estatua del general Baquedano hoy día es más bien una causa de división, ¿por qué no poner por ejemplo una estatua de Gabriela Mistral? No digo que esa sea mi posición, digo que estoy dispuesto a conversarlo”.

Claudia Reyes, biógrafa de Mistral y directora de Editorial Letrarte, comparte la visión de Quezada. “Gabriela Mistral no debe ser colocada en este tipo de debate, en una zona de disputa. Además, no sabemos qué estatua va a hacer. ¿Va a haber un concurso? Es un volador de luces, es una cosa efectista y Gabriela Mistral no está para efectismos. Mistral está para ser leída y no merece ser utilizada para sondear nada”, dice.

“Yo creo que es una pésima idea convertir a Mistral en una estatua. Le habría cargado”, coincide sin titubeos Soledad Falabella, especialista en Poema de Chile, obra de Mistral.

Pedro Pablo Zegers, exdirector de la Biblioteca Nacional de Chile y uno de los especialistas de Gabriela Mistral, es más cauto en su reflexión. “Es importante que las generaciones que vienen entiendan que la mirada al pasado es relevante, que hay todo un proceso para llegar al presente y al futuro. Cuando uno tiene esa visión tiende a entender de mejor manera las representaciones públicas, en este caso los monumentos. El monumento obedece a la instalación de un recordatorio permanente de una figura que tuvo una importancia en su momento. ¿Qué ocurre cuando se mueven estas figuras y se piensan poner a otra? Ahí se produce un conflicto”, explica para iniciar.

Sobre instalar a la poeta en la Plaza Italia, afirma: “Por supuesto que estaría de acuerdo. No obstante, siento que también hay que ser respetuoso con las figuras que son de otra naturaleza; pues Gabriela Mistral es una figura de carácter cultural, social, que tiene otra mirada que buscarle en el presente, en el pasado, y en el futuro”. Y agrega: “Hacer una modificación por una u otra cosa, o sea, el reemplazo de una figura por otra, me hace un poco de ruido”.

Cuando Gabriela Mistral se enteró de una colecta para hacer una estatua suya en Vicuña, le escribió a la escritora Isolina Barraza lo siguiente: “Si ustedes me conociesen en realidad y no en leyenda, sabrían que a mí no me importa nada verme en yeso o en metal. Viva ni muerta querré yo que tiren dineros por halagarme una vanidad que no tengo. Supriman esa estatua fenomenal”.

“Yo no me siento símbolo de cosa alguna (...) Reconozco la buena fe de estas cosas; agradezco bien lealmente el cariño de mis amigos, pero lo mejor que ellos pueden hacer por mi es no dedicarme fiestas que me exceden y me confunden”, escribió la poeta en una carta a Joaquín García Monge, según recoge el libro ¿Qué será de Chile en el cielo? Poema de Chile de Gabriela Mistral, de Falabella.

“Nuestra Mistral fue siempre enemiga de esculturas y monumentos hacia ella misma, desde muy temprano. Siempre tuvo una rehúsa a que hubiese homenajes de escultores o estatuarios”, dice Quezada, autor de Páginas (perdidas) de la vida mía, Gabriela Mistral, compilación, notas y referencias (2015). “Hay que respetar el pensamiento de Gabriela Mistral. Lo que necesitan nuestros políticos es precisamente leer a nuestra Mistral, sobre todas sus cuestiones sociales, políticas y artísticas en estas materias”.

En cuanto a homenajes, Zegers cree que “hay que ser muy precavidos” y “tomar las precauciones del caso, para que no se conviertan en objetos ideologizados”.

Otras discusiones sobre Gabriela Mistral

El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzaliza, reactivó en el Congreso un proyecto de ley que pretende “cambiar el nombre de la región de Coquimbo por Gabriela Mistral”, según consigna La Segunda. “Veo con buenos ojos que con motivo de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a nuestra poetisa, sería una buena alternativa que la región llegara su nombre”, declaró al medio.

En el mismo texto, el diputado UDI Marco Antonio Sulantay se opuso a la idea, diciendo que “los habitantes de la comuna de Coquimbo de van a sentir menoscabados”.

Sin embargo, el proyecto de ley presentado en 2023 por los senadores Yasna Provoste (DC), Sergio Gahona (UDI), Matías Walker (Demócratas) y Paulina Vodanovic (PS), no pretende borrar la palabra Coquimbo del nombre de la región, sino solo agregar “de Gabriela Mistral”.

Claudia Reyes recuerda que esta iniciativa no nació del mundo político, sino de la sociedad civil. En 2023, Colegio de Profesores de Chile anunció una campaña de recaudación de firmas para que Coquimbo cambie de nombre a Gabriela Mistral. A esa fecha, la Sociedad de Escritores de Chile, el Pen Chile, la Universidad Gabriela Mistral y la Fundación Gabriela Mistral en Estados Unidos mostraron su apoyo a la modificación.

¿Por qué este homenaje sería diferente a una escultura? Claudia Reyes dice que es “porque nace de la gente, de la ciudadanía” y se alinea más al pensamiento de la poeta.

“Política, geográfica y administrativamente, correspondería—manifiesta Jaime Quezada—. Eso sí, es una dignidad de homenaje a quien nació en una región. Celebro y aplaudo esa iniciativa”.

“Mistral es reflejo de la cuarta región. Me parece muy pertinente, así como también querían llevarla al aeropuerto, en un momento dado”, recuerda Pedro Pablo Zegers. El estudioso se refiere a una discusión que se remonta a 2018. Un grupo de diputados ingresaron un proyecto de ley que buscaba reemplazar el nombre del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en La Serena, por Aeropuerto Gabriela Mistral.

En paralelo, se comenzó a discutir cuál será la senda para la conmemoración de los 80 años del Nobel de Mistral. Para ello, se conformó la Comisión Asesora que tendrá como propósito planificar, coordinar y realizar las actividades, cuya primera reunión se concretó recién a fines de enero y bajo el liderazgo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Participan en este comisión representantes de diversos ministerios, del Congreso, las subsecretarías, municipalidades y gobiernos regionales. Desde la ciudadanía, se suman el agregado cultural en Francia, Diego del Pozo, la sobrina nieta de la poeta, Carmen Gloria Valladares, y la PhD en Literatura y especialista Soledad Falabella.

En contacto con Culto, Falabella cuenta que la primera reunión consistió en conocerse entre los miembros del comisión. “Lo primero que me llamó la atención fue que la mayoría eran mujeres. Verlas ya fue para mi un regalo, que las mujeres estemos ocupando lugares de liderazgo”, dice. Asimismo, comentó que “la propuesta del Ministerio ha sido plantear esta celebración tomando Poema de Chile como eje”.

“Tenemos que saber cómo el Ministerio va a organizar todo esto. Surgió que van a haber instancias donde la ciudadanía va a subir sus iniciativas y van a quedar alojadas en un portal, cosa que todos podamos conocer lo que se está haciendo con el Estado”, agregó la académica de la Universidad de Chile.

El 7 de abril de 2025, día en que se celebra el 136 aniversario del natalicio de la poeta, comenzarán las actividades que culminarán el 10 de diciembre, con el aniversario 80 de la entrega del Premio Nobel de Literatura.

Jaime Quezada, sobre su ausencia en la primera reunión de la comisión, dice: “No me sorprende para nada. Porque aparecen nuevas iniciativas, de nuevas generaciones, que desconocen gran parte de los procesos mistralianos que se han venido realizando durante mucho tiempo. Entonces, no me causa a mí ninguna sorpresa en ese plano, sino que entiendo también un poco la ignorancia, desde ese punto de vista, de actuales comisiones que se forman”.

Al respecto, Falabella reflexiona: “Siempre son las mismas personas que son dueños de Mistral. Y son hombres. Además, cada vez que tú tienes que citar a Mistral, tienes que citarlos a ellos. O sea, ¿quién vende el libro? ¿Quién se queda con los derechos? Hay que tener cuidado con la privatización de la figura”.

La próxima sesión del comisión se desarrollará en marzo, en una fecha aún no definida.