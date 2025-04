Michelle Williams y la elogiada serie Morir de Placer: “Siempre he querido hacer cosas de las que me sienta orgullosa”

La última vez que vimos a Michelle Williams fue interpretando a un personaje inspirado en la mamá de Steven Spielberg (Los Fabelman) y asumiendo el rol de una escultora en su cuarta colaboración con la directora Kelly Reichard (Showing up). Dos caras muy diferentes de una de las actrices más notables de su generación.

La miniserie Morir de placer, su primer estreno en tres años, es fruto de conversaciones que partieron antes de quedar embarazada por tercera vez y tomar la decisión de poner una pausa a su carrera. Le sedujo un guión firmado por las guionistas Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether (New girl). Accedió sólo el primer capítulo, pero eso bastó para alimentar su curiosidad e indagar en la procedencia de la historia, el podcast Dying for sex, donde Nikki Boyer relata las experiencias de su amiga Molly Kochan después de un diagnóstico de cáncer.

“Describía todo su viaje y luego me encontré en el suelo, llorando, y lo escuché por segunda vez para poder entender por qué me había conmovido tanto. No podía entender por qué me conmovió tanto, así que supe que tenía que hacer esta serie para entender por qué esta expresión de amistad y sexualidad femenina había abrumado tanto mi sistema regulador que no podía hablar”, cuenta Williams en una conferencia a la que asiste Culto.

La actriz reconoce que el proyecto supuso algo poco frecuente en su trayectoria: “No es muy frecuente que uno se encuentre con material que realmente te sorprenda y te ofrezca una oportunidad diferente a la que se te ha dado en el pasado Es como un chapuzón o algo así”.

En Morir de placer, que acaba de estrenar sus ocho capítulos en Disney+, Williams interpreta a Molly, una mujer que le da un vuelco radical a su vida cuando se entera que padece cáncer de mama metastásico en estadio IV. Decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass), y atreverse a explorar todos los deseos sexuales que han estado insatisfechos durante años. En ese proceso cuenta con una aliado clave: Nikki (Jenny Slate), su mejor amiga.

La serie tiene momentos emotivos y también risas, una amalgama que, de acuerdo con las creadoras, ya estaba presente en el podcast. “Una de las cosas que realmente me impactó del podcast fue lo humano que era y cómo no caía en la comedia ni en el drama. Simplemente contaba la historia de la manera más honesta posible, y así fue como abordamos la narrativa de principio a fin”, explica en la misma instancia Elizabeth Meriwether, quien asegura que decidieron que la producción fuera “lo más incómoda, hermosa, trágica y extraña posible”.

“La vida no se limita a un solo género, y esa nos pareció la forma más honesta de abordar esto: ¿qué es lo más humano y honesto que ocurre en cada momento?”, señala Kim Rosenstock.

La serie contó con la verdadera Nikki Boyer en el rol de productora ejecutiva de la serie, lo que supuso tener una voz plenamente autorizada como parte del equipo. “Estaba muy emocionada y ansiosa por ver quién interpretaría a Molly. Cuando escuché el nombre de Michelle Williams, dije: sí, claro. Primero, ¡Dios mío! Y segundo, me llegó al alma”, señala, para luego dirigirse a la actriz que interpreta a su fallecida amiga. “Ella te habría querido muchísimo. Siento que te quiere muchísimo, y siento partes de ella en ti”.

“Me entregué por completo a la experiencia”, asegura la actriz, reconociendo que pensó en sus hijos mientras filmaba la serie. “Quiero dejar un recuerdo de quién era yo. Y si a mis hijos les llega a interesar, pueden retomarlo y aprender lo que hacía cuando no estaba con ellos. Siempre he querido hacer cosas de las que me sienta orgullosa y que, a medida que ellos crezcan, incluso puedan comprender mejor quién era yo y qué me interesaba”.