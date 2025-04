Christine Tremarco, actriz de Adolescencia: “Es hermoso que haya dejado a la gente pensando en qué ocurre tras el último episodio”

Este domingo se cumple un mes desde la aparición de uno de los fenómenos más rutilantes y sorpresivos del streaming. Adolescencia, la estremecedora serie británica sobre un joven de 13 años sospechoso de haber cometido un homicidio, lanzó sus cuatro capítulos el pasado 13 de marzo, acaparando titulares y originando una conversación que sigue al alza.

Desde que se estrenó en Netflix y se empezó a correr la voz, no se ha parado de hablar de sus temas, de sus actuaciones y de su ejecución técnica. Christine Tremarco, la actriz que interpreta a Manda, la madre de Jamie Miller (Owen Cooper), no ha quedado al margen del impacto de la producción. Desde su hogar, en Inglaterra, comparte sus impresiones a Culto.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

“Ha sido abrumador, pero de tal manera que es un absoluto honor formar parte de Adolescencia. Un absoluto honor –indica a través de Zoom–. Desde que leí los guiones supe lo brillante que sería, y también durante el rodaje, con el amor que surgió entre el elenco y el equipo técnico y la sincronicidad (entre todos). Sí, ha sido abrumador, pero de una manera muy positiva”.

Stephen Graham, el actor detrás de Eddie Miller, el esposo de Manda y papá de Jamie, es además el cocreador y coguionista de la ficción. Conmocionado por los casos de apuñalamiento de hombres jóvenes contra mujeres que se registraron en su país, se propuso crear un drama que abordara el tema. Se contactó con alguien de confianza: Jack Thorne, un reputado guionista y dramaturgo con el que ya había trabajado en otras ocasiones. Él, según ha explicado, le dio cuerpo y textura al esqueleto que tenía, mientras que posteriormente el resto de sus colaboradores se encargaron de darle alma al proyecto.

Ese grupo lo componen, entre otros, el director Philip Barantini, con quien había coincidido en la frenética película Boiling point (o El chef), y un impecable elenco que incluye a Ashley Walters (el inspector a cargo del caso), Faye Marsay (la sargento de la trama), Erin Doherty (la psicóloga infantil) y el debutante Owen Cooper, responsable de encarnar al adolescente acusado de haber atacado a una compañera de colegio llamada Katie.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

Todos, salvo Cooper –seleccionado a través de un casting masivo–, tenían algún grado de vínculo previo con Graham, un actor que el público en general asocia con filmes de Martin Scorsese y series como Line of duty y Peaky Blinders. Christine Tremarco, quien lo conocía desde hace más tiempo, se muestra encantada con detallar su conexión con él.

“Stephen y yo nos conocemos desde que éramos niños, porque nuestras madres eran mejores amigas durante nuestra infancia. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y creo que nuestra relación de amigos con Stephen sin duda favoreció la relación de Eddie y Manda. Te sientes seguro, estás en ese espacio seguro y existe esa confianza, por lo que fue un gran regalo”, cuenta.

-¿Alguna vez imaginó que la serie se convertiría en un fenómeno tan grande?

No. Cuando leí los guiones advertí que sería algo bueno e impactante. También al conocer al equipo que se incorporó: un elenco brillante de actores, guionistas brillantes como Stephen y Jack, un director brillante como Phil Barantini y un equipo técnico brillante. Lo sientes cuando estás en el set; había una sincronicidad tan hermosa entre todos. Sabía que causaría impacto, por la historia y la forma en que está filmada y lo bien hecha que está, pero no tenía idea de que alcanzaría este nivel.

Foto: Ben Blackall/Netflix © 2024 Ben Blackall/Netflix

-¿Cómo se aproximó al material después de recibir la propuesta para que interpretara a la mamá de Jamie?

Cuando me enviaron los guiones, quedé completamente impresionada por la escritura y me sentí muy honrada de que me ofrecieran el rol de Manda y también de poder trabajar con Stephen y todo el elenco y el equipo. Cuando trabajas con un equipo tan bueno y con la forma en la que trabajamos, te sientes más integrada. En mi caso la historia de fondo de Manda ya estaba en el guión, pero tú en cierto modo creas tu propia historia al interior de eso, lo que es algo realmente hermoso para un actor. Manda me recordó mucho a mi hermana mayor, que tiene dos años más que yo y tiene hijos. Pensé que eso se ajustaba. Uno se inspira en cosas de su propia experiencia vital, pero al final todo está en el guion y luego cobra vida una vez que lo ponemos en marcha y lo interpretamos.

-¿Cómo fue su experiencia trabajando con Owen Cooper?

Él es fenomenal. Fue genial trabajar con Owen. Este era su primer trabajo profesional, y también lo era para Amélie (Pease), quien interpreta a nuestra hija (Lisa). Era el primer trabajo profesional de ambos y estaban muy relajados. Owen es apenas un niño y de repente la cámara empezó a rodar y fue asombroso. También ocurrió con Amélie. Pensé en que Owen era fenomenal y Amélie era maravillosa, siendo el primer trabajo profesional de ambos. Owen aparece en el tercer episodio, que es como una obra de teatro de dos personajes protagonizada por él y por la brillante y espléndida Erin Doherty. Es como una obra de David Mamet. Owen improvisaba y se sabía todos sus diálogos el primer día de ensayos. Creo que es un intérprete excepcional para ser tan joven. Es maravilloso.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

-La manera en que la serie está filmada, mediante una sola toma, ha sido comparada con la experiencia de hacer teatro. ¿Comparte esa apreciación?

Sí. No paramos, es como filmar una obra. Es como interpretar una obra, pero filmada, y es una hermosa combinación de ambas (disciplinas). Siento que para un actor esta es una manera maravillosa de trabajar, porque simplemente estás presente. No tienes que parar y hacerlo de nuevo (se ríe). No puedes, por lo que hay una fluidez. Hay una hermosa sincronicidad y hay una libertad dentro de eso como intérprete, pero también necesitas un equipo técnico y de cámara brillantes –que los tuvimos–, un director maravilloso como Phil Barantini y actores muy brillantes. Hubo una hermosa sincronicidad entre el elenco y el equipo técnico.

“Es bastante meticuloso, pero es una forma maravillosa de trabajar”, subraya. Lo dice a propósito de que el sistema estaba cuidadosamente pensado para minimizar el margen de error: la primera semana ensayaban los actores, la segunda se agregaba el equipo de cámaras y realizaban un ensayo general, y la última estaba reservada para las filmaciones propiamente tal. Durante cada una de esas jornadas grababan dos tomas, una por la mañana y otra por la tarde. La elegida sería la que los realizadores consideraran como la mejor.

El capítulo más devastador

La primera vez que se habló en los medios de Adolescencia fue hace un año. En marzo de 2024, en medio de un evento celebrado en Londres, Netflix reveló sus nuevas producciones originales en Reino Unido, lo que incluía una serie de Steven Knight (el cerebro de Peaky Blinders) sobre la dinastía Guinness y un thriller político protagonizado por las actrices Suranne Jones (Gentleman Jack) y Julie Delpy (Antes del amanecer).

En ese momento únicamente se comunicó que se trataría de un drama criminal de cuatro partes, que estaría filmado en plano secuencia, que Stephen Graham, Jack Thorne y Philip Barantini serían las cabezas del proyecto y que Plan B (la compañía de Brad Pitt) estaría implicada. Los detalles de la trama se mantuvieron en secreto por un buen rato.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

Ahora, después de convertirse en un éxito rotundo (ya es la cuarta serie más vista de todos en los tiempos en la plataforma), Adolescencia se proyectará en los colegios de todo Reino Unido y el Primer Ministro británico, Keir Starmer, manifestó su impacto tras ver la producción.

Parte de la conversación se ha centrado en la influencia que ejercen figuras como Andrew Tate en los hombres jóvenes, alimentando una cultura online de odio hacia las mujeres. Por otro lado, la producción, en su afán por evitar la simplificaciones, retrata a los padres de Jamie como personas normales –trabajadores, cariñosos, aparentemente sin grandes traumas– y sugiere que las responsabilidades ante casos como el suyo son compartidas, lo que ha abierto una conversación incómoda.

“Creo que lo que es muy importante que resalta la serie es que esto podría pasarle a cualquier familia, a cualquier familia normal. Como sociedad global, creo que todos somos responsables, porque este es nuestro futuro, estos son nuestros hijos, y es horrible a lo que están expuestos y a lo que pueden estar expuestos, (a espacios virtuales) dirigidos por adultos. Es aterrador”, opina Tremarco.

El cuarto capítulo es probablemente el más devastador. De regreso a casa después de una salida que resulta un desastre, los padres del adolescente se sientan a los pies de su cama y procesan todo lo que han vivido durante los últimos 13 meses. Se preguntan si fueron buenos papás, si hicieron lo suficiente o si podrían haber realizado un esfuerzo extra para evitar la tragedia. Es un momento doloroso que condensa varias de las preguntas de la ficción. Para la actriz fue un instante crucial durante las filmaciones. “Ese fue el último episodio que rodamos y la toma elegida fue la última que hicimos”, especifica.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

“Stephen tiene un alma tan hermosa y como actor te ayuda a elevarte aún más”, plantea, asegurando que fue determinante conocer a Graham desde antes. “Estás tan metido en el momento que simplemente estás allí. Es realmente difícil de explicar. Simplemente lo interpretas y dentro de la historia ese es el momento donde ambos se rompen”.

La actriz no quiere dejar de mencionar la magia que esconde la segunda entrega, una parte de la historia que transcurre casi completamente al interior del colegio de Jamie y que sigue a los detectives intentando hallar las claves que les permitan determinan el móvil detrás del crimen.

“Me pareció genial la forma en que se rodó y también la forma en que se actuó. Me gustó el ritmo y lo real que lucía la escuela”, sostiene, junto con describir su cierre –gracias a un dron, vamos del colegio al lugar en el que el personaje de Graham está depositando flores en memoria de la joven asesinada– como “una genialidad de la cámara”.

Apenas unas horas antes de la realización de esa entrevista, empezó a circular que la segunda temporada podría volverse una realidad. Dede Gardner y Jeremy Kleiner, copresidentes de Plan B, declararon a Deadline que están en conversaciones con el equipo creativo para evaluar la posibilidad de hacer más capítulos. Aunque señalaron que todavía se encuentran en una etapa muy preliminar, la idea consistiría en “ampliar el alcance, mantenerse fieles a su ADN y no ser repetitivos”.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024 Courtesy of Netflix

Christine Tremarco se muestra sorprendida con la noticia. “No lo sabía. Bueno, volvería a trabajar con el equipo de Adolescencia sin dudarlo. Sería un honor. Pero respecto a retomar mi rol... Siento que la historia de nuestra familia termina en el cuarto episodio. Mucha gente ha dicho que, una vez que lo vieron, se quedaron pensando en lo que sucedería después. Creo que es algo realmente hermoso”.

“Aun así, creo que nuestra historia termina en el cuarto episodio. Creo que la historia de Manda, Eddie, Jamie y Lisa termina allí. Pero luego, ya sabes, mucha gente se ha preguntado: ¿Qué sucede después? ¿Por qué no está el quinto? Pero, ¿no es hermoso que haya dejado a la gente pensando en lo que sucede después? Creo que eso es bastante poderoso”.

Sigue leyendo en Culto