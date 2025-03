Mon Laferte dedicó su show a Britney Spears en Lollapalooza Argentina mientras Justin Timberlake actuaba en otro escenario

Mon Laferte se presentó en Lollapalooza Argentina ayer en el Alternative Stage del Hipódromo de San Isidro. La estrella nacional entregó un exitoso show en la jornada inaugural del festival trasandino.

Su presentación estaba programada para las 22:30, extendiéndose hasta las 23:30 horas. El horario coincidió con el show de uno de los headliners de esta edición de Lollapalooza, el del cantante estadounidense Justin Timberlake, quien subió al escenario Flow Stage a las 22:25 de la noche.

El show simultáneo de la voz detrás de Can’t stop the feeling! no dejó indiferente a la chilena y lo manifestó arriba del escenario. “Yo pensé que no iba a venir nadie. Yo dije: todos se van a ir con ese Justin. Por ti, Britney”, gritó refiriéndose a la comentada historia sentimental entre Timberlake y la princesa del pop.

El contexto de la dedicatoria de Mon Laferte tiene como raíz la mediática relación de las estrellas pop de los 2000. Un vinculo amoroso que duró 3 años y que hasta el día de hoy sigue dando que hablar entre acusaciones de misoginia, de acuerdo a los fanáticos de Britney, y la revelación hecha por la misma cantante en su libro La mujer que soy donde contó sobre el aborto al que se sometió por presión de Timberlake.

Tanto Mon Laferte como el intérprete de Cry me a river se presentarán en la edición nacional de Lollapalooza este sábado 22. Y, al igual que en Argentina, sus shows coincidirán en horarios.

Mientras Justin Timberlake saldrá alrededor de las 22:30 horas en el Cenco Malls Stage, la artista nacional lo hará a las 23:00 horas en el Smart Fit Stage.