Morrissey vuelve a cantar dos antiguas y dramáticas canciones de The Smiths

Echando mano a dos canciones de The Smiths que no interpretaba hace años, y a rarezas de su repertorio solista, Morrissey arrancó su gira 2025.

El cantante inició su actual gira por Norteamérica con una actuación el 26 de abril, en el Grand Theatre del Grand Sierra Resort, en Reno, la misma ciudad en que Johnny Cash mató a un hombre en una canción, solo para verlo morir.

Aunque arrancó con temas como You’re the One for Me, Fatty y All You Need Is Me, “Moz” sumó temas del repertorio Smith, como Hand in glove, que no interpretaba desde 2014 y en el cierre del show, pasó la dramática Last night I dreamt that somebody loved me, no incluida en sus conciertos desde 2017.

No fueron los únicos temas del repertorio de los Smiths incluidos en el show. También sumó cortes como Shoplifters of the world unite y I know it’s over. También temas menos evidentes de su material solista, como Scandinavia, Jack the ripper, entre otros.

La inclusión de los temas de los Smiths, sucede tras la polémica suscitada el año pasado por Morrissey quien había asegurado aceptar una “lucrativa” oferta para una gira de reunión del grupo, aunque supuestamente Johnny Marr, el otro coescritor de la banda, la ignoró.

Días después, el mismo Marr aclaró la situación en un post en su cuenta de X. “No ignoré la oferta; dije que no”, aseguró. De todas formas, tras la muerte de Andy Rourke en 2023, es imposible reunir a los Smiths con su formación original.