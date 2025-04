Nuevo quiebre en el equipo del Festival de Viña 2025: despiden a Álex Hernández como director televisivo

El Festival de Viña 2025 culminó hace ya lejanos dos meses, pero sigue arrojando esquirlas.

El pasado viernes 25 de abril, el canal organizador -Mega- despidió a quien funcionó como director general del certamen, Rodrigo Norambuena.

12 FEBRERO 2025 RETRATO A LOS PROCUCTORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, DANIEL MERINO Y RODRIGO NORAMBUENA, EN LA QUINTA VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La red privada habría decidido despedir a Norambuena debido, entre varios aspectos, a su fallida iniciativa durante el evento de anunciar el cambio de animadores que involucraba a José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Juan Manuel Astorga, el cual tuvo que ser rectificado a sólo días de concretarse, en un chascarro de marca mayúscula.

Tampoco habrían estado conformes con el desempeño de Norambuena en el mismo espectáculo veraniego.

Rodrigo Norambuena había arribado a Mega en 2022 como Director de Desarrollo Internacional, Nuevos Negocios e Innovación, pero el año pasado fue ubicado como una de las cabezas del Festival.

Quien asoma como su más posible reemplazo es Juan Pablo González, quien dejó hace unos días su cargo como Director de contenidos de Chilevisión para aterrizar en Mega.

La partida de Álex Hernández

Todo ello empujó otros cambios: según pudo saber Culto, este lunes 28 fue despedido Álex Hernández, quien ejerció como director televisivo del evento en 2025. Ya había desempeñado el mismo rol en los días en que el Festival estuvo en manos e Chilevisión.

Su impronta se notó en Viña desde un primer momento, abordando polémicas y dándole también protagonismo al público en las emisiones televisivas.

19.02.2018 ALEX HERNANDEZ, DIRECTOR DEL FESTIVAL DE VINA DEL MAR FOTO: MARCELO SEGURA /LA TERCERA QUINTA VERGARA - CHILEVISION - ESPECTACULOS - MUSICA MARCELO SEGURA

De hecho, Hernández fue uno de los primeros en salir a dar la cara tras el fracaso del comediante venezolano George Harris, argumentando que se trataba por razones de “xenofobia”.

La palabra de Álex Hernández: “No tengo ninguna crítica al respecto”

Consultado por este medio, el propio Hernández entrega las razones de su desvinculación: entre varios factores, se debe al cambio de administración con el que llega el nuevo director ejecutivo de Megamedia, Patricio Hernández, quien también ha fijado fuertes modificaciones para el equipo del Festival de Viña.

“Es un giro en la administración y hay una serie de cambios que es muy naturales que pasen, ciertas confianzas donde el nuevo director ejecutivo tiene otra gente en mente, otros profesionales, incluyendo Viña. Fue una conversación muy amable y muy buena onda, no tengo ninguna crítica al respecto”, admite a Culto.

MARCELO SEGURA

Con tales cambios, Hernández dice que tenía la intuición de que algo así podía suceder: “Son cosas que pasan. Me aclararon que no tenía que ver con mis capacidades profesionales, sino que con una reestructuración televisiva generalizada. No es algo anormal. Se dio todo en un tono amable, él (Hernández) es un tremendo profesional. Ahora me dedicaré a descansar y ver qué pasa a futuro”.