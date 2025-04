Nicole en el cierre de su gira de Esperando Nada: “Es súper heavy para mí ver a gente joven disfrutando mi música”

“¿Te acuerdas qué teclado ocupaste en Extraño ser?“, le preguntó Nicole al productor musical Tito Dávila. Habían pasado treinta años desde que la canción se grabó, con el músico argentino como productor musical, pero la cantante necesitaba saber cuál era ese sonido.

Cuando Nicole se propuso salir a la carretera para una gira de teatros que celebraba su primer disco, Esperando Nada (1994), tenía una cosa en claro. “Mi intención siempre fue tocarlas muy parecidas, pero que sonaran más grandes”, explica a Culto. Por eso, necesitó hablar con Dávila.

Y aunque algunas de las canciones más populares de de ese álbum (como Sin Gamulán, Dame Luz, Extraño ser) suelen ser habituales en sus sets de directo, la experiencia la llevó a una inmersión profunda en ese material.

“Fue un recorrido súper nostálgico para mí, porque habían canciones que no tocaba como hace 20 años -apunta-. Entonces, llamaba el productor, el Tito Dávila, que hemos seguido hablando cada cierto tiempo, después de 30 años. Él me fue ayudando. Entonces es muy lindo, porque yo creo que logramos hacer sonar las canciones muy parecidas. Y eso tocó mucha la nostalgia la gente que fue a los conciertos”.

La gira en que Nicole celebra Esperando nada, se concentró básicamente en teatros, desde que arrancó el pasado 8 de noviembre en el Regional Lucho Gatica, de Rancagua. Desde entonces recorrió siete ciudades y tuvo un hito especial con los dos shows agotados en el Teatro Municipal. Luego tuvo algunas presentaciones en el verano, incluyendo pasadas por festivales regionales.

Pero el circuito se apresta al cierre con un show en Movistar Arena el próximo 10 de julio. Un evento en que la artista interpretará el álbum al completo, más algunas de sus canciones más reconocidas de otros discos.

Esta experiencia se montará en un espectáculo más ambicioso. Los teatros fueron shows más a la vieja usanza. Por eso de cara al Movistar, Nicole ya proyecta lo primero que se verá. “Pantallas”, dice. “El show de los teatros lo quisimos hacer solo con luces, que fue increíble igual. Me gusta mucho esa cosa del old school, pero también me gustan las visuales. Estamos trabajando en enlaces musicales, quiero presentar a la banda distinto. Para mí también siempre es motivante ir cambiando los shows”, agrega.

Los más observadores, habrán notado que Nicole suele lanzar pequeños detalles en sus shows. Por ejemplo, el guiño a Gustavo Cerati al usar parte de Pulsar, la canción que define la médula electrónica de Amor Amarillo (1993), en el arranque de Despiértame, canción que fue producida precisamente por el líder de Soda Stéreo.

“Eso quedó súper bien, pero la he tocado harto ya, así que yo creo que ahí voy a cambiar algo -apunta Nicole-. Pero sí, tener a Gustavo ahí atrás, siempre ha sido como importante también para mí. Fue como mi pequeño homenaje, quedan bien Despiértame con Pulsar”.

Como sea, la gira de teatros le ha dejado variados momentos emotivos a Nicole. Por ejemplo, la presencia de un coro ciudadano, que se sumó a su concierto en el Teatro Municipal, para cantar Sin Gamulán. Formaron una fila en uno de los pasillos, y la cantante bajó a cantar con ellos. Mientras caminaba, una persona le entregó un ramo de flores.

“Con este grupo yo vengo trabajando hace tres años, y es una comunidad que ha ido creciendo en Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y alrededores que se han ido sumando a este coro ciudadano”, cuenta Nicole. “Esta comunidad no solamente ha cantado junta y hacemos presentaciones finales con banda en vivo. Estos tres años han sido increíbles. Abuelas con sus hijas, con hermanos que no se veían y que van todos los jueves y sábados a esto”.

Por eso Nicole no dudó en sumarlos a ese show. “Estábamos atrás en el municipal, en los camarines, en ese lugar increíble, y nos abrazamos todos, tenemos una foto, y todos me comentaban no podemos creer que estamos en un momento tan importante contigo”.

También la sensación de estar tras el telón, al viejo estilo, es algo que Nicole le ha llamado la atención de la gira de teatros. “Es súper lindo estar atrás con la cortina cerrada en el inicio y mirándonos todo el equipo, toda la banda. Invoco un poco a mi madre, que siempre estaba conmigo por muchos años y sigue estándolo. Y ese momento en que se abren las cortinas en todos los teatros, fue demasiado emocionante porque como que al tiro sientes la vibra de la gente de este momento”.

-Hoy en día es más común también ver niños en los conciertos. ¿Cómo lo has visto tú?

Eso habla mucho de que los padres igual han estado mostrando y escuchando y dándole esta diversidad que hoy lamentablemente cuesta más, porque el algoritmo te va entregando siempre lo mismo. En nuestra generación y quizás la anterior también, uno escuchaba la radio y podías escuchar Nirvana, Los Jaivas, Metálica y te iba proponiendo. Hoy hay tanta información, que no alcanzas a escuchar con tanto detalle. Tú le preguntas a un joven que no es músico, o sea, compañeros de mi hijo ¿cuál es tu banda favorita? Y no lo tienen muy claro, es como que les gusta una canción. Entonces, que gente de esa edad se sepa mis canciones y que le emocionen, es algo que les va a quedar. Es súper heavy para mí ver a gente joven disfrutando mi música.

-Esta inmersión en el sonido de Esperando Nada, esa época más guitarrera, ¿te refrescado la forma de escribir canciones o va a repercutir en algún nuevo material que estés trabajando?

Ahora tengo ideas sueltas, pero estoy con muchas ganas de quizás salir del formato del disco por primera vez en mi vida, porque estoy como con muchas ganas de hacer cosas distintas, como por ejemplo, no sé, hacer un EP muy folk, como de guitarras, por esto que tú mismo dices también, por estar guitarreando mucho, quiero hacer un grupo de canciones así más guitarreras.

Y, por otro lado, también me gusta lo electrónico, irme en volada y hacer otras cosas. Entonces, hacer distintos EP y no restringirme en lo que yo quiero hacer, sin tener que hacer un disco de 12 canciones. Creo que voy a hacer grupos más pequeños de cosas a lo mejor. Esa es mi idea, ojalá que me salga.

-Está ese impulso de sentarte a guitarrear y tratar de escribir una canción...

A veces estoy muy embalada, llega mi hijo me dice ‘mama, falta tal cosa, hay que ir al supermercado’. A veces alrededor cuesta entender que de repente uno necesita una o dos horas, aunque que no salga nada concreto, pero algo. Pero voy a encontrar esa hora, te lo juro que lo voy a pelear para encontrarlo jajaja (ríe). De hecho estoy estudiando guitarra, sigo haciéndolo, estoy estudiando piano para avanzar en eso también. Y eso es bacán, porque León (su hijo) me ve así como estudiando y ahí es como importante demostrar consecuencia. Uno le puede explicar mucho a los hijos, cómo ser buena persona, juégatela, levántate temprano, pero si no te ven...

