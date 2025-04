Basada en la novela homónima de 2016 publicada por el escritor británico Robert Harris, un autor best-seller conocido por su narrativa de thrillers históricos, el filme Cónclave, dirigido por Edward Berger -que tuvo ocho nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película-ha sido muy buscado en estos días en las plataformas de streamings tras la muerte del papa Francisco. Ya que justamente, el celuloide se sumerge en las intrigas de cómo se elige al nuevo obispo de Roma.

Es, en rigor, el mismo proceso que se desarrollará a partir de ahora y que concentrará los ojos del mundo. Sin embargo, es válida la pregunta si acaso el filme logra exactamente reflejar lo que pasa en verdad. Para dilucidar aquello, en Culto recogimos las impresiones de Juan Paulo Iglesias, editor de opinión de La Tercera y especialista en temas de El Vaticano, con años de reporteo en la materia.

¿Qué tanto se parece la película Cónclave a cómo se elige a un papa?

¿Qué tanto se parece la película Cónclave a cómo se elige a un papa en la realidad?

En términos generales, para Iglesias lo que se muestra en Cónclave tiene una correspondencia con la realidad. “Sí hay una realidad con respecto a los procesos y los hitos que suceden inmediatamente después de la muerte del Papa: la confirmación de la muerte, la destrucción del anillo, la llegada de los cardenales al Vaticano, la reunión que se juntan en la residencia de Santa Marta, el aislamiento con el exterior, todo eso realmente pasa”.

Eso sí, Iglesias advierte un detalle no menor donde el filme no resulta exacto. Derechamente un error grueso. Se trata de la llegada a Roma del cardenal mexicano Vincent Benítez (Carlos Diehz) ungido cardenal de Bagdad in pectore por el difunto Papa en los meses previos a su muerte, y quien lograr entrar al cónclave justo a tiempo. Para Juan Paulo Iglesias, esto en la realidad no ocurriría.

“Un cardenal in pectore que no ha sido revelado por el papa antes de morir no tiene derecho a participar en un cónclave. Solo puede hacerlo si el Papa lo hace público antes de morir, lo que no quita que haya cardenales in pectore en muchos casos. Incluso, los hubo durante la Guerra Fría en los cardenales de Europa del Este para protegerse de todas las persecuciones o problemas que pudieran tener, pero para participar en una elección del papa, este tiene que transparentarlo antes de antes de morir, si no se anula (el nombramiento). Porque si nadie sabe que está designado como cardenal, no hay ninguna evidencia. En la película aparece una certificación, pero en rigor, por norma canónica, no se puede. Ese es un error".

¿Qué tanto se parece la película Cónclave a cómo se elige a un papa? Vincent Benítez (Carlos Diehz) ungido cardenal de Bagdad in pectore en el filme Cónclave. En la realidad, no podría participar de la elección.

Otra imprecisión del filme, según Iglesias, son los aposentos de los cardenales en la residencia de Santa Marta, lugar donde reside el papa y se alojan los electores durante el cónclave. “Se muestran bastante menos sobrias de lo que realmente son. Las habitaciones son muy sencillas, con una cama, un velador, un escritorio. En la película aparecen un poquito menos austeras”.

Para Iglesias, otro aspecto, al menos a discutir, es qué tanto quedan aislados los cardenales del exterior. En el filme, se ve al cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) mandando constantemente a uno de sus asistentes a que realice maniobras en el exterior para obtener ciertas informaciones que podrían girar la elección en un sentido u otro.

“En la película hay un poquito más de contacto con el exterior a través de este emisario que tiene el decano, que efectivamente existen, pero la duda es hasta qué punto existe ese flujo de esta información. Yo no lo puedo confirmar cien por ciento si es tan así o no, pero parece un poquito extrema esta comunicación permanente que tiene el decano con su secretario”.

¿Qué tanto se parece la película Cónclave a cómo se elige a un papa?

El decano y el camarlengo

Además, otro punto a considerar es el peso que tiene en la película el cardenal decano (Fiennes) por encima del cardenal camarlengo Joseph Tremblay (John Lithgow). Para Juan Paulo Iglesias, en rigor, este último tiene un rol bastante más preponderante en los días del cónclave.

“El camarlengo también tiene un rol relevante, y en la película aparece un poquito disminuido en relación al rol que asume el decano, que efectivamente es el que tiene un papel importante en el cónclave, si es que no tiene más de ochenta años. Ahí hay un desajuste por razones de guión que le da más protagonismo al personaje central de Ralph Fiennes”.

El cardenal canadiense Tremblay (John Lithgow) en Cónclave, de Edward Berger.

Sobre este punto, ¿cuáles son los diferentes roles del decano y el camarlengo? Lo explica Iglesias: “El camarlengo es el encargado de administrar El Vaticano mientras no haya papa. Se hace cargo con la asesoría y el apoyo de los cardenales durante el periodo de la sede vacante. En tanto, el decano es el primus interpares del colegio cardenalicio, por lo tanto tiene un rol de organización y de dirección del cónclave".

Y como se muestra en el filme, es justamente el cardenal decano el que pronuncia las palabras Extra omnes. Una frase en latín que significa “todos fuera” o “que no quede nadie”, con la que marca el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina. Si bien, es lo habitual que ocurra y en el filme el detalle es correcto, Juan Paulo Iglesias señala que en el caso de este próximo cónclave, habrá una diferencia.

“Eso no va a pasar ahora porque el actual decano -Giovanni Battista Re- tiene más de ochenta años (tiene 91) por lo tanto no va a estar en la cabeza en esta ocasión, pero lo tradicional es que él sea quien dirija y haga la misa previa al cónclave".

¿Qué tanto se parece la película Cónclave a cómo se elige a un papa en la realidad?

Por supuesto, Iglesias señala que el corazón mismo del filme, es decir, las intrigas políticas y las maniobras en beneficio de alguno u otro candidato, eso sí es real y sucede durante el cónclave.

“Todas estas situaciones más de política al interior del cónclave sí ocurren. De hecho, en la propia elección de Bergoglio empezó a circular el tema de que él había tenido una relación no muy clara con la dictadura de Argentina y que eso no sería bueno si lo elegían. Son comentarios que se han conocido a partir de libros que han salido después. Apareció el rumor, de parte de los partidarios de otro candidato, de que tenía un solo pulmón. Esas cosas más políticas para reducir las posibilidades de uno en beneficio de otro, sí se dan".

El resto de las situaciones más ceremoniales, como el preguntarle al candidato elegido -en latín- si desea asumir el cargo, el nombre que se pondrá, el quorum de 2/3, Iglesias indica que también corresponden a la realidad.

Con esta guía en mano, estimada lectora y lector de Culto, podrá ver Cónclave teniendo en cuenta los elementos principales para acercarse (o no) a lo que sucederá en la próxima elección papal. Y sabemos que a veces la realidad supera a la ficción.