Fan de Edith Piaf, una carta a Cerati y una canción de La Ley: el costado musical del papa Francisco

Ya desde sus tiempos como sacerdote jesuita, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, tuvo en las artes una fuente de escape de la realidad cuando su tiempo se lo permitía. En su autobiografía, Esperanza, comenta que desde pequeño le gustaba mucho la música docta, la cual solía escucharse en su casa.

“La música clásica es una flor que cultivo desde que era un muchacho, y ese es también un regalo heredado de mi madre. Schubert, Chopin, que de joven me encantaba, Wagner, Beethoven, y también el sentimiento trágico de la nostalgia, los grandes románticos, el Erbarme dich de Bach, que cada vez me parece más sublime, y Mozart, obviamente: el Et Incarnatus est de su Gran misa en do menor lo lleva a uno de mano ante la presencia de Dios".

Pero los gustos musicales del fallecido pontífice no se agotaban en la música docta. También tenía un pie colocado en la música popular. “Siempre he alternado de manera natural esta afición a la música culta con la afición a la música popular. Con Édith Piaf, por ejemplo, otra gran pasión de mi madre”.

Por supuesto, como buen argentino, Bergoglio era aficionado al tango y la milonga. “Decía Carlos Gardel que la voz más melodiosa no basta por sí sola para entonar un tango; el tango hay que sentirlo, porque viene de dentro. Para nosotros, los argentinos, y sobre todo para los porteños, suele ser así”.

Eso sí, Francisco comentó que no sería el primer papa seguidor del tango. “Por lo que me han dicho, ni siquiera soy el primer pontífice que escucha tangos en el vaticano: al parecer, en los años veinte, Pío XI presenció una exhibición de Casimiro Aín”. Y añade una reflexión sobre esa música melancólica: “El tango puede llegar a ser dramático, pero nunca pesimista, porque emana tormento y vehemencia, evoca nostalgia y esperanza en partes iguales. Es nervio, fuerza y carácter, un diálogo emotivo y visceral que llega de lejos…un buen tango hace bailar incluso el silencio".

También citó otras influencias dentro de la música popular: “Julio Sosa, la orquesta de Juan D’Arienzo, las milongas de Astor Piazzolla y Amelia Baltar. Ada Falcón, que más tarde se haría monja en una aldea de la provincia de Córdoba, y Azucena Maizani, que vivía cerca de nosotros y a quien di la extremaunción en el hospital a las pocas semanas de haber sido ordenado sacerdote, también me han acompañado, forman parte de la banda sonora de mi existencia”.

Francisco no solo escuchaba música, sino que era un connotado melómano. De acuerdo al sitio Catholic Standard, el pontífice solía tener una colección de sobre 2.000 CD’s y 19 discos de vinilo. De hecho, su discoteca personal estuvo en exhibición durante el 2022 en las dependencias en el Pontificio Consejo para la Cultura.

La mayoría de los títulos son de música docta, pero también los hay del género popular. Entre otros: un álbum de grandes éxitos de Édith Piaf; discos de Astor Piazzolla; y una colección de 25 discos de canciones gospel de Elvis Presley. El papa le entregó su colección al cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura para que este la administrara. “Ya los he escuchado”, le dijo el papa.

Vaticano comparte el primer audio del Papa Francisco desde que ingreso al hospital.

Tanto es así, que cuando Gustavo Cerati estaba en coma, su amigo Gustavo Masó quemó las naves y envió una carta a El Vaticano en la que pedía una oración por el artista y su recuperación. Ante su sorpresa, el papa respondió y no dudó en sumarse a los rezos por el músico.

“Gracias por haber soplado las brisas de un recuerdo. Por favor, le ruego le diga a Lilian (Clark, madre de Cerati) que su testimonio me hace bien, su valentía en ese seguir esperando y que estoy junto a ella. Es difícil decir algo más frente a una situación tan sagrada, como es la relación de una madre con su hijo, pero que acepte mi silencio hecho oración. Quedo a su disposición. Por favor, le pido que rece por mí, que Jesús lo bendiga y que la Virgen santa lo cuide. Cordialmente, Francisco”, decía la carta del pontífice.

Cuando el líder de Soda Stéreo falleció, Francisco envió un mensaje expresando su pesar. “El Santo Padre Francisco, informado del fallecimiento de Gustavo Cerati, expresa su condolencia y asegura su oración por el alma del joven músico, estrechándose con afecto a su madre, a sus hijos y a todos sus seres queridos, amigos y fans en el día de su sepultura“, informó monseñor Guillermo Karcher, colaborador del papa en ese momento mediante sus redes sociales.

15/01/2025 El Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 15 de enero de 2025. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID VATICAN MEDIA VATICAN MEDIA

Además, y como lo hizo Juan Pablo II con su álbum vocal Abba pater, Francisco también publicó un álbum. Se llama Wake Up!, y fue lanzado de manera oficial en noviembre de 2015. Básicamente, contiene algunos de sus discursos acompañados por rock progresivo.

El vínculo musical con Chile

Por supuesto, Francisco también tuvo un gesto musical hacia esta larga y angosta faja de tierra. Durante su recordada visita al país en 2018, el papa citó una canción de La Ley. Fue mientras hablaba en el Templo Votivo de Maipú cuando en medio de su discurso se permitió hacer una referencia a la canción Aquí.

“Al quedarnos sin esa ‘conexión’ que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: ‘el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas’. Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños", dijo el pontífice en aquella ocasión.

En sus redes, fue Beto Cuevas quien recordó el momento una vez conocido el fallecimiento del papa. “El 17 de enero de 2018, en el Templo Votivo de Maipú, el Papa Francisco citó una de las canciones más emblemáticas de La Ley. Ese día, al escuchar en su voz palabras nacidas de una letra que escribí desde lo más profundo de mi corazón, recibí innumerables mensajes de personas conmovidas, además de preguntas de la prensa de mi país”.

“Hoy, mientras el mundo entero se despide de Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, rememoro ese instante con orgullo y gratitud. Y aprovecho para decirles a todos los soñadores, músicos y creadores de belleza: no dejen jamás de creer. Todo lo que imaginamos es posible… si así lo queremos", cerró Beto Cuevas despidiendo no solo a un líder religioso sino a un melómano, quien disfrutó tanto de la música como el exvocalista de La Ley.