Paul McCartney apoya la inclusión de Joe Cocker en el Salón de la Fama del Rock and Roll

En la antesala de la edición 2025 del Salón de la Fama del Rock and Roll, un nombre ha resonado con fuerza gracias al apoyo público de una de las figuras más icónicas de la música: Paul McCartney. El exintegrante de The Beatles ha expresado su respaldo incondicional al fallecido Joe Cocker, un músico cuya voz inconfundible y su estilo único dejaron una huella indeleble en la historia de la música.

En una carta fechada el 25 de febrero de 2025, el artista recordó With a little help from muy friends, la icónica canción que ambos comparten, destacando su interpretación y las características que lo hacen merecedor de este reconocimiento.

Esto no es nuevo en McCartney, en 2024 brindó su apoyo a la inclusión de Foreigner, lo que resultó, ya que hicieron su ingreso al Salón de la Fama de forma exitosa. Lou Gramm, el tecladista Al Greenwood y el bajista Rick Wills estuvieron presentes para recibir el premio.

Joe Cocker, quien ganó popularidad en la década de 1960 y 1970, es conocido por su versión de With a Little Help From My Friends, un tema original de The Beatles. La interpretación de Cocker de esta canción, cargada de sentimiento y alma, se transformó en un himno de la era del blues-rock y se mantiene como una de sus interpretaciones más emblemáticas.

En su mensaje, McCartney dijo lo siguiente: “Me gustaría sugerir al señor Joe Cocker para su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll”.

“Joe era un gran hombre y un excelente cantante cuyo estilo único dio lugar a unas actuaciones fantásticas. Cantó una de nuestras canciones With a Little Help From My Friends, una versión producida por Denny Cordell que era muy imaginativa”.

“Todos los miembros del panel sabrán la gran contribución que Joe hizo a la historia del rock and roll. Y aunque quizás nunca haya hecho lobby para estar en el Salón de la Fama, sé que estaría extremadamente feliz y agradecido de encontrarse donde se merece entre una compañía tan ilustre”, cerró el músico en su carta.

En cuanto a los otros nominados para el Salón de la Fama 2025, se encuentran artistas de gran renombre, como Oasis, Mariah Carey, Billy Idol y Cyndi Lauper. McCartney, quien fue incluido en el Salón tanto como parte de The Beatles (1988) como solista (1999), se ha convertido en un firme defensor de aquellos artistas que considera merecedores de este honor.

Los artistas que serán parte del prestigioso museo son elegidos por un panel internacional de 1.200 músicos, profesionales de la industria e historiadores. Aproximadamente la mitad de los artistas nominados se incorporarán a la institución a finales del presente año. .

Lea la carta de McCartney al Salón de la Fama del Rock and Roll a continuación.

Carta de Paul McCartney publicada por Variety