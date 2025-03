Millie Bobby Brown se defiende por críticas de los medios sobre su apariencia: “Esto no es periodismo, es acoso”

Millie Bobby Brown utilizó su cuenta de Instagram para responder a través de un video las críticas y comentarios sobre su aspecto físico, tanto en redes sociales como en la prensa, durante la promoción de su nueva película Estado Eléctrico de Netflix.

La actriz británica relata que su vida ha estado bajo el escrutinio público desde que tenía 10 años, cuando saltó a la fama con la serie Stranger Things. Esto significa que su crecimiento ha ocurrido frente a los ojos del mundo, lo que ha generado expectativas poco realistas por parte de los medios y las personas.

“Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como en la primera temporada de Stranger Things, y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, dijo Brown.

Millie Bobby Brown responde a críticas sobre su cuerpo. Instagram y captura de pantalla.

Durante el avance del video, la intérprete de Enola Holmes leyó los titulares de cuatro artículos recientes sobre ella que se centraban en su apariencia y también nombró a los periodistas que los escribieron. Agregó que esas noticias no eran “periodismo, esto es acoso”.

También añadió: “El hecho de que escritores adultos pasen el tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante, y el hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo empeora aún más. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece mucho más fácil simplemente destrozarlas para conseguir clics”.

“Las personas desilusionadas no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer, a sus propios términos (...). Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de personas que no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer”, sumó.

”No me avergonzaré por cómo me veo, por cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido”, sentenció.

Para finalizar su extenso descargo, la actriz manifestó: “¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de simplemente decir algo bonito? Si tienes un problema con eso, me pregunto, ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Hagamos las cosas mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin el miedo de ser destrozada por simplemente existir”.

Recordemos que en una entrevista con Vanity Fair, Millie Bobby Brown reveló que su crecimiento al frente de las cámaras ha tenido un impacto significativo en sus relaciones personales. “No tengo muchos amigos, debido a quién soy. No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Lucho bastante con eso. Me perdí algunas cosas, pero estoy trabajando en ellas”.