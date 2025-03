Mick Hucknall, la transformación del líder de Simply Red de playboy desatado a hombre de familia

Simple Red regresa a Chile con cinco conciertos en el Movistar Arena, los que se llevarán a cabo los días martes 4, miércoles 5, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de marzo. La última vez que la banda estuvo en nuestro país fue en el 2016, ahora en el marco de su 40 aniversario, llegan a celebrar con el público chileno.

La banda llega bajo el mando de Mick Hucknall, hoy más sosegado, pero de una alocada vida durante los años 1980, en el auge del grupo.

Michael James Hucknall, nació el 8 de junio de 1960 en Manchester, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su madre cuando tenía solo tres años, lo que lo llevó a ser criado por su padre, Reg Hucknall, un barbero de Stockport. Este evento traumático influyó profundamente en su vida y en su música, siendo la inspiración detrás de la emotiva canción Holding Back the Years.

Antes de alcanzar la fama mundial, Hucknall formó parte de la banda punk The Frantic Elevators, activa desde 1977 hasta 1984. Aunque la banda lanzó varios sencillos, no lograron un éxito comercial significativo.

En 1985, el cantante fundó Simply Red, banda que rápidamente ganó reconocimiento con su primer sencillo, una versión de Money’s Too Tight (to Mention) de The Valentine Brothers, que alcanzó el puesto número 13 en las listas del Reino Unido. El verdadero éxito llegó con el relanzamiento de Holding Back the Years en 1986, que alcanzó el número dos en el Reino Unido y el puesto uno en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas más exitosas de las décadas de 1980 y 1990.

La vida personal de Hucknall ha sido objeto de atención mediática, especialmente debido a su reputación como “playboy” durante los años de mayor éxito de la banda. En una entrevista con The Guardian, confesó haberse acostado con aproximadamente 3.000 mujeres entre 1985 y 1987, lo que equivale a unas tres mujeres por día. Aunque esta cifra fue tomada literalmente por muchos medios, el artista ha expresado su arrepentimiento por su comportamiento pasado y le pidió perdón a su esposa por sus desenfrenados años.

Entre las relaciones sentimentales de Hucknall se encuentran figuras destacadas como Martine McCutcheon, Catherine Zeta-Jones y Helena Christensen. Sin embargo, su vida amorosa dio un giro significativo al reencontrarse con Gabriella Wesberry. La pareja se conoció en 1992, pero la agitada vida del vocalista en ese entonces los llevó a separarse. Años más tarde, lograron reconectar y consolidar su relación. En junio de 2007, nació su hija, Romy True Hucknall, y en 2010, la pareja contrajo matrimonio en el castillo de Forter, una edificación del siglo XVI ubicada en Glenisla, Perthshire, Escocia.

Mick Hucknall y su esposa

Además de su carrera musical, Hucknall ha incursionado en el mundo empresarial. En 1998, junto a personalidades como Johnny Depp, Sean Penn y John Malkovich, inauguró en París el bar-restaurante Man Ray, nombrado en honor al artista surrealista del mismo nombre. Este establecimiento combinaba gastronomía con música y arte, y aunque cerró sus puertas en 2007, dejó una marca en la escena cultural parisina.

El músico también ha mostrado interés en la política y la filantropía. Es conocido por su apoyo al Partido Laborista británico y por su amistad con el ex primer ministro Tony Blair. Su descontento con la ex primera ministra Margaret Thatcher se reflejó en canciones como She’ll Have to Go, Your Mirror y Wonderland.

En los últimos años, el cantante ha adoptado un estilo de vida más tranquilo y familiar. Reside en Londres con su esposa Gabriella y su hija Romy. Además, pasa tiempo en Irlanda, donde adquirió la finca Glenmore cerca del pueblo de Cloghan, en el condado de Donegal, junto a su compañero de banda Chris de Margary.