Por qué Anora se impuso en los Premios Oscar 2025

Anora ha sido ampliamente reconocida en la industria cinematográfica, obteniendo varios premios y nominaciones. Entre sus mayores logros están la Palma de Oro del Festival de Cannes 2024, el máximo galardón del certamen. Además, ganó la estatuilla a Mejor Película en los Premios Oscar 2025.

la cinta dirigida por Sean Baker narra la historia de Ani Mikheeva, una joven trabajadora sexual de 23 años que reside en Brighton Beach, Brooklyn. Su vida da un giro inesperado al conocer a Ivan “Vanya” Zakharov, el hijo de 21 años de un poderoso oligarca ruso. Tras una serie de encuentros, Vanya le propone matrimonio a Ani en Las Vegas, con la intención de obtener una tarjeta verde y evitar regresar a Rusia.

En la 97ª edición de los Oscar, realizada el pasado domingo 2 de marzo, Anora arrasó con cinco estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Sean Baker. Además, obtuvo los premios a Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Actriz Protagonista para Mikey Madison, quien recibió elogios por su interpretación.

Mikey Madison holds the Oscar for the Best Actress for "Anora" and producer Alex Coco pose with the Oscar for Best Picture for "Anora" at the Governors Ball following the Oscars show at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Mike Blake

La opinión de los críticos

A pesar de la reñida competencia en la categoría contra películas como El Brutalista, Cónclave, La Sustancia y Aún estoy aquí, la cinta ganó el premio más importante de la Academia y su director, Sean Baker, se convirtió en la persona con más estatuillas obtenidas en una sola edición.

Algunos críticos de cine expusieron sus puntos de vista y comentaron los puntos altos del filme, mismos que le dieron la estatuilla.

Antonella Estévez, comentó que uno de los grandes aciertos del largometraje es el manejo de sus limitados recursos, generando una atmosfera, narrativa y personajes muy entrañables para el público.

“Esta película, con un presupuesto de tan solo 6 millones de dólares, filmada en locaciones reales y con un elenco reducido, destaca por su narrativa sólida y un estupendo manejo de los recursos cinematográficos. Logra conectar con el público a través de personajes creíbles, queribles y empatizables. En un momento en que el cine parece dominado por grandes producciones, efectos especiales y la inteligencia artificial, Anora nos recuerda el poder del séptimo arte en su esencia: contar historias que emocionen, utilizando los recursos cinematográficos de manera efectiva”.

Además, elogió la elección de Madison para el papel protagónico por parte de Baker y los riesgos que toma el cineasta al contar historias poco convencionales.

“Considero que su protagonista es un gran acierto. También creo que se premia a Sean Baker por su habilidad para descubrir talentos. En esta película, a diferencia de la anterior, trabaja con actores poco conocidos, lo que demuestra su apuesta por nuevos rostros. Pienso que la Academia valora este riesgo y su capacidad para contar una historia tremendamente eficaz. Además, aborda temas complejos que requieren atención en la actualidad”.

Por otro lado, Isabel Plant, periodista de The Clinic, considera que el filme es una síntesis de Baker como cineasta, ya que todas sus habilidades fueron utilizadas en Anora: guion, montaje y dirección. Asimismo, señaló que la duración de El Brutalista le jugó en contra en los Oscar.

“Creo que Anora es una consagración de Sean Baker como cineasta, de técnica, de estética, de guion, porque lo que también se ganó el premio de edición. Su capacidad para abarcar todos los aspectos de la producción cinematográfica fue, sin duda, un factor determinante. El Brutalista, en cambio, perdió impulso en la temporada de premios, a pesar de sus múltiples nominaciones y su fuerte competencia en la categoría de dirección. Considero que su duración, de tres o cuatro horas, le perjudicó, ya que la Academia tiende a ser más tradicional en este aspecto. Anora, juntaba lo mejor de todas las ramas, no es una película de Oscar tradicional, pero encajaba bien con todo lo que la Academia suele premiar”.

Para Sol Márquez Thomas, periodista cultural y panelista de Radio 13c, atribuye los múltiples galardones a la narrativa de la cinta, que logró conmover al público y los votantes. Además, mencionó que el ser independiente le otorga un plus.

“El triunfo de Anora representa un reconocimiento de la Academia al cine independiente, a su trabajo y a la capacidad de las películas para atraer al público a las salas y pueden generar esta conversación de volver al cine. Por otro lado, considero que esta temporada de premios es cada vez más impredecible. Por ejemplo, los premios a los protagonistas se relacionaron con el BAFTA y no con el SAG, creo que será cada vez más difícil convencer a los votantes. La narrativa de Anora fue la que logró conmover y, por ende, obtener los premios que recibió”.

Rodrigo González, crítico de cine de La Tercera, comenta que el tono del largometraje tuvo mejor llegada con los miembros de la Academia, a diferencia de las otras cintas que eran más complicadas de “digerir”.

“Me parece que la película se impuso por su tono más esperanzador y su ritmo ágil en medio de películas que en general eran complejas, mastodónticas en el caso de El Brutalista, o que tocaban temas difíciles y espinudos como Emilia Pérez. Por otro lado, Cónclave, siendo una película bastante “oscarizable”, no deja de ser un thriller cerrado entre cuatro paredes, lo que no siempre logra el gusto de todos. Me parece que la Academia se dejó seducir por la libertad de Anora y por su descripción de personajes comunes y corrientes, con una pizca de comedia”

En esta misma línea, opina que la interpretación de Madison es una de las principales razones por las que la trama de la cinta funciona.

“La actuación de Mikey Madison es muy importante en la película. Es el centro de todo este torbellino de emociones y situaciones y pasa por todos los estados histriónicos posibles, desde la ternura a la rabia, pasando por la alegría, el dolor y la rebeldía. Es el auténtico centro de la película, a pesar de que los secundarios también son notables”.