Anora cierra una noche perfecta en los Oscar con las estatuillas a Mejor Película y Mejor Actriz

La Academia eligió a sus favoritos de la cosecha cinematográfica de 2024. En una ceremonia conducida por primera vez por Conan O’Brien, los Oscar consagraron como rotunda triunfadora a Anora, la frenética historia de una stripper de Nueva York que vive su propio cuento de hadas.

Sean Baker subió cuatro veces al escenario, primero para recoger la estatuilla a Mejor guión original, luego Mejor montaje, después Mejor director y finalmente Mejor película. En síntesis, se llevó todos los galardones a los que estaba nominado y superó el récord que ostentaban James Cameron (Titanic) y Alfonso Cuarón (Gravedad), que alzaron tres en 1998 y 2014, respectivamente.

De todos los reconocimientos que se llevó Anora, probablemente el que dará más que hablar es el de Mejor actriz. Mikey Madison, su protagonista, se impuso a Demi Moore (La Sustancia), quien venía de triunfar en los SAG Awards y Globos de Oro, y a la brasileña Fernanda Torres, elogiada por Aún estoy aquí. Todas son actuaciones imponentes, pero el premio quedó en manos de la estrella de la gran ganadora de la noche.

Por el contrario, en Mejor actor la experiencia se impuso a la juventud: Adrien Brody, el favorito durante gran parte de la temporada, salió victorioso, esta vez por encarnar al protagonista de El brutalista. El intérprete brindó uno de los discursos más emotivos (y extensos de la jornada) y sumó su segunda estatuilla personal. El filme de Brady Corbet también fue distinguido en Mejor fotografía y Mejor montaje, acomodándose como el segundo largometraje con mayor número de trofeos.

La gala también estableció un patrón llamativo: Mejor película animada, Mejor documental y Mejor película internacional fueron para cintas que, en principio, no arrancaban como las principales favoritas, sino como las segundas en disputa. Respectivamente, Flow venció a Robot salvaje, No other land se impuso a Porcelain war –que la mayoría de los medios predecían como ganadora– y Aún estoy aquí superó a Emilia Pérez, logrando la primera estatuilla para Brasil en su historia.

Luego de todo el ruido a su alrededor, el musical del francés Jacques Audiard “sólo” se llevó dos galardones, un número bastante inferior al que se pronosticaban cuando se anunciaron las candidaturas, a mediados de enero. Todas las polémicas parecen haberle pasado la cuenta y únicamente celebró los reconocimientos a Mejor actriz de reparto y Mejor canción original. Así, Netflix extendió su “maldición”: a pesar de sus esfuerzos, no ha podido ganar el Oscar a Mejor película.

Wicked y Duna: Parte dos también consiguieron dos premios, pero seguramente, por un asunto de expectativas, sus responsables estarán algo más satisfechos.

¿Y Cónclave? Tras sus triunfos en los Bafta y Premios del Sindicato de Actores, partía como la contendiente más fuerte de Anora, pero sólo celebró en una categoría, Mejor guión adaptado, la que todos los expertos consideraban que ya tenía en el bolsillo. Sin haber sufrido una derrota estrepitosa, su saldo final es mas amargo que dulce.

Revisa el listado de ganadores a continuación:

*Mejor Película

Anora

El Brutalista

Un Completo Desconocido

Cónclave

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Aún Estoy Aquí

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

*Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La Sustancia)

Fernanda Torres (Aún Estoy Aquí)

*Mejor Director

Anora (Sean Baker)

El Brutalista (Brady Corbet)

Un Completo Desconocido (James Mangold)

Emilia Pérez (Jacques Audiard)

La Sustancia (Coralie Fargeat)

*Mejor Actor

Adrien Brody (El Brutalista)

Timothée Chalamet (Un Completo Desconocido)

Colman Domingo (Las Vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El Aprendiz)

*Mejor Banda Sonora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

*Mejor Película Internacional

Emilia Pérez (Francia)

Flow (Letonia)

La Chica de la Aguja (Dinamarca)

Aún Estoy Aquí (Brasil)

La Semilla del Fruto Sagrado (Alemania)

*Mejor Fotografía

El Brutalista

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

*Mejor Cortometraje

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

*Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man: La Historia de Robbie Williams

Duna: Parte Dos

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

Wicked

*Mejor Sonido

Un Completo Desconocido

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

*Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

*Mejor Cortometraje Documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

*Mejor Canción Original

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (Seis Triple Ocho)

Like a Bird (Las Vidas de Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

*Mejor Diseño de Producción

El Brutalista

Cónclave

Duna: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

*Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro (Un Completo Desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (El Brutalista)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

*Mejor Montaje

Anora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

*Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La Sustancia

Wicked

*Mejor Guión Adaptado

Un Completo Desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las Vidas de Sing Sing

*Mejor Guión Original

Anora

El Brutalista

Un Dolor Real

Septiembre 5

La Sustancia

*Mejor Diseño de Vestuario

Un Completo Desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

*Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

*Mejor Película Animada

Flow

Intensa-mente 2

Memorias de un Caracol

Wallace & Gromit: La Venganza se Sirve con Plumas

Robot Salvaje

*Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un Dolor Real)

Edward Norton (Un Completo Desconocido)

Guy Pearce (El Brutalista)

Jeremy Strong (El Aprendiz)