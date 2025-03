Oscar 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

La temporada de premios llega a su fin. Este domingo 2, a partir de las 21 horas, se conocerá a los ganadores de la 97° edición de los Oscar.

¿Anora, Cónclave o El brutalista? ¿Demi Moore o Mikey Madison? ¿Timothée Chalamet o Adrien Brody? Es lo que se revelará durante la ceremonia que se celebrará hoy en el Dolby Theatre y será conducida por primera vez por el comediante Conan O’Brien.

El evento se puede ver a través de TNT y la plataforma Max.

Revisa aquí el listado actualizado de ganadores:

*Mejor Guión Original

Anora

El Brutalista

Un Dolor Real

Septiembre 5

La Sustancia

*Mejor Diseño de Producción

El Brutalista

Cónclave

Duna: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

*Mejor Cortometraje Animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

*Mejor Película Animada

Flow

Intensa-mente 2

Memorias de un Caracol

Wallace & Gromit: La Venganza se Sirve con Plumas

Robot Salvaje

*Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un Dolor Real)

Edward Norton (Un Completo Desconocido)

Guy Pearce (El Brutalista)

Jeremy Strong (El Aprendiz)

*Mejor Película

Anora

El Brutalista

Un Completo Desconocido

Cónclave

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Aún Estoy Aquí

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

*Mejor Director

Anora (Sean Baker)

El Brutalista (Brady Corbet)

Un Completo Desconocido (James Mangold)

Emilia Pérez (Jacques Audiard)

La Sustancia (Coralie Fargeat)

*Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La Sustancia)

Fernanda Torres (Aún Estoy Aquí)

*Mejor Actor

Adrien Brody (El Brutalista)

Timothée Chalamet (Un Completo Desconocido)

Colman Domingo (Las Vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El Aprendiz)

*Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro (Un Completo Desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (El Brutalista)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

*Mejor Guión Adaptado

Un Completo Desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las Vidas de Sing Sing

*Mejor Película Internacional

Emilia Pérez (Francia)

Flow (Letonia)

La Chica de la Aguja (Dinamarca)

Aún Estoy Aquí (Brasil)

La Semilla del Fruto Sagrado (Alemania)

*Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

*Mejor Banda Sonora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

*Mejor Canción Original

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (Seis Triple Ocho)

Like a Bird (Las Vidas de Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

*Mejor Sonido

Un Completo Desconocido

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

*Mejor Fotografía

El Brutalista

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

*Mejor Maquillaje y Peinado

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La Sustancia

Wicked

*Mejor Diseño de Vestuario

Un Completo Desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

*Mejor Montaje

Anora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

*Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man: La Historia de Robbie Williams

Duna: Parte Dos

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

Wicked

*Mejor Cortometraje Documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

*Mejor Cortometraje

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent