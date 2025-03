Oscar 2025: así fue la inolvidable apertura liderada por Ariana Grande y Cynthia Erivo

La 97° edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo 2 de marzo de 2025 en el icónico Dolby Theatre de Los Angeles, inició con un emotivo momento y un show memorable. Este año, la ceremonia decidió rendir un sentido homenaje a las víctimas de los recientes incendios que azotaron a la ciudad del cine.

En un gesto de solidaridad, la Academia dedicó un espacio especial para honrar a los afectados por los devastadores incendios forestales.

Un show de apertura inolvidable

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la espectacular apertura de la gala, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Grande fue la primera en subir al escenario para cantar el tema Somewhere over the rainbow. Posteriormente, Erivo apareció para interpretar Home. Una tercera canción, Defying gravity, resonó en el lugar con un dueto de las artistas.

Además de brillar en el escenario con su presentación, Erivo y Grande fueron nominadas por sus actuaciones en Wicked: Erivo en la categoría de Mejor actriz por su papel de Elphaba y Grande como Mejor actriz de reparto por interpretar a Glinda.

La ceremonia, conducida por Conan O’Brien, continuó con momentos destacados como la premiación de Kieran Culkin como Mejor actor de reparto por su papel en Un dolor real y la presencia de figuras como Robert Downey Jr., Andrew Garfield y Scarlett Johansson en la presentación de categorías.