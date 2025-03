Las claves detrás de la ingrata noche de Demi Moore en los Oscar 2025

Anoche, en la 97° edición de los Oscar, Kieran Culkin y Zoe Saldaña cumplieron con los pronósticos y se consagraron por sus actuaciones en Un dolor real y Emilia Pérez, respectivamente. Más tarde, también en sintonía con las predicciones, Adrien Brody (El brutalista) sumó su segundo triunfo en los Oscar, 22 años después de convertirse en el ganador más joven de la categoría gracias a su trabajo en El pianista.

Hasta ese momento, cero espacio para las sorpresas, todo apegado a las proyecciones de los expertos. Pero, como en todo buen guión, la Academia se guardó para el final la categoría actoral más reñida y competitiva de esta versión de la entrega de premios: Mejor actriz. Un galardón que disputaban cinco protagonistas de producciones nominadas a Mejor película, una rareza más que una norma.

Foto: Reuters/Carlos Barria

Emma Stone, distinguida hace un año por Pobres criaturas, abrió el sobre y leyó el nombre de Mikey Madison. Sorprendida, la actriz de 25 años que protagoniza Anora se llevó las manos a la boca y abrazó a su hermano, a sus compañeros de reparto y al director Sean Baker, para luego caminar hasta el escenario para aceptar la estatuilla. En un aplaudido discurso, ni demasiado extenso ni demasiado breve, con la dosis precisa de emoción, dedicó el premio a las trabajadoras sexuales y saludó a sus compañeras de categoría.

Con su sorpresivo triunfo, Madison entró al top 10 de actrices más jóvenes en obtener el reconocimiento, ubicándose novena, justo entre Hilary Swank (Los muchachos no lloran) y Julie Christie (Darling). Naturalmente, como en toda competencia en la que se elige a una única ganadora, hubo colegas que se quedaron sin poder celebrar. En este caso, Cynthia Erivo (Wicked), Fernanda Torres (Aún estoy aquí) y Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez). Ninguna de ellas estuvo tan cerca como Demi Moore, una auténtica leyenda de Hollywood que brindó la actuación de su vida en La Sustancia, la cinta de la francesa Coralie Fargeat sobre una actriz venida a menos.

¿Qué factores confluyeron en el resultado? Por supuesto, están los méritos de Madison, quien es el corazón de un largometraje que se pasea por la comedia, el drama y el thriller para contar la historia de una stripper de Nueva York que vive la alegría y la decepción tras casarse con un joven ruso. Su despliegue ya había suscitado el entusiasmo de los Bafta y los Independent Spirit Awards, instancias en las que se impuso a Moore.

Foto: Reuters/Daniel Cole

Anora se consagró como la inapelable ganadora de los Oscar, conquistando los galardones a Mejor película y Mejor director. Tal como enseñaron las ediciones de 2021 y 2023, cuando la competencia es reñida termina siendo determinante estar al centro del filme que se apodera de la categoría principal. Ese fue el camino que siguieron Frances McDormand (Nomadland) –se impuso a Viola Davis (La madre del blues)– y Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), quien hizo lo propio ante Cate Blanchett (Tár).

Fuera de cuál era su competencia, Demi Moore se enfrentaba a un sesgo arraigado en la Academia: la resistencia del grupo a nominar y premiar al cine de terror. En toda la historia únicamente tres actrices han logrado la estatuilla por una producción de ese género: Kathy Bates por Misery (1990), Jodie Foster por El silencio de los inocentes (1991) y Natalie Portman por El cisne negro (2010). Una cosecha muy exigua considerando que la ceremonia se acerca a su centenario.

En apariencia, La Sustancia lucía como una apuesta más atrevida que Anora –los fluidos y los litros de sangre van aumento a medida que se acerca el clímax–, pero al mismo tiempo tenía un componente afín a la industria del cine: habla de Hollywood, de los cánones de belleza y de la fecha de caducidad de sus estrellas. Y lo hace en un momento en que esa conversación es más urgente que hace cinco o diez años.

En base a esos conceptos se construyó la narrativa de la campaña de la estrella de Ghost: La sombra del amor (1990). El punto más alto fue su discurso de los Globos de Oro, donde reveló que hace 30 años un productor le dijo que sólo sería una actriz de películas comerciales. “Yo ya había entendido que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener en mi carrera, que podría hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no sería nunca reconocida. Y me lo creí”, expresó en esa ceremonia, desatando los aplausos de los asistentes.

Foto: Christine Tamalet

Moore también contó con el aval de los Critics Choice Awards y de los Premios del Sindicato de Actores (en ambas venció a Madison). Este último se ha vuelto un predictor algo engañoso: si bien en 14 de los 20 años ha coincidido con la ganadora del Oscar, en los últimos seis años sólo ha acertado en tres ocasiones.

Otra posible explicación: la Academia a veces reconoce carreras y grandes regresos, pero no siempre. Hace un par de años Brendan Fraser (La ballena), otra figura que alcanzó la gloria en los 90, alcanzó la estatuilla bajo esos argumentos y se impuso a Austin Butler (Elvis), una revelación en ese momento. Sin embargo, algunos años antes ese patrón no estuvo del lado de Glenn Close (La esposa), quien fue superada por Olivia Colman (La favorita), una intérprete con largo recorrido en Reino Unido, pero relativamente nueva para Estados Unidos.

Hay quienes han argumentado que anoche la ficción se cruzó con la realidad, porque el reconocimiento quedó en las manos del talento joven en desmedro de la experimentada. “Debo confesar que, aunque me siento feliz por Madison, siento pena por Moore, que ahora ha vivido en la vida real algo muy parecido a lo que vive su personaje en la película, en el sentido de que la industria la ha dejado de lado para dar paso a una alternativa más joven. Es un asunto complicado”, indicó Scott Feinberg (The Hollywod Reporter), uno de los principales expertos de la temporada de premios.

Si bien el triunfo de Madison no se explica únicamente desde ahí, se puede olfatear una tendencia en que la Academia tiene menos complejos para distinguir a actrices jóvenes que a actores jóvenes. No por nada el récord de Adrien Brody son 29 años y 343 días, y Mikey Madison, con 25 años y 342 días, entró de inmediato al top 10.

Demi Moore y Margaret Qualley. Foto: Reuters/Carlos Barria

“Hollywood no quiere esperar para formar su próxima generación, y Madison es emocionante e increíblemente atractiva en este momento. Así que ganó, y Moore, que esperó más de 30 años para ascender de actriz de películas comerciales a candidata a la Academia, tendrá que esperar un poco más para ver qué puede hacer con el próximo papel, suponiendo que llegue“, apuntó Vulture, sugiriendo que “la verdadera farsa no será que Moore haya perdido el duelo a muerte por el premio a Mejor actriz de este año, sino que Hollywood no pueda evocar la imaginación para darle la carrera que se merece después de La Sustancia“.

La intérprete de Propuesta indecente (1993) asistió a la fiesta organizada por Vanity Fair después de la ceremonia. Incluso se dejó fotografiar y lucía tranquila. Probablemente intuía que la ilusión podía romperse en cualquier momento, pero que en cualquier caso la vida sigue.