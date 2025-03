Oscar 2025: los duelos más parejos de la gran ceremonia del cine

La carrera por los Oscar 2025 nunca tuvo a una favorita incontestable. Una película que dominara la temporada de premios desde el inicio hasta el final, como en la última década han conseguido títulos como 12 Años de esclavitud (2013), Nomadland (2020) y Oppenheimer (2023).

Ese filme en algún momento podría haber sido Emilia Pérez. Pese a la resistencia de sus detractores, el musical del francés Jacques Audiard lucía bien aspectado al menos hasta mediados de enero. Guste o no, fue el gran triunfador de los Globos de Oro, se convirtió en la segunda cinta con mayor número de nominaciones a los Bafta y lideró el listado de los Oscar con 13 menciones, apenas una candidatura por debajo del récord histórico.

Foto: Reuters/Jeenah Moon

Después se desplomó, quedando relegada en los siguientes hitos de la temporada de premios. Será motivo de estudio qué grado de influencia tuvo en ello la polémica de su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, al centro de la controversia tras el hallazgo de tuits que recibieron una condena transversal. Lo concreto es que las que asoman mejor posicionadas para obtener la estatuilla a Mejor película son Anora, de Sean Baker, y Cónclave, de Edward Berger, seguidas por El brutalista, de Brady Corbet.

Esa es la principal disputa de una ceremonia que tiene un par de ganadores prácticamente seguros (Kieran Culkin y Zoe Saldaña en los apartados actorales, y Cónclave en Mejor guión adaptado), pero sobre todo varias carreras competitivas.

Esta es una revisión por ocho categorías marcadas por el suspenso. Todo se sabrá a partir de este domingo 2 de marzo las 21 horas (por Max y TNT).

*Mejor película

Descartada la victoria de Emilia Pérez, la carta más fuerte para alzar el Oscar a Mejor película es Anora. La frenética historia de una stripper de Nueva York que se casa con un joven ruso ha recibido el respaldo de los gremios de productores, directores y guionistas, un combo que suele garantizar el triunfo en los Premios de la Academia y que hizo olvidar el ninguneo que sufrió en los Globos de Oro. Sería un reconocimiento a la mirada de Sean Baker, un director de perfil independiente que desde los 2000 ha insistido en retratar a los marginados de la sociedad norteamericana.

Foto: Courtesy of Focus Features

Si hay algunos que tienen dudas respecto a su éxito se debe a que no tuvo la performance esperada en los Bafta (donde obtuvo dos reconocimientos) y en los Premios del Sindicato de Actores (cero). En ambos casos perdió frente a la misma cinta: Cónclave. El filme de Edward Berger, bastante más convencional que la obra de Baker, ha tenido un recorrido similar al de Shakespeare apasionado, que hace 26 años recibió el impulso de ambas instituciones antes de vencer a Rescatando al soldado Ryan.

Los menos optimistas no olvidan que el thriller sobre la elección de un nuevo papa no tiene nominados a su director (Edward Berger) ni tampoco a su director de fotografía (Stéphane Fontaine). Además, Isabella Rossellini y Ralph Fiennes difícilmente ganarán. De todas formas, hay unanimidad en torno a que la carrera se definirá por un estrecho margen (Deadline es uno de los medios que predice a Cónclave).

Los análisis se detienen en que esta categoría posee un funcionamiento único: la votación preferencial, que pide que los académicos ordenen del 1 al 10 las candidatas. Un formato que apunta al consenso.

*Mejor director

El Sindicato de Directores

onó a Sean Baker y de inmediato lo encumbró como favorito para los Oscar. En toda la historia sólo ocho veces ha existido discrepancia entre ambas premiaciones y durante la última década sólo ocurrió una vez: en 2020, cuando el gremio se inclinó por Sam Mendes (1917) y la Academia optó por el trabajo de Bong Joon-ho en Parasite.

Foto: Augusta Quirk

¿Quién es el principal retador de Baker? Brady Corbet, el director de El brutalista, el largometraje de tres horas y media sobre un arquitecto judío húngaro que se encuentra con la oportunidad única de recuperar la carrera que perdió por el Holocausto. El cineasta recibió el apoyo de los Globos de Oro y los Bafta, sembrando algo de suspenso a una carrera que habitualmente otorga escaso margen para sorpresas.

Esta no sería la primera vez que hay una divergencia entre los ganadores a Mejor película y Mejor director: la última vez fue en 2022, cuando CODA se llevó el galardón principal y Jane Campion (distinguida por el gremio) triunfó en la otra categoría. La misma lógica se repitió en 2016 (En primera plana / Alejandro González Iñárritu), 2017 (Moonlight / Damien Chazelle) y 2019 (Green Book / Alfonso Cuarón).

*Mejor actor

En esta ocasión la categoría tiene una implicancia mayor a la habitual. Si se cumplen los pronósticos y se impone Adrien Brody (El brutalista), se mantendrá como el ganador más joven de la historia. Un honor que mantiene desde 2003, cuando, gracias a su protagónico en El pianista, obtuvo la estatuilla con 29 años y 343 días.

Su mayor amenaza es Timothée Chalamet (29 años cumplidos en diciembre pasado). El actor se presenta en la ceremonia con su versión de Bob Dylan en Un completo desconocido, la cinta biográfica centrada en el cantautor durante la primera mitad de los 60. Si bien brindó un elogiado discurso al recoger su galardón en los Premios del Sindicato de Actores –donde se convirtió en el más joven del evento–, el período de votación de los Oscar ya había concluido unos días antes.

Foto: Macall Polay

¿Cuándo no calzó ese ganador con quien se adjudica el Oscar? En los últimos 20 años sólo ha sucedido un par de veces: 2017 (Denzel Washington / Casey Affleck) y 2021 (Chadwick Boseman / Anthony Hopkins).

Si Brody repite la gloria, se convertiría en apenas el 11° actor en tener al menos dos triunfos. Un grupo conformado por leyendas como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Jack Nicholson, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman y Sean Penn.

*Mejor actriz

En principio esta es la categoría actoral más abierta. La aspirante en la delantera es Demi Moore, nominada por la visceral La Sustancia, una actuación por la que festejó en los Globos de Oro, Critics Choice Awards y Premios del Sindicato de Actores. Aunque nunca abandonó la industria, su candidatura tiene el aura de un “gran regreso”, una particularidad que no asegura la victoria, pero que le puede haber ayudado a sumar votos.

Hay dos factores que le pueden jugar en contra: el primero, la resistencia de la Academia a los filmes de terror (sólo Kathy Bates, Jodie Foster y Natalie Portman han ganado por producciones de ese género); el segundo, su principal contendiente es la protagonista de la cinta que probablemente se corone como Mejor película.

Foto: Christine Tamalet

Mikey Madison, a quienes algunos recordarán como una de las seguidoras de Charles Mason en Había una vez... en Hollywood (2019), concede una feroz actuación en Anora. De hecho, los Bafta y los Independent Spirit Awards la prefirieron por sobre Moore.

Otros creen que podría ocurrir una sorpresa. The New York Times da como ganadora a Fernanda Torres, que postula por Aún estoy aquí. La brasileña carga con la contención emocional del relato y brinda una actuación sutil pero devastadora. Sería un batatazo memorable, porque nunca en la historia de los Premios de la Academia el reconocimiento ha recaído en una actriz excluida en los Bafta y los Premios del Sindicato de Actores.

*Mejor guión original

Si Anora conquista los Oscar a Mejor película y Mejor director, debiera imponerse en este apartado sin problemas. Además, llega con el espaldarazo que le otorgaron los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés).

En esa instancia superó a Un dolor real, la comedia dramática escrita y dirigida por Jesse Eisenberg. Esta, a su vez, le devolvió el golpe en los Bafta. A Eisenberg no le favorece que su cinta no está nominada a Mejor película y, desde que esa categoría expandió su número de candidatas (en 2010), nunca el galardón a Mejor guión original se lo ha llevado un filme omitido de la competencia principal. Si esa tendencia se mantiene, El brutalista o La Sustancia (ganadora en los Critics Choice Awards) tienen mejores posibilidades que Un dolor real.

Foto: DreamWorks

*Mejor película animada

Pixar y Disney han demostrado una hegemonía absoluta en esta categoría: de las 23 ocasiones que se ha entregado esta estatuilla, 15 veces ha recaído en una producción de la compañía. Además, como máximo ha pasado dos ediciones consecutivas sin obtener el reconocimiento.

Si se cumplen las predicciones, de manera inédita, por tercer año seguido el honor recaerá en una producción que no pertenece a esa compañía. La favorita es Robot salvaje, el nuevo trabajo de DreamWorks, estudio que en 2002, gracias a Shrek, se convirtió en el primer ganador. Arrasó en los Annie, consiguió el aval del Sindicato de Productores y celebró en los Critics Choice Awards. Y totaliza tres nominaciones a los Oscar, un logro atípico para el cine de animación.

La otra carta fuerte es Flow, la cinta sin diálogos sobre un gato que atraviesa un mundo en crisis, que también representa a Lituania en Mejor película internacional. El alabado largometraje dirigido por Gints Zilbalodis alzó el trofeo en los Globos de Oro y medios como The New York Times y Deadline estiman que dará la sorpresa.

Los Bafta, que discreparon con las otras ceremonias, se quedaron con Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas. En tanto, Intensa-mente 2 ha tenido un recorrido ingrato en la temporada de premios.

*Mejor película internacional

Gracias a su condición de película con mayor número de candidaturas, Emilia Pérez tenía esta categoría en el bolsillo. Sin embargo, llega desinflada a la ceremonia, en parte por las polémicas que ha protagonizado y en parte por su mediocre desempeño en los últimos hitos de la temporada de premios.

Su gran rival es Aún estoy aquí, la cinta más reciente de Walter Salles, quien ya compitió por este galardón en 1999 con Estación Central. Basado en la historia real de una mujer cuyo marido fue detenido por la dictadura militar, el filme ha experimentado el camino inverso de Emilia Pérez, ganando impulso a medida que se acercaba el período de votación de la Academia.

El pronóstico está dividido: medios como Variety, The New York Times y The Hollywood Reporter apuestan por la carta brasileña, mientras que Deadline, IndieWire y Los Angeles Times van por la francesa. El largometraje de Salles tiene méritos artísticos de sobra, pero en los Oscar también pesa la contingencia y muchos observan que es el tipo de nominada que podría funcionar como contrapunto al regreso de Donad Trump a la Casa Blanca. Sería el primer triunfo para Brasil y el quinto para Latinoamérica, uniéndose a las estatuillas que ya tienen Argentina (La historia oficial, El secreto de sus ojos), Chile (Una mujer fantástica) y México (Roma).

*Mejor documental

Una curiosidad difícil de explicar: el documental galardonado por los Bafta y los Premios del Sindicato de Productores, Super/Man: La historia de Christopher Reeve, fue omitido por los Oscar. Sin otro filme sobre una celebridad en competencia, todo se reduce a No other land y Porcelain war, dos películas urgentes que tienen argumentos de peso para ganar.

La primera, realizada por un colectivo palestino-israelí, es una mirada a la segregación en Cisjordania. Aunque no ha conseguido un distribuidor en Estados Unidos, ha conquistado múltiples reconocimientos de festivales y asociaciones de críticos, y logró el respaldo suficiente para entrar en el listado de nominados.

La otra candidata es Porcelain war, dirigida por el estadounidense Brendan Bellomo y el ucraniano Slava Leontyev. La cinta sigue a artistas que viven cerca de la frontera de Ucrania con Rusia y resisten a su manera a la invasión del régimen de Vladimir Putin. Distinguida por el Sindicato de Directores, podría convertirse en la tercera ganadora consecutiva en abordar la situación en Rusia y/o Ucrania.