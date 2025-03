Las claves de los shows de Simply Red en Chile

La visita de Simply Red a Chile ha sido un rotundo éxito antes incluso de que Mick Hucknall y su banda pisen el escenario. Lo que comenzó como un único concierto en el Movistar Arena rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas, con un total de cinco presentaciones los días 4, 5, 7, 8 y 9 de marzo de 2025.

Cuando se confirmó el regreso de Simply Red a Chile como parte de su gira mundial por sus 40 años de trayectoria, la expectativa fue inmediata. La preventa de entradas para el primer y segundo show voló en cuestión de horas, y en los días siguientes la alta demanda hizo que la producción anunciara nuevas fechas, repitiendo el patrón una y otra vez hasta cerrar con cinco noches completamente vendidas.

La última fecha fue la más problemática, debido al trasporte de todo el equipo utilizado por la banda. “Había que traer la carga con el equipo en el menor tiempo posible. Normalmente, desde México se puede demorar en promedio unas 36 horas, entre aduana y todo ese proceso. Con un gran esfuerzo, ahora lo estamos acortando para que llegue en 24 horas”, comentó en su momento el productor Francisco Goñi vía telefónica con Culto.

Sin embargo, todo el tema logístico pudo resolverse y así anunciar la quinta presentación para los fanáticos que quedaron sin entrada.

Simply Red se presentará a las 21:00 horas en sus primeras cuatro fechas y a las 20:00 horas el 9 de marzo. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación debido a la gran cantidad de público esperado.

Los cinco conciertos contarán con la participación especial de Hermanos Ilabaca como show de apertura, donde presentarán temas de su aclamado disco debut, HI. Este dúo, integrado por los hermanos Felipe y Pablo Ilabaca, es reconocido por su talento y versatilidad en la escena musical chilena.

Ambos músicos han sido fundamentales en agrupaciones emblemáticas como Chancho en Piedra y Pillanes, además de haber contribuido en la creación de la música del popular programa infantil 31 Minutos.

“Nos llena de emoción compartir que seremos los teloneros de Simply Red”, dijeron los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca en sus redes sociales.

Simply Red no visitaba Chile desde 2016, por lo que la respuesta masiva de los fanáticos no sorprendió a quienes han seguido la carrera del grupo británico compuesto por Mick Hucknall y compañía.

Antes de su paso por Chile, Simply Red se presentó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con tres conciertos que fueron igualmente aclamados. Medios como El Sol de México y Excélsior destacaron la fuerza interpretativa de Hucknall y la emotiva conexión con su público, confirmando que la banda sigue en plena forma.

Tomando como referencia sus presentaciones en el país mexicano, el setlist del show está orientado a repasar la trayectoria de la banda, con temas como For Your Babies, Stars, Thrill Me, Sunrise, e incluye algunas versiones de temas como It’s Only Love Doing Its Thing (de Barry White) y The Air That I Breathe (de Albert Hammond).