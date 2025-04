Por qué Madonna y Elton John hicieron las paces luego de años de tensión

La diva del pop, Madonna, ha señalado que ha “enterrado el hacha de guerra” con Sir Elton John y ha insinuado la posibilidad de colaborar con él, tras encontrarse en el afamado programa SNL.

Desde al menos comienzos de los 2000, existía una relación tensa entre ambos colosos de la música. De hecho, Sir Elton, con su habitual lengua filosa señaló que Die another die, la canción de la “chica material” para la película del mismo nombre de la saga James Bond era “la peor melodía de Bond de la historia”.

Además, Elton ha acusado a Madonna de hacer playback en vivo, y hasta alguna vez, en los Premios Q, ironizó: «Madonna, ¿mejor actuación en vivo? ¡Vete a la mierda!».

Pero Madonna se hartó y decidió ir hasta el set de SNL para confrontar al inglés, quien había sido invitado al programa. “Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartía públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir”.

La misma estrella comentó en una publicación en su cuenta de IG que confrontó a Elton John (quien se presentó junto al cantante Brandi Carlile) tras bambalinas. “Necesitaba ir detrás del escenario y enfrentarme a él. Cuando lo conocí, lo primero que salió de su boca fue, ‘Perdóname’ y el muro entre nosotros se cayó. El perdón es una herramienta poderosa. En pocos minutos nos estábamos abrazando".

Elton John le respondió en la misma publicación. “Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi bocaza. No me siento orgullosa de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo pionero que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfen y sean fieles a sí mismas”.

Horas después, el mismo Elton John compartió en sus historias de Instagram una foto del encuentro. “Un momento de sanación, Madonna”.

