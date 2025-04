Fito Páez lapidario: “El reggaetón pareciera la música de la época del fascismo”

Fito Páez está de estreno. El pasado 28 de marzo, uno de los músicos más populares de Latinoamérica lanzó su vigésimo octavo álbum de estudio, Novela, el que se remonta a un proyecto de 1988, cuando imaginó un disco acompañado de una suerte de una película, donde una pareja joven se sumergía en un ambiente circense itinerante. Todo muy en la rúbrica del rosarino.

Para descifrar su nuevos pasos, el músico ha ofrecido una extensa entrevista a la edición en español de la revista Rolling Stone, donde ha hablado de sus recientes inspiraciones, del estado actual de la sociedad y de tópicos como la juventud o parte de su actual soundtrack, el reggaetón.

Con respecto a cómo está la juventud hoy, lanza la siguiente reflexión: “Yo estoy preocupado por el alto nivel de domesticación de la juventud, por el alto nivel de “conservaduría” de la juventud, por la falta de audacia de gran parte de la juventud y porque son viejos chotos ya casi. No se puede generalizar, obvio. Hay artistas aquí y allá en todos lados, ya sabemos, pero en general, digo, ¿hay algo ahí?”.

“¿No se puede generalizar? Sí se puede generalizar. Y ya discutiremos con alguien en algún momento. A lo mejor esto sirve para discutir en algún momento con alguien más adelante. Quiero ver jóvenes más eruditos, más locos, más arriesgados, más arrogantes, más espirituales, más esotéricos, más patafísicos. Extraño eso”.

Luego sigue: “(Extraño) la arrogancia de la juventud. Que viene uno y te dice: ‘Vos sos un viejo choto. Tomá, andate de acá’. Todavía no nació. Me encantaría, porque eso sería lo natural. Por otro lado, el joven inteligente no hace eso. Esa arrogancia se la guarda, se la traga, y entiende que el mayor, el que le está enseñando, el hermano mayor, el padre, el abuelo, tienen algo de sabiduría que él no tiene, y si es piola, va a intentar aprender de eso. Eso antes se llamaba tradición, tenía que ver con la tradición oral, también, con lo que se enseñaba de generación en generación, de casa en casa y de sala en ensayo en sala de ensayo”.

Su dura opinión acerca del reggaetón

Cuando habla del reggaetón, es aún más duro y lapidario: “El reggaetón es antiestética”.

Después, llega el minuto de profundizar: “El reggaetón no tiene obra. No es un género que tenga ni historia… Al reggaetón lo desaparece Mozart, lo desaparece Bach, ni siquiera nosotros. Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja. A las chicas progresistas les digo: ‘No bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí’”.

“Entonces, yo no pertenezco a ese mundo. Es una expresión que no tiene nada que ver conmigo, nada. De hecho, están las antípodas. Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo… Bueno, se supone que es lo que funciona. Y si funciona así, el señor George Orwell no estaba tan equivocado. Iban a hacer un plan con el que iban a dominar a la gente con tres o cuatro elementos, y tenía razón”.