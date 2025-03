Tool cumple el anhelo de sus fans y debuta con histórico y brutal show en Chile

Ya es un lugar común, pero durante años la posibilidad de ver a Tool en Chile era tan improbable como una reunión de The Smiths. Hasta cuentas en redes sociales se crearon al respecto. Lo más cercano fue la visita de Maynard James Keenan al frente de otro de sus proyectos, A perfect Circle, en la versión 2013 de Lollapalooza, en una presentación solo correcta y a ratos algo deslucida.

Por ello, el impacto del debut de la banda en el país, despertó el interés de su entusiasta fanaticada local (aunque no estaba el más célebre, el presidente Gabriel Boric, de visita en Punta Arenas). Desde temprano eran visibles las personas que vestían poleras del grupo o de bandas de rock en general, marcando la tendencia del día; si el viernes la presencia de Olivia Rodrigo gatilló una masiva presencia de fanaticada adolescente y femenina, este domingo, era el día del rock. Más aún por la presencia de Sepultura, Lucybell, entre otros.

Tal como se vio en el arranque de su show en Lollapalooza Argentina, en su debut en Santiago (la tercera ciudad que más los escucha en el mundo, según YouTube Charts) el grupo prefiere priorizar el sonido y las visuales. Lejos de la estridencia de las luces de un show convencional, que aprovecha la oscuridad de la noche para lucir la iluminación, Tool apuesta por la experiencia. No por nada, la publicación especializada Metal Hammer les ha llamado la “banda más misteriosa del metal”.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera

Aun con el show de Shaun Mendes en sus últimos momentos, comenzó a sonar el poderoso sonido de directo de Tool. El arranque fue con Jambi. Los fans lanzaron un alarido. El momento llegó por fin.

Pero al grupo apenas se le distingue. De hecho, las pantallas laterales no los muestra y despliega solo las visuales. El misterio en todo su inquietante espesor.

Mientras, se ve gente que acompaña los riffs que toca Adam Jones con las piernas y otros abren los ojos a todo lo que le permiten las cuencas, como si no pudieran creer lo que ven.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera

Por su lado, Maynard, hoy de 60 años, se movió alrededor del fondo del escenario, cerca del baterista Danny Carey mientras el grupo ejecutaba los intrincados pasajes instrumentales. Según ha explicado en las contadas entrevistas que concede, no se trata de mantener el misterio o mantenerse lejos del publico, es para facilitar el trabajo de la mezcla de sonido y porque disfruta mirar lo que sucede con la panorámica completa. Igual saludó muy breve. “Hola Chile, are you ready tonight?”. Y luego siguieron con Stinkfist, un clásico que sonó atronador. El riff machacante fue directo y contundente. Los fans bramaron.

Pasó Fear Inoculum, la que da título a su más reciente álbum de 2019 y cuya letra fue casi una premonición de la pandemia. Allí se luce la percusión oriental de Danny Carey con los roto toms (escucharlo en directo es impresionante por su claridad en el fraseo y su potencia), de la que el grupo se cuelga para desarrollar las partes de la canción.

Impresionante también que Adam Jones y el bajista Justin Chancellor pueden rellenar solo por sí mismos y generar atmósferas. Así se notó al tocar Rossetta Stoned, aquella canción de lírica compleja que habla sobre el encuentro de un hombre con extraterrestres, en que Maynard ruge, mientras los riffs repiquetean una y otra vez.

Entonces Maynard preguntó al respetable: “Enough?” el “no” fue rotundo. “What?”, replicó tres veces, cada vez con más fuerza, pero estaba claro. Los fans se hubieran quedado toda la noche en el Parque Cerrillos.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera

A Tool no le entusiasma anclarse en el pasado. Incluso cuando tocan material más antiguo, el que demandan los fans más militantes, suelen hacer variaciones o incluso reinterpretar algunas ideas musicales. Como si una canción no se concluyera solo con su publicación en los surcos de un disco o en los tracks de una plataforma.

La noche siguió con temas como The Grudge, Parabola, Pneuma, esta última muy gozada y que dejó nuevamente en claro la contundente pegada de Carey. Unos, ya entregados al sonido y la experiencia sensorial realizaban headbanging como poseídos.

Hacia el cierre, el característico riff introdujo a Schism, un clásico absoluto que el público recibió con un alarido. Le siguió otro de los imprescindibles, Ænema, que desató los gritos de la gente y no pocos casi al borde del llanto. El cierre fue con Vicarious, con sus cambios de cifra y los riffs con delay resonando en el Parque Cerrillos. Al final, la ovación del respetable dejó en claro que fue un show épico, concentrado totalmente en la experiencia sensorial y un sonido brutal.

La visita de Tool al país, se extenderá unos días con una presentación en solitario este martes 25 de marzo en Movistar Arena. Luego tienen en agenda presentaciones en Colombia y Brasil.