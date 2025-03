Lucybell: “Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, pero no tenemos que seguir machacando hasta agotarlo”

Acaban de terminar su potente show en el último día de Lollapalooza 2025, y Lucybell, el trío de Claudio Valenzuela, Eduardo Caces y Cote Foncea, recibe a Culto. Con ellos vamos a ahondar en las motivaciones del grupo para poner fin a su historia merced a un “receso indefinido”, de las que hasta ahora, no habían hablado. Es el baterista, Foncea, el que toma el micrófono, como cuando hace coros en vivo.

“Yo creo que estos 34 años ininterrumpidos, donde Claudio ha llevado una voz y una guitarra a través de los años con canciones que son emblemáticas para la discografía chilena, han sido una larga carrera de giras, conciertos, de familias que nacen, de momentos increíbles y de otros muy densos. En un momento nos pusimos a conversar con madurez e hicimos una reflexión muy interna. Dijimos que podríamos tomarnos un tiempo para poder descansar de las giras y de no tener necesariamente a través de una pelea o de una mala relación”.

Foncea agrega sobre la marcha: “Lucybell es una familia, y como toda familia nos llevamos bien y tenemos buenos y malos momentos. Siento que es una decisión madura de una banda que además en esta pausa todavía tiene material para poder entregarle a la gente. Siento que es el momento de planificación, de cosas que no han podido ver la luz porque son parte de un trabajo permanente de gira. Entonces, nos gustó como la idea de poder parar y poder dedicarnos realmente a eso, a esa entrega. Y de pronto desmitificar esta parada, porque mucha gente nos pregunta ¿por qué pararon? ¿Hay una mala onda?, ¿se van a dedicar a otros proyectos? En realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con una decisión grupal, madura con los pies bien puestos en la tierra”.

Luego toma el micrófono Eduardo Caces: “Sabes que a lo mejor no hay ninguna razón (para separarse). No hay ninguna razón, simplemente es un proceso que pasa después de 34 años y no es un tiempo menor dentro de la vida de una banda promedio. Pero yo creo que más que ese final, es como un nuevo comienzo, una forma de renovarse a nosotros mismos para entregar lo mejor después. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí creo en el cambio de piel, creo en los cambios y que a veces hay que parar, mirar un poco y continuar. Y creo que es un proceso natural, no le tengo miedo”.

Vuelve a intervenir Foncea, es el carismático del grupo. Lucybell se ve como una máquina aceitada donde sus integrantes solo se miran y saben cuándo meterse. En tanto, Claudio Valenzuela, pese a que le acercamos la grabadora, delega en sus compañeros. “Creo que no hay límites para Lucybell. Nos subimos reinventar cuando cambiamos del formato cassette al CD, cuando cambió del CD al MP3 y hasta ahora con las redes sociales y todo. Siento que desmitificamos el quiebre de las bandas por alguna razón interna, y eso habla de una razón que alimenta el alma en realidad porque estamos orgullosos de lo que hemos logrado, pero no necesariamente tenemos que seguir machacando hasta que agotarlo”.

Foto: Pablo Vásquez Rocha

- ¿A qué se van a dedicar ahora cada uno?

Eduardo: Ahora todavía estamos en Lucybell y nos queda un largo viaje a partir de julio. Nos vamos a sumergir en nuestra propia historia en la gira Ecos. Tal vez, al final de esa gira, ahí te vamos a poder responder esa sensación real. Pero hoy día abocados en que hicimos un conciertazo después de tener ahí un REC que quedamos muy frustrados, pero teníamos una energía guardada y creo que hoy día más que nosotros la gente tengo la suerte de poder sacarme los phonos rápidamente y coreaban las canciones de principio a fin.

- ¿Vislumbran volver en algún momento como lo hicieron otros como Los Bunkers? ¿O lo ven como algo temporal?

Cote Foncea: Lo da mezclar (la historia) de Los Bunkers con Lucybell no tiene relación, porque ellos tuvieron un quiebre importante. Los Tres también tuvieron un quiebre importante cuando se separaron. En cambio, siento que la forma de trabajar de Lucybell en estos últimos años ha sido tal que tenemos un equipo de trabajo maravilloso, donde Gustavo Abatte y toda la oficina ha sido fundamental, ese cuarto integrante interno, y siento que es difícil comparar o hacer una analogía, pero anticiparse al asunto te friega la performance.