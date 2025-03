Lucybell en Lollapalooza 2025: con la urgencia de la última vez

La gente se había quedado con las ganas de verlos tras la cancelación de su show en el REC, el fin de semana pasado, porque en este 2025 se hace imperativo ver a Lucybell. Si bien el trío tocó en Lollapalooza en 2014, 2017 y 2022, la actuación de este 2025 se volvió especial desde que el grupo anunció su “receso indefinido” a contar de este año, por lo que cualquier oportunidad para presenciar al conjunto se volvió única e irrepetible.

Es la cuenta regresiva para su show final del 10 de octubre en el Movistar Arena donde terminarán por escribir su dorada historia, que por cierto, este 2025 los encuentra conmemorando los 30 años de su debut, Peces, un título fundamental de la música chilena producido por Mario Breuer.

Es la cuenta regresiva para su show final del 10 de octubre en el Movistar Arena donde terminarán por escribir su dorada historia, que por cierto, este 2025 los encuentra conmemorando los 30 años de su debut, Peces, un título fundamental de la música chilena producido por Mario Breuer.

En la previa, el cantante Claudio Valenzuela apareció como invitado en el show de Karla Grunewaldt, el Sábado 22, calentando los motores para un show que se sentía cómo único. Las ganas de presenciar al trío solo crecían.

Y el día llegó. A las 16.00 horas arrancó la presentación del trío en el Cenco Malls Stage. Con una brisa corriendo en Cerrillos, Lucybell arrancó con el video de una nueva canción, Tu espíritu, de próximo estreno según se confirmó a Culto. Se trata del tercer single del nuevo disco en vivo que se estrenará durante este primer semestre.

Ya sobre el escenario, el inicio fue Sálvame la vida, su rockero tema de 2004 con una introducción preparada para directo. Sonó arrasadora y contundente, con sonido directo de power trío y que la gente siguió con entusiasmo. A ella siguió Fé, también sólida y con sonido compacto. Luego, Luces no bélicas, con su riff que sonó tan pesado y grande como cuando se publicó en 2000, en el disco Amanece. Esto como parte de un set en que la banda revisó su trayectoria.

Luego de que Claudio Valenzuela saludara al público, vino Caballos de histeria, otra que fue muy aplaudida apenas la gente la reconoció. El apoyo de visuales en rojo y negro contribuyó a darle ese aire algo misterioso que Lucybell ha buscado siempre en su carrera.

Mención aparte la performance del baterista José Miguel “Cote” Foncea, uno que le hizo muy bien al sonido del grupo cuando se integró en 2005, dándole un espesor y consistencia amén de su pegada rotunda y su entendimiento cabal del instrumento: sonido antes que cualquier cosa. Con ello empuja al grupo hacia adelante y es quizás el mayor virtuoso instrumental del grupo. ¿Una prueba? Su break en tresillos de Fé, sacada del manual de John Bonham, que suena sólido, pronunciado y le da sorpresa a la canción, algo que no es fácil.

“Vamos a tocar algunas canciones que posiblemente se las saben, así que para que canten”, dijo Claudio Valenzuela para darle continuidad al show con Tu sangre, que la gente coreó con ganas. “Puedes gritar, gritar why no ir / tu voz sin voz / tu voz why la misma fe”, cantó el Monstruo del Lollapalooza, como sabiendo que será de las últimas veces en que se pueda.

Después, con Foncea en la guitarra acústica de 12 cuerdas, despacharon una versión de Carnaval con una intro deudora de Wish you were here, y que la gente siguió con la holgura de los clásicos. Y en la misma línea siguió Milagro, otra eterna del repertorio del grupo. El público, mezcla de jóvenes y adultos en los 40, la cantó de manera transversal, seguro recordando a aquella persona a quien se la dedicaron. “Hoy tú / tú eres yo”, cerró la gente.

Siguió otra canción menos reconocible del catálogo de Lucybell, como De este amor no sabrás huir, que el público escuchó con respeto. Una necesaria pausa para luego ir por un momento estelar: Mataz, la clásica del disco Viajar, de 1996, y que todo el mundo ha cantado y ha visto su videoclip en modo Brit Pop. Valenzuela canta con una base programada, Foncea en la guitarra y Caces siempre eficiente en el bajo.

Con el trío de nuevo en sus puestos habituales, vino Sembrando en el mar, otra reconocida por la gente; seguida por A perderse, y vino un momento que prendió al público: la insigne Cuando respiro en tu boca, una clásica que la gente agradeció con la urgencia de la última vez. Y el cierre emotivo con Mil caminos, donde Claudio Valenzuela hizo mención a su show de octubre, preparando la caída del telón. Tras 1 hora, Lucybell firmó un show a la altura de su historia, cuando llegan al final de mil caminos,