Perdón concedido: Shawn Mendes reivindicó el error sobre Violeta Parra e invitó a MC Millaray al Lollapalooza

Shawn Mendes regresa a Chile luego de haber pasado por el Movistar Arena en 2019. Hubo rumores de una pronta vuelta, sin embargo, el Covid llegó y, sumado a problemas de salud mental, no fue posible. Ahora, el canadiense salda la deuda con sus fanáticas cerrando los shows del escenario Banco de Chile en Lollapalooza 2025.

Tiene cinco álbumes de estudio, el primero, Handwritten, salió en 2015, cuando recién tenía 16 años. Le siguieron Illuminate (2017), Shawn Mendes (2018), Wonder (2020) y Shawn (2024). Todos exploran sonidos distintos, partiendo por el icónico pop que caracterizaba la mitad de la década pasada. El artista fue descubierto por su productora porque subía covers en un canal de Youtube; su privilegiada voz junto a un importante atractivo físico, fueron suficientes para firmar un contrato que lo llevó incluso a los comerciales del entonces Disney Channel.

El rock también es una de las claves en su música, mientras que las letras tienden a tener un carácter romántico, introspectivas respecto a lo que siente y a sus deseos por estar con alguien.

Shawn Mendes en vivo: el cierre de lo juvenil

El grupo chileno Los Tres finaliza su concierto en el Cenco Malls y las fans ya llevan varios minutos llamando al canadiense. Se encienden los sintetizadores y los focos. El público, mixto, aunque mayoritariamente femenino –al estilo de Olivia Rodrigo–, convoca a una gran masa.

El artista aparece en el escenario con la guitarra al hombro. Sabemos que le gusta lo acústico. There’s nothing holding me back es la seleccionada para partir; un potente pop rockero que, según han dicho sus productores, tiene fuerte inspiración en Justin Timberlake –estadounidense que debutó en el escenario paralelo la noche anterior–. La canción pertenece al segundo álbum y es ideal para partir esta velada romántica, mientras marca el ritmo con el pie, es acompañado por cientos de manos aplaudiendo en el aire.

Le sigue Wonder, una balada lenta que toma potencia en el final. Acá las letras hablan de un posible amor, de cómo sería estar con esa persona. El coro no da tregua. Le sigue Treat you better, otro de los hits bailables. Es claro que en el setlist del espectáculo tienen prioridad los álbumes antiguos. Contrario de lo que pasó con sus primeros discos, Shawn no obtuvo buenos números, entre las razones podría estar que el sonido más experimental y las letras tan introspectivas no fueron del agrado colectivo.

Continúa con Monster, una colaboración con Justin Bieber, en la que hablan de lo difícil que fue ingresar a la industria a temprana edad –Shawn con 16 y Justin con 15–. Sigue Lost in Japan y es el turno de las nuevas: Isn’t that enough y Heart of gold. En este segmento se acerca la banda que permanecía al fondo: un violín y tres guitarras se suman a la suya; la cita se convierte por un momento en una fogata.

Señorita es coreada por la multitud. Ya no son sólo las jóvenes fanáticas, también los padres que acompañan, es una de las favoritas. Baja del escenario y pasa frente al eufórico público, recibe un sombrero café y vuelve a subir, sigue cantando con la prenda puesta. Luego, Ruin y Never be alone mantienen la esencia, pero todo explota en Mercy, canción casi mil millones y medio de reproducciones en Spotify.

Al fondo aparecen imágenes de su trayectoria, un emotivo momento que se intensifica al ritmo de lo acústico. También suma clips grabados en países de Latinoamérica; dice estar muy agradecido de poder conocer culturas y que le encanta la oportunidad. El segmento termina con una gran bandera chilena flameando en la pantalla.

Gracias a la vida y la polémica en Argentina

La noche anterior, el cantante se presentó en el festival del país trasandino. Sorprendió cantando en español Gracias a la vida, la aclamada canción de Violeta Parra, pero hubo un problema: las redes sociales del festival, el mismo artista y reconocidos medios de comunicación argentinos aseguraron que el cover correspondía a una canción de Mercedes Sosa.

La intérprete de Todo cambia cuenta con una versión de la canción, sin embargo, siempre reconoció la autoría de la chilena. Este cover se encuentra en Homenaje a Violeta Parra, un álbum recopilatorio póstumo que incluye todas las reversiones de la artista con canciones de Parra.

Las fans chilenas no dejaron que el error pasara desapercibido. Cuando Shawn Mendes llegó al aeropuerto en Santiago, se lo comentaron y, a través de una historia en Instagram, aseguró que lo compensaría esta noche y que se disculpa por el error. Así fue. Un gran coro se produjo con los históricos versos de la poeta chilena. Pero antes de eso, ocurrió algo legendario: durante Youth y el clásico solo de guitarra rápida, invitó a MC Millaray, rapera mapuche chilena. Deuda saldada.

Rumbo al final

Fue novio de la cantante Camila Cabello durante varios años; se conocieron mientras ella aún estaba en Fifth Harmony. Sus quiebres y regresos marcan importantes puntos en las discografías de ambos, así como también fueron inspiración mientras estaban juntos: Señorita es el tema clave para este punto.

En 2022, agendó una gira mundial. Se esperaban los anuncios para las fechas en Latinoamérica, sin embargo estas no alcanzaron a suceder. En julio de ese mismo año canceló todas las fechas restantes del Wonder: The World Tour: en los comunicados se informó que fue para cuidar su salud mental y que se tomaría un tiempo fuera de los reflectores. Así lo hizo.

Utilizó ese tiempo para sanar, según ha dicho en varias entrevistas. Fue a terapia psicológica y conoció opciones alternativas. Durante esos meses también volvió al estudio de grabación y estrenó el disco más personal hasta la fecha: Shawn.

En In Wonder, película documental de Netflix, se explaya respecto a este punto. Comenta que la presión del estrellato y de subir constantemente a los escenarios le provocó severas crisis de ansiedad. Y que la mejor solución fue volver a reencontrarse con sí mismo. Shawn se compone como una carta de amor propio, en la que explora situaciones y relaciones del pasado, se disculpa por algunas acciones y también se da ánimos para seguir adelante y encontrar un propósito vital.

Continuando con el show, luego de la emoción generalizada por Gracias a la vida, porque cantó en español y por el reconocimiento nacional, pasó a Stitches, otra de las más conocidas. Con guitarra en mano presentó una enérgica versión acústica. Le siguieron It’ll be okay, un single que lanzó durante el confinamiento en pandemia; If I can’t have you, una de las cercanas a las baladas; Why Why Why, la más reproducida del nuevo álbum y cerró con In my blood.

Con el tema final deja un mensaje claro: no rendirse. Las letras hablan de que hay algo que lo atrapa, que no le permite seguir y siente la urgencia de rendirse, pero no lo hace, porque no está en su sangre. Una frase que reconoce como lema de vida y que entrega en forma de canción a todas sus fanáticas. Cierra a la hora, baja nuevamente al público, lanza un par de besos, dice de nuevo la repetida frase “Te amo, Santiago” y se retira del escenario.