Nathy Peluso da uno de los mejores shows del día 2 de Lollapalooza y tributa a Camilo Sesto

Nathy Peluso volvió a los escenarios chilenos para Lollapalooza 2025. Previamente, la argentino-española se presentó en el Movistar Arena en 2023 con el tour Calambre. Una nueva presentación fue programada para el 6 de noviembre del año pasado, sin embargo, poco después del anuncio del cartel del festival, se publicó que ese evento no se podría realizar por “circunstancias logísticas imprevistas”.

Esta vuelta al país se da en medio del tour Grasa, a propósito de su tercer álbum de estudio. 16 canciones que incursionan en nuevos sonidos, volviendo a las bases folclóricas del país trasandino, mezclados con R&B, rap, hip-hop y más de alguna balada.

El disco tiene un toque hedonista que marca la sintonía. “¿Qué me importa la gente? / Nací para ganar / Que hablen con el viento”, se recita en Envidia, una de las canciones más potentes y sentimentales en la presentación en vivo.

Si bien este disco es sonoramente más “suave” de lo que fue Calambre, por ningún motivo pierde fuerza. La experiencia en vivo nutre de energía las letras críticas y los ritmos marcados. Combinado con bailes y un rap intensificado, la artista prende al público mixto que reunió en el escenario Banco de Chile a las 17 horas.

Foto: Pedro Rodríguez

El concepto de Grasa y la puesta en escena

Grasa, según ha dicho la cantante y las críticas, es una oda al amor propio. En general, la palabra “grasa”, en Argentina, está cargada por significados negativos: hortera, de mal gusto, vulgar; además de ser utilizado como ofensa para referirse al peso corporal. De esa manera, Nathy Peluso le da una vuelta al concepto, asegurando que “todo los placeres incluyen grasa”.

Así se ve en un video en la pantalla central, al estilo de James Bond, la argentina trae “El secreto de la milanesa”. Dividido en tres actos, la cantante cambia el mal significado y, tal como quiere, triunfa.

La política, los problemas económicos, la fama y la envidia son otros de los conceptos centrales. Desde sus proyectos anteriores ya denotaba ansia por denunciar las problemáticas de la actualidad, y en Grasa esto se intensifica. Aprender a amar, sin embargo, marca el eje que siguen todas las letras: “Tienes que aprender a amarte, perra”, se escucha a gritos en Parque Cerrillos.

Sobre la tarima, la cantante se presenta con un vestido corto, su típico peinado a ras, un tapado con flecos blanco y botas altas. La banda tiene una actitud secundaria, mucha de la producción es digital, pero hay instrumentos y mucho micrófono.

Su voz privilegiada destaca. Pasando por altos y bajos, manteniendo y vibrando, se adapta a su amplio repertorio. Acompañada de tres bailarines, el show se convierte a ratos en una obra de teatro.

Foto: Pedro Rodríguez

“Bienvenidos al ritual del amor, mi Chile romántico”

A pesar de no haber podido realizar el show en el Movistar Arena, la cantante logró interpretar con soltura sus nuevos temas frente a un público fiel. Saltos, baile y mucho coro a los gritos marcan la tónica hiphopera.

Dentro de Grasa, hay cinco colaboraciones: Todo roto con Ca7riel y Paco Amoroso, Menina con Lua de Santana, Manhattan con Duki, El día que perdí mi juventud con Blood Orange y No les creo nada con C. Tangana. Esta última es una de las más curiosas, son 16 segundos en los que el madrileño dice la frase “Yo no les creo nunca cuando hablan, no les creo cuando dicen que soy el mejor ni cuando dicen que soy el peor. Sólo les creo cuando bailan, cuando ríen, cuando lloran… ahí no tienen forma de mentir”. No canta, solo habla, y pasa a la siguiente canción.

Durante la segunda jornada de Lollapalooza Chile, también está programado el show de Ca7riel y Paco Amoroso, los argentinos sensación del momento. Las y los fans piden que suban, pero no pasa. No hay problema, faltan pocas horas para verlos en el Smart Fit.

Minutos antes de partir los fanáticos ya gritan repetidamente “Nathy”. Puntual, los músicos suben al escenario y el show inicia con Corleone. Bussiness Woman sorprende con pistolas y cámaras portátiles que muestran más de cerca la performance por las pantallas de los costados.

Ateo, colaboración con C. Tangana hace bailar al ritmo de la bachata y de ahí que Nathy grite que Chile es un país romántico, acorde al tour, “un ritual del romanticismo”. Entre besos, los bailarines presentan una coreografía completa, con mucha actuación de por medio.

La verdad de la milanesa

La salsa es parte importante y así lo muestra con Erotika, su más reciente lanzamiento. Llegando a la mitad de la presentación aparece la segunda tanda del video al estilo 007. “Peluso! Dame el maletín!”, se lee en una especie de cine mudo; en esta ocasión la cantante se baja una vehículo con el maletín en su poder.

Es el turno de Todo roto. Ca7riel y Paco Amoroso aparecen en sus versiones caricaturescas en las pantallas. Luego sigue uno de los más grandes hits: la sesión con Bizarrap; este tema le sirvió para hacerse conocida en casi todo el globo. “Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente” se grita a más volumen del tono que llevaba el público.

Siguiendo con hip hop y mucho rap, la autodenominada mafiosa va terminando un vibrante encuentro. Buenos Aires, en otro género, marca un punto clave en la jornada; una de las favorita. Cierra con el típico cover de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor y aparece el último acto de videos.

El último clip ficcionado muestra a una triunfante Nathy abriendo el maletín. Dentro está el secreto de la milanesa: mayonesa, que es en esencia, grasa. Tal como ella dijo: “Una fuente inagotable de placer”. Otro exitoso paso de Nathy Peluso por Chile, una artista ya clásica de Lollapalooza.