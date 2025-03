“No me quites a mi querido Chile”: el pop acrobático de Benson Boone desató la euforia juvenil en Lollapalooza

Luego de causar sensación en la ceremonia de los Grammys 2025, el artista estadounidense Benson Boone se presentó en la primera jornada de Lollapalooza Chile. La noche previa, llenó el Teatro Coliseo con un show íntimo que dejaba pistas de lo que sería el concierto en Parque Cerrillos.

Comenzando puntual, fue el penúltimo artista en el escenario Cenco Malls —uno de los principales—, antecediendo a la también estrella pop Olivia Rodrigo. La tarima incluye una pasarela al centro, pero que, en realidad, solamente pasa por el sector vip. El artista, sin embargo, hizo varios intentos por interactuar con todo el público, hablando en español y creando coros masivos.

A la fecha, tiene solo un álbum publicado: Fireworks & Rollerblades; que data del año pasado. Un pop conocido, con coros potentes y elevaciones de voz para causar emoción; con letras que exploran distintos aspectos de la vida del artista, como la ansiedad, el duelo y, por supuesto, el amor. Todo cubierto por una fina capa que denota años de vivir en una familia religiosa. Sorry I’m Here for Someone Else, por otro lado, es el primer adelanto de lo que será su siguiente proyecto musical, y es la canción con la que inició el show en Lollapalooza. Los gritos fueron instantáneos.

Siguiendo esa línea, el cantante vestido completamente de rojo y a camisa abierta, encendió al público mayoritariamente juvenil que llevaba esperando desde la apertura de puertas a las 13 horas. Varios de ellos tenían como artista principal a Olivia Rodrigo, asumiendo por los vestuarios alusivos, pero el estilo de ambos artistas se complementa a la perfección. El resultado es cientos de fans eufóricos.

Foto: Pedro Rodríguez

El primer encuentro: “Qué pasa, Chile”

El cantante llegó al aeropuerto de Santiago mientras decenas de fans lo esperaban. Vestido con ropa cómoda, lentes de sol y un jockey, aprovechó de saludar a sus seguidores, a la vez que mostró su avance con el español: “Qué pasa, Chile”, fue una de las primeras frases que quedó registrada en redes sociales.

Sobre el Cenco Malls, el intérprete de Be Someone hace eco de este primer encuentro. Saluda constantemente y repite lo feliz que está de visitar Chile y por la emoción del público: “Su país es hermoso, su cultura es hermosa, su lenguaje es hermoso. Tengo pendiente aprender español, lo haré pronto”, comentó desde el escenario. A pesar de los casi treinta grados y un sol imbatible, para el momento de la presentación de Boone, ya baja la temperatura; por su parte, se mostró animado, dispuesto a dar un show al nivel que realiza en el extranjero.

Una banda poco protagonista, también completamente vestida de rojo, lo acompaña en el fondo. Su sola presencia, el brillante traje y la llamativa voz son suficientes para cautivar a más de algún asistente que va pasando por la entrada del Parque cerrillos. Y ya casi cerrando la primera jornada de Lollapalooza Chile, se siente necesario una invitación al baile, a la balada romántica y a la euforia de la juventud; que en gran parte, ya está con la emoción de ver a la headliner que continúa. Esto último lo tiene claro. Nombra a la estadounidense y dice que es un gran fan.

Volteretas y calidad vocal

Sin duda, una de las características de Benson Boone son los típicos mortales que personifica sobre el escenario. En este caso se contaron nueve, desde el nivel del suelo y desde un piano centrado en la tarima. Las repeticiones de estos en Saturday Night Live, la ceremonia de los Grammy y en sus conciertos en solitario, se replican con entusiasmo a través de las redes sociales.

La fama conlleva estar constantemente sometido al comentario público, y en estas opiniones, se repite que Boone ha mantenido un estilo similar al del británico Harry Styles: la ropa brillante, los bailes, las ondas del cabello y el inagotable ritmo pop son algunas de las similitudes. Sin embargo, el más joven comentó en más de una entrevista que le gusta mantener su esencia, que siente admiración por Styles, pero que en realidad esa es su manera de ser y cómo se siente cómodo frente al público.

Foto: Pedro Rodríguez

La voz es otro de sus puntos fuertes, característica con la que logra distinguirse. Casi todas sus canciones establecen una estructura similar: el inicio es lento, con un tono grave, pero a medida que avanza y se acercan los coros, la música y los instrumentos base suman potencia para explotar en notas sostenidas y vistazos al pop-rock.

La primera interpretación del show de Benson Boone en Lollapaloza comienza con Sorry I’m Here for Someone Else. Slow it down, Pretty slowly y Cry fueron otras de las coreadas. También agregó al setlist Death wish love, un single que creó para la película Tornados. Además, sumó Young american heart, una nueva.

In the stars y el dolor de perder a alguien

Uno de los momentos más emotivos fue con In the stars, una cruda canción sobre duelo. El séptimo tema de Fireworks & Rollerblades tuvo un gran discurso introductorio. “No importa quién eres, cuánto dinero o seguidores tienes. No puedes evitar perder a alguien y eso es horrible. Y duele, de muchas maneras, por tiempos que no decidimos”, comentó emocionado.

“Esta canción la escribí porque perdí a alguien. Ustedes no saben a quién perdí, pero eso no importa. Lo que importa es que puedan escuchar la letra y adaptarla a su propio dolor”, cerró. Las lágrimas no duraron mucho tiempo y, al escuchar unos pocos acordes, el público siguió con la usual barra.

Foto: Pedro Rodríguez

El gran final: Beautiful Things

Tik Tok fue bastante importante en el surgimiento y ascenso de este artista. Es por eso que Beautiful things, la canción que lo llevó al estrellato, no podía faltar. Con gran entusiasmo por parte de los fans que ya agradecían la brisa nocturna, el intérprete inició con los versos “For a while there it was rough / But lately I’ve been doin’ better”. Y desató nuevamente la euforia al agregar la frase “Don’t take my beautiful Chile”. Un gran debut para Benson Boone en Chile, quien aseguró haber quedado muy agradecido del país y de sus fans.