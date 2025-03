El cantante revelación Teddy Swims cuenta cómo se prepara para su show en Lollapalooza Chile: “Bebo tequila”

A pocos días de su debut en Lollapalooza Chile 2025, el cantante y compositor estadounidense Teddy Swims no oculta su entusiasmo por presentarse en el festival que parte mañana en el Parque Cerrillos: estará este domingo 23 en el escenario Smart Fit a las 22.45 horas.

En conversación con Culto, el artista comenta vía zoom: “Estoy emocionado. Será la primera vez que viva toda la cultura chilena”.

El cantante tiene dos álbumes y su música se adscribe a la tradición vocal del soul, el R&B, el country, el pop y los distintos lenguajes de la música de su país. Por eso, Swims no esconde su perfil inquieto y sus ansias de que su espectáculo también tenga espacio para la improvisación.

Sobre la música chilena, admite que aún no la conoce bien, pero está ansioso por descubrirla: “Estoy muy emocionado de estar allí y escuchar algunas de las cosas”. Cuando fue abordado con la posibilidad de colaborar con un artista local, lanza su respuesta sin pensar: “Sí, sería un honor”.

Respecto a su forma de prepararse para un festival como Lollapalooza, su respuesta fue tan espontánea como su estilo: “Bebo tequila”, entre risas. Además, destaca que la duración del show le permitirá concentrarse en lo mejor de su repertorio y aprovechar al máximo la experiencia. “Puedes hacer todas las cosas divertidas y las grandes canciones”, comenta.

Swims también se muestra abierto a explorar el cartel del festival y conocer a los artistas chilenos que se presentarán. “Definitivamente, quiero ver quién está en Chile, ver a los grandes artistas y la cultura”, dice. Pero más allá de la música, su plan es claro: “Comer toda la comida que podamos, conocer a toda la gente que podamos, ver todas las vistas que podamos, todo lo que podamos hacer”.

Antes de cerrar, deja un mensaje para sus seguidores chilenos: “Los quiero y no puedo esperar por verlos”.

Lo último del artista

El cantante originario de Conyers, Georgia, ha tenido un período reciente lleno de logros y novedades en su carrera musical. El 24 de enero de 2025, lanzó su álbum I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), una continuación de su exitoso debut de 2023.

El sencillo principal, Bad Dreams, ha escalado rápidamente en las listas, debutando en el Billboard Hot 100 y consolidándose como uno de sus mayores de su carrera, con 278 millones de reproducciones en Spotify.

En cuanto a reconocimientos, Teddy Swims fue nominado al Grammy 2025 en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Además, su participación en la ceremonia incluyó una actuación en vivo que fue muy bien recibida por la audiencia. Asimismo, en los BRIT Awards 2025, celebrados recientemente, presentó un show que lo siguió consolidando en industria musical.

Su presentación está programada para el domingo 23 de marzo en el Parque Cerrillos, marcando su primera experiencia en el país.