Olivia Rodrigo y Benson Boone: las sensaciones del pop que causarán furor hoy en Lollapalooza 2025

El pop ha sido un género musical extremadamente versátil a través de la historia. Leyendas como Madonna, Britney Spears, y las innovadoras coreografías de NSYNC, han cimentado el camino para que hoy surja un abanico de artistas pop para todos los gustos, que son alentados por grandes fanaticadas.

En este siglo, sin ir más lejos, existe un resurgimiento del sonido, con nuevas voces y propuestas que desafían tanto a los artistas como a los oyentes. Asimismo, dentro de los charts y los premios de la industria, el pop ha mantenido un rol bastante protagónico. En los últimos Grammys, celebrados el 2 de febrero de este año, las categorías tuvieron presentes a grandes artistas pop del momento: la dos veces ganadora del Oscar Billie Eilish, la revelaciones Sabrina Carpenter y Chappell Roan y la gran ganadora de la noche, Beyoncé.

Taylor Swift, Ariana Grande, Sam Smith, Dua Lipa, Justin Bieber, Selena Gomez y Gracie Abrams tampoco se quedan fuera del estrellato inglés durante la última década. En español, por otro lado, también hay grandes exponentes que se posicionan con buenos números: Tini, Aitana, Sebastián Yatra, Lali y Emilia, son algunos ejemplos.

En el caso de la música en vivo y los festivales, se repite la fórmula. El cartel de Lollapalooza 2025, sorprendió con headliners y artistas variados, aunque sin duda, el pop sigue siendo uno de los géneros principales. Y coronando a estos ritmos bailables y pegadizos, llegan a Chile los artistas estadounidenses Olivia Rodrigo y Benson Boone.

La generación del pop digital

Recibir a estos artistas en los escenarios del Parque Cerrillos, con tanto protagonismo en el cartel, es una muestra de que los tiempos han cambiado y que ya hay nuevas voces en el espectro casi infinito del streaming.

Y este último punto probablemente responde al éxito que ambos cantantes han alcanzado. Olivia Rodrigo tuvo un despegue artístico casi sin precedentes: con Drivers License inició su carrera musical sin haber hecho mucho ruido previamente, y apenas el single se lanzó, se posicionó en el número 1 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, puesto en el que se mantuvo durante ocho semanas; también fue la canción más buscada durante 2021 y sobrepasó el récord de la canción con más reproducciones en un solo día de un tema no festivo en Spotify.

Ese mismo año, Benson Boone lanzaba su primer proyecto profesional: el single Ghost Town. Previamente, el entonces joven de 19 años, subía extractos de canciones originales a su cuenta de Tik Tok. Alcanzó cierta popularidad en pocos meses y se unió al programa de talentos televisivo American Idol; estuvo poco tiempo y renunció para concentrarse completamente en su carrera artística. Y no hizo mal.

Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons llegó a esta cuenta y todo escaló hasta que Boone firmó con Night Street Records, la discográfica de la banda.

Siguió sacando singles y EP’s. In the stars marcó un quiebre importante en 2022, pero no fue hasta el año siguiente con Beautiful things que su fama explotó. La canción acumula casi dos mil millones de reproducciones en Spotify. El álbum Fireworks & Rollerblades, acompañado del éxito mundial, fue cosa de tiempo.

La masificación de las redes sociales y la tecnologización global han aportado al cambio en la música. Si bien Olivia y Benson cuentan con una buena cantidad de discografía exitosa, hay otros artistas en este mismo festival que cuesta reconocer a primeras. Ya cuando entras a sus perfiles y ves la canción más escuchada, todo cobra sentido: muchas veces, son artistas de la generación digital, o más específico, de Tik Tok.

La fama explosiva y la gira mundial

El ascenso a la fama de Olivia Rodrigo, en el que fue bastante comparada con el estilo de Avril Lavigne, estuvo repleto de controversias luego de su salida de la compañía Disney. Antes de Sour, el primer disco, la entonces adolescente, acostumbraba a compartir sus gustos y parte de su vida en redes sociales; es así que la fanaticada sabía que era fan de Taylor Swift –aún en YouTube se encuentran algunos covers de la intérprete de Love is embarrassing–. De hecho, en más de una canción de Olivia se incluye en los créditos a la cantante rubia, ya que Daniel Nigro –su productor–, utilizó algunas de sus bases para composiciones.

A pesar de que ambas posaron juntas para los fotógrafos en eventos de los años pasados, hace ya varios meses que no se ven interacciones públicas; razón por la que las y los fans comenzaron a rumorear alguna discusión. A la par, el inicio de la carrera de Olivia estuvo marcado por el triángulo amoroso con Joshua Basset –su coprotagonista en la serie de High School Musical– y la también estrella pop Sabrina Carpenter. Ya pasaron varios años y ambas artistas parecen haber superado la dramática situación, que por supuesto, fue ampliamente mediatizada.

Por otro lado, a pesar del aplastante éxito de Sour en los Grammys, Guts no corrió la misma suerte: obtuvo seis nominaciones, pero no resultó ganadora en ninguna. Este año, también estuvo nominada por Can’t catch me now en la categoría de Mejor canción escrita para una película.

Benson Boone, por su parte, vivió un ascenso tranquilo. Las reproducciones comenzaron a llegar cada vez con más regularidad; la llamativa capacidad vocal junto a los saltos atléticos que personifica sobre los escenarios fueron motivo suficiente para que este público se manifestara después en sus propios eventos.

En su trayectoria, pasó por uno de los hitos clave que vivenciaron algunos artistas durante 2023 y 2024: fue telonero del Eras Tour; que se sabe, está catalogado como la gira más exitosa de la historia. Así como pasó con Gracie Abrams y Sabrina Carpenter, esta oportunidad fue muy útil para aumentar a la fiel fanaticada.

Además, fue uno de los cantantes que se presentó durante la ceremonia de los Grammy 2025, y no desaprovechó el espacio. Con un traje celeste brillante, que recuerda fuertemente al estilo del británico Harry Styles, interpretó en el segmento de Mejor nuevo artista –categoría en la que estaba nominado–, el éxito Beautiful things. Sin embargo, un desafortunado enfoque de cámara al final de la presentación provocó también que las repercusiones no fueran de lo más positivas; aunque el artista se lo tomó con humor.

Olivia Rodrigo y Benson Boone en Lollapalooza Chile

Ambos estadounidenses son los encargados de cerrar las presentaciones del escenario Cenco Malls durante la primera jornada de Lollapalooza 2025. Se espera que la gran masa de público se componga de un grupo joven que disfrute del pop enérgico que caracteriza a estos artistas.

El show del Guts Tour se puede disfrutar a través de la película del concierto disponible en Netflix; se anticipa entonces que su performance incluya elementos similares, con un setlist más cercano al rock, dejando de lado las baladas lentas de los inicios. Aunque elementos como la característica luna, probablemente no estén dispuestos de la misma manera que en arenas más cerradas.

Benson, por su parte, tiene la costumbre de no utilizar mucha parafernalia sobre el escenario. Su voz y presencia son suficientes para crear una atmósfera profunda; aunque, claro, las volteretas no faltarán.