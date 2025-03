Brecha salarial y una incómoda escena de sexo: los descargos de Ellen Pompeo, la “princesa Disney” de Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo ya es historia de la televisión. Gracias a su rol de la doctora Meredith Grey en Grey’s Anatomy, ha dejado su marca como la protagonista de una de las series más longevas y exitosas del siglo XXI.

Hace dos años, en febrero de 2023, se concretó el término de una etapa para ella y la producción: en el séptimo episodio de la temporada 21, I’ll follow the sun, Meredith se despidió del Grey Sloan Memorial, el hospital de la trama, porque se mudó con su familia a Boston, donde continuaría con su trabajo en busca de la cura del Alzheimer. Así, después de casi dos décadas y más de 400 capítulos, su papel pasó de ser regular a recurrente, un ajuste asociado a su grado de participación en la historia.

Foto: ABC

“Saben que el show debe continuar y definitivamente volveré a visitarlos”, escribió Pompeo en Instagram, donde recibió el cariño de los fans, sus compañeros de reparto y Shonda Rhimes, la creadora de la ficción.

De ese modo, se inició una fase en que sus apariciones se volverían más esporádicas; estuvo en el episodio final de la temporada 21 y en los dos ciclos siguientes ha vuelto en entregas puntuales. En tanto, se ha mantenido como productora ejecutiva y continúa siendo la narradora principal.

Lo que impulsó a la intérprete a tomar esa decisión fue por fin tener tiempo para realizar otros proyectos, algo que era incompatible con el demandante calendario que le imponía protagonizar el drama médico, un gigante de la televisión que regresa cada año con una veintena de nuevos capítulos. Libre de ese nivel de compromiso, su primer proyecto anunciado fue una serie de Hulu en que asumiría el rol principal y ejercería como productora.

Ahora, coincidiendo con el estreno de ese título (Good American Family, ya disponible en la plataforma Disney+), la actriz ha brindado una entrevista en que ha analizado distintos aspectos de su recorrido en la industria y sus experiencias en Grey’s Anatomy, algunas de ellas no muy gratas.

Foto: ABC

Invitada al podcast Call Her Daddy, profundizó en su decisión de buscar nuevos horizontes después de 18 años a la cabeza de la historia creada por Shonda Rhimes. “No sabía qué es lo que iba a hacer. Simplemente sabía que ya no podía seguir haciendo Grey’s. Llegó al punto en que me sentí como un animal en un zoológico. Creo firmemente en el destino. Pensé: si hay algo más que deba hacer, me encontrará. Pero sé que tengo que dejar esto”, reveló.

También se explayó sobre su lucha por conseguir paridad salarial. Durante las primeras 11 temporadas Pompeo y el actor Patrick Dempsey compartieron pantalla, siendo ella la protagonista y él la figura más reconocible de todo el elenco. En toda esa década nunca ganaron lo mismo.

“Para ser completamente justa, el mundo de la televisión era muy diferente en aquel entonces. Él había hecho 13 pilotos antes que yo”, indicó a Alex Cooper, anfitriona del programa.

“No hay nada personal con él, pero en general sólo un hombre puede tener 13 pilotos de televisión fallidos y su cuota sigue subiendo, ¿verdad? Pero, para ser justa, su cuota era la que era. Él era una estrella más grande que yo en ese momento. Nadie sabía quién era yo. Todos sabían quién era él, así que se merecía ese dinero. No digo que no lo mereciera. Es solo que, al ser yo la que daba nombre a la serie, merecía lo mismo y eso era más difícil de conseguir”.

La actriz en los Emmy realizados en enero de 2024.

“No me molestaba que él recibiera lo que recibió. Me molestaba que no me valoraran tanto como a él, y nunca lo harán”, subrayó, para luego explicar que se contactó con Rhimes para informarle que buscaba un aumento de sueldo y que el equipo que la representa se encargó de compartirle un informe que detallaba las ganancias que generaba la ficción, que se exhibe en más de 200 territorios de todo el mundo.

“Veo exactamente cuánto gana Grey’s Anatomy para ABC/Disney. Puedo ver la cifra. Es mi cara, es mi voz. He trabajado muchísimo promocionando la serie por todo el mundo durante los últimos 20 años. Soy la princesa Disney de esa franquicia”, agregó.

En 2018, luego de 13 años protagonizando el drama médico, Pompeo se convirtió en la actriz mejor pagada de una serie dramática, obteniendo US$ 20 millones de dólares por cada ciclo. Un acuerdo del que en su momento habló públicamente en The Hollywood Reporter. Allí especificó que la salida de Dempsey, en 2015, fue un momento “decisivo”.

“Siempre podían usarlo como palanca en mi contra –'No te necesitamos; tenemos a Patrick’–, lo que hicieron durante años. No sé si también se le hicieron a él, porque él y yo nunca hablamos de nuestros acuerdos. Muchas veces le propuse unirnos para negociar, pero nunca le interesó”, relató a ese medio.

La actriz en Good American Family.

Una escena de sexo incómoda

Durante su conversación en Call Her Daddy, Ellen Pompeo recordó un momento particularmente desagradable en el set de Grey’s Anatomy: una escena de sexo entre su personaje y el doctor George O’Malley (T. R. Knight), correspondiente a la segunda temporada.

“Es una locura. T. R. y yo somos muy buenos amigos. Tuvimos que hacer una escena de amor y los dos lloramos. Lloramos. Lloramos. La escena fue tan incómoda y extraña, y él no quería hacerla. Yo no quería. Y cuando la filmamos, fue fatal”, contó, visiblemente emocionada.

Todo empeoró cuando la cadena, insatisfecha con el resultado, ordenó repetir la secuencia. “Tu peor pesadilla es tener que hacerlo una vez; tuvimos que volver a filmar esa mierda. Tuvimos que volver a filmarla y hacerlo dos veces”, señaló, asegurando que nunca ha visto la escena y que las lágrimas que se ven en pantalla “son de verdad”.