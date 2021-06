Aníbal Torres, asesor jurídico de Perú Libre: “Fuerza Popular lo único que está haciendo aquí es dilatar que se declare como ganador oficialmente a Pedro Castillo”

Más de una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) dio a conocer este martes los resultados con el 100% de los votos contabilizados. El candidato de Perú Libre, el izquierdista Pedro Castillo, se impuso con el 50,125% de votos, seguido por la lideresa de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, quien consiguió un 49,875% de las preferencias.

Sin embargo, aún no se declara un ganador, porque está pendiente la revisión de los recursos de nulidad presentados por las partes. El abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política Aníbal Torres se unió a la campaña de Perú Libre de cara al balotaje del 6 de junio pasado. En conversación con La Tercera, se refiere a los pedidos de nulidad de mesas que analizan los Jurados Electorales Especiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cuánto tiempo cree que pueda tomar el análisis de los recursos de nulidad?

Terminadas las elecciones, los partidos políticos que han participado tenían tres días para formular solicitudes de nulidad de actas de votación. Esto venció el día miércoles 9 (de junio) a las 20 horas. Luego, esas nulidades son resueltas por el Jurado Electoral Especial, que una vez que resuelve comunica a las partes la resolución y estas tienen tres días para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene tres días para resolver las apelaciones. Pero como aquí son muchas las apelaciones, entonces el plazo de tres días puede ampliarse a tres días más o seis días más, pero no se puede ampliar por semanas, como pretende Fuerza Popular. Porque Fuerza Popular lo único que está haciendo aquí es dilatar que se declare como ganador oficialmente a Pedro Castillo.

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, llega a la sede de su partido en Lima para una conferencia con la prensa extranjera, el martes. Foto: AFP

¿Tienen sustento los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular?

Absolutamente ninguno, porque conforme con el procedimiento electoral, las solicitudes de nulidad se presentan con una tasa que es de 1.100 soles por cada nulidad, y además se presentan con las pruebas respectivas. En este caso, Fuerza Popular ha presentado su solicitud de nulidad y en algunos casos no ha adjuntado la tasa y en ninguno de los casos ha presentado las pruebas. Por lo tanto, sus solicitudes han sido desestimadas.

Perú Libre también ha presentado solicitudes de nulidad…

Perú Libre ha presentado alrededor de 270 solicitudes de nulidad de actas. Perú Libre se atiene a lo que resuelvan los jueces especiales de elección. Y Perú Libre no va a apelar.

¿Cree que con estas solicitudes de nulidad se produzca un daño a la imagen del servicio electoral peruano?

Aquí hay un ganador ya clarísimo de la elección que es Pedro Castillo. La señora Keiko Fujimori ha perdido, no es la primera vez que pierde, sino que ella tiene el hábito de desconocer el triunfo del candidato adversario. Eso es tradicional en ella, tiene esa costumbre. Que haya vicios no lo ha demostrado. Las elecciones se han desarrollado normalmente. Lo que sí he escuchado por los medios peruanos es que el lunes, la doctora Lourdes Flores, que fue candidata anteriormente por un partido político, ha mostrado unas pericias de unas firmas que habrían sido falsificadas. Ella es abogada y no es una abogada cualquiera, es reconocida. Ella presenta esas pericias de parte, y lo dice expresamente, que el perito es un conocido de ella, que es un perito que trabaja con ella. ¿Qué valor tiene una pericia de parte? Ninguna. Si la señora está hablando la verdad, ¿por qué no presenta la declaración del miembro de mesa que diga esta no es mi firma? Porque lo que está presentando allí es todo falso y los medios aquí en Lima le están dando mérito a esa supuesta prueba presentada por la señora Lourdes Flores.

Partidarios de Pedro Castillo y Keiko Fujimori se mantienen vigilantes, mientras asoman posturas críticas de exmandos de las FF.AA. peruanas. Foto: Reuters

¿Cuál es su evaluación de la solicitud de Fuerza Popular para que se realice una auditoría informática del proceso de digitalización de actas?

Yo creo que en eso están en todo su derecho, tienen derecho a presentar esas solicitudes. Lo que no tienen derecho los abogados de la señora Keiko Fujimori, quienes la asesoran, es actuar al margen del ordenamiento jurídico, al margen del código de ética profesional. Se están desesperando porque han perdido las elecciones y ahora ellos están buscando un golpe de Estado.

¿Cómo responde a los pedidos para que se anule toda la elección?

Al haber perdido, al ver que no pueden dar golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, ahora están buscando este camino de anular las elecciones generales. Ya no que se anule la elección en mesa o ya no que se anule un voto, sino que se anulen las elecciones en general. Pero no tienen ninguna causal, no tienen ninguna norma que los ampare y los organismos internacionales que han actuado de veedores han encontrado que las elecciones se han desarrollado transparentemente.