Caída de Facebook y sus plataformas: el día que nos quedamos sin redes sociales

“La información es poder”, dijo alguna vez Bill Gates, el fundador de Microsoft. Y ayer quedó de manifiesto luego de que Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieran la peor caída total de su historia reciente, afectando a sus servicios de forma global, según reconoció la compañía de Mark Zuckerberg -dueña de las tres tecnológicas- en varios mensajes en la red social Twitter.

La compañía, cuyos sistemas internos utilizados por sus empleados también cayeron, indicó que estaba al tanto de que “algunas personas están teniendo problemas para acceder a la app de Facebook”, haciéndose eco de declaraciones similares de Instagram y WhatsApp.

Con respecto a las fallas internas, Adam Mosseri, director de Instagram, dijo que se siente como “un día en que no hay clases por mal clima”. Durante la interrupción, el director de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, tuiteó sus “más sinceras disculpas” a los afectados.

Los logotipos de Facebook, WhatsApp e Instagram y el gráfico de acciones se muestran a través de vidrios rotos en esta ilustración tomada el 4 de octubre de 2021. Foto: Reuters

Facebook no ofreció de inmediato una causa de la interrupción, que comenzó a eso de las 12:45 (hora de Chile). Aunque es inusual que esto ocurra en grandes proporciones y afectando a las tres plataformas, usadas por más de 3.000 millones de usuarios, las aplicaciones se ven obligadas a desconectarse regularmente por problemas técnicos, destacó France Presse.

Si bien Facebook e Instagram se utilizan en gran medida por motivos sociales, WhatsApp es una herramienta de comunicación esencial para los usuarios de todo el mundo. El servicio tiene más de 2.000 millones de usuarios activos, señaló The Wall Street Journal.

La interrupción también causó interrupciones generalizadas en las herramientas de comunicación interna de Facebook, incluidas algunas llamadas de voz y aplicaciones de trabajo utilizadas para citas del calendario y otras funciones, según personas familiarizadas con el asunto.

“Facebook y sus propiedades relacionadas desaparecieron de internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP (siglas en inglés para Protocolo de Puerta de Enlace)”, tuiteó John Graham-Cumming, director de tecnología de la empresa web Cloudflare. Agregó que minutos antes de que los servicios se desconectaran hubo “una gran cantidad de (...) cambios (principalmente retiros de rutas)”.

El presidente y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifica en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU., el 23 de octubre de 2019. Foto: Reuters

A la masiva caída de las plataformas de Facebook, se sumaron los reportes de usuarios sobre fallas en los servicios de Telegram, Zoom, Gmail, LinkedIn, TikTok, YouTube y Amazon, entre otras, aunque a una menor escala que la caída de WhatsApp y Facebook.

El fallo masivo fue aprovechado por otras plataformas. “Los registros están subiendo en Signal (¡bienvenidos todos!)”, escribió la aplicación de mensajería en Twitter. Varias otras empresas de tecnología, incluidas esta última y Reddit, se burlaron de la situación del gigante de las redes sociales, lo que provocó respuestas de las aplicaciones afectadas.

La periodista Sheera Frenkel, autora de un libro publicado recientemente sobre Facebook, dijo que la interrupción de la red fue tan grave que el personal de la compañía no pudo ingresar a los edificios de su propia empresa porque sus pases no funcionaban, destacó el diario The Guardian.

Se sabe que un grupo de trabajadores de Facebook se dirigió hasta uno de los centros del gigante tecnológico, ubicado en Santa Clara, California, para intentar resolver los inconvenientes a través de un “reseteo manual” de los servidores, según un memorando interno obtenido por The New York Times.

Los cortes de tecnología no son infrecuentes, pero que tantas aplicaciones de la compañía de redes sociales más grande del mundo se apaguen al mismo tiempo fue algo muy inusual, reiteró el periódico neoyorquino. La última interrupción significativa de Facebook fue en 2019, cuando un error técnico afectó a sus sitios durante 24 horas, en un recordatorio de que incluso las empresas de internet más poderosas aún pueden verse afectadas por un problema.

Frances Haugen, una denunciante de Facebook, habla durante una entrevista con Scott Pelley en el programa de televisión "60 Minutes" de CBS, el 3 de octubre de 2021. Foto: AFP

Dos miembros del equipo de seguridad de Facebook, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que era poco probable que se hubiera producido un ciberataque que afectara a tantas aplicaciones a la vez. A juicio de los expertos en seguridad, el problema probablemente se debió a una mala configuración de los servidores de Facebook. Cuando ocurren tales errores, las empresas suelen volver a su configuración anterior, pero los problemas de Facebook parecen ser más complejos y requieren alguna actualización manual, señaló el Times.

The Wall Street Journal informó que algunos servicios comenzaron a restaurarse alrededor de las 18.00 en Nueva York (19.00 de Chile). Facebook dijo a The New York Times que esperaba que su sitio volviera a estar en línea lentamente y que “llevará algún tiempo estabilizarse y aparecer para los usuarios globales de manera generalizada”.

A juicio del Times, la interrupción muestra cuán dependiente se ha vuelto el mundo de una empresa que está bajo un intenso escrutinio. El domingo una mujer filtró a las autoridades estadounidenses documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños.

Frances Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest. El domingo apareció en el programa de televisión “60 Minutes” de CBS para revelar su identidad. Dijo que Facebook es “sustancialmente peor” de que lo que había visto antes.

Además, congresistas y The Wall Street Journal detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal. Los reportajes del Journal, llamados “Los Expedientes Facebook”, muestran a una compañía enfocada en crecer y en sus propios intereses sobre el bien público.

“Creo que por fin ahora los políticos, quizás la Casa Blanca, y otros líderes puedan ver a alguien como Frances Haugen y decir… ‘Ahora nos incumbe a nosotros, Facebook no se corregirá por sí misma’”, dijo Nora Benavidez, experta en derecho digital.

Nick Clegg, vicepresidente de Facebook en materia política y asuntos mundiales, rechazó vehementemente que las plataformas de la empresa sean “tóxicas” para los adolescentes.

Clegg se pronunció días después de una tensa audiencia en el Congreso en la que los legisladores interrogaron a ejecutivos de Facebook sobre su impacto en la salud mental de los usuarios más jóvenes.

La propia Haugen deberá presentarse este martes ante el Congreso para prestar testimonio sobre el tema. Un día después de que el mundo supo lo que era vivir sin redes sociales.