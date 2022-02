Comisión de Cultura, Ciencia y Tecnología: qué se votará en el quinto pleno de votación de la Constituyente

Mañana en la tarde, la Convención Constitucional llevará a cabo su quinto pleno de votaciones de informes provenientes de las distintas comisiones temáticas que componen el órgano. Será el turno del informe elaborado por la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, mientras que el viernes se realizará la revisión en particular del mismo.

Así, nuevos artículos se podrían sumar al borrador del proyecto de nueva Constitución que la Convención ha escrito desde el pasado 15 de febrero, texto que ya contiene normas aprobadas por el pleno provenientes de los informes de Sistemas de Justicia y Forma de Estado.

¿Quiénes componen la comisión?

La Comisión de Sistemas de Conocimientos es la más pequeña de la Convención. Está compuesta por 15 convencionales: dos del Colectivo Socialista, dos de RN-Evópoli-IND, dos escaños reservados, una de Chile Libre, uno de Unidos por Chile, una de Movimientos Sociales Constituyentes, uno del Colectivo del Apruebo, una de Independientes No Neutrales, uno del Frente Amplio, uno de Pueblo Constituyente, una de Chile Digno y una independiente.

Sus coordinadores son el actor Ignacio Achurra (Frente Amplio) y la científica Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes).

¿Qué artículos se votarán?

Dentro del informe que la comisión preparó y presentó el pasado 19 de febrero, que contiene un total de 30 artículos, se distinguen dos bloques temáticos: uno referido a la libertad de información y prensa, y otro sobre derechos culturales y ligados a las ciencias y tecnologías.

Dentro del primer bloque, entre los artículos uno y ocho, se propone la idea de que toda persona tiene derecho a participar en la comunicación, así como también a acceder, buscar, producir y difundir información. También se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información -como también lo hace la Constitución vigente- y se propone que los pueblos y naciones “tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación e información, en sus propias lenguas”, algo que también se aprobó en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales.

El informe también contiene la idea de que el Estado debe respetar la libertad de prensa y velar por el pluralismo de los medios de comunicación. Asimismo, se explicita que se prohíbe la “censura previa”, al igual que en la actual Constitución. También se apunta a que el Estado estaría encargado de fomentar la existencia de medios de comunicación libres e independientes. A la vez, busca prohibir y regular por ley la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

Además, se postula que el Estado estaría encargado de fomentar y facilitar la creación de medios de comunicación, “asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos”. Junto con esto, los convencionales de la comisión propusieron que el Estado debiese garantizar y fomentar la “educación mediática con perspectiva de género, derechos humanos, descentralizada y plurinacional”.

El artículo 8 del informe, el último referido a los medios de comunicación, señala que toda persona “ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información” tendría derecho a que su rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio, propuesta que es similar a la presente en la actual Constitución.

En el segundo bloque del informe, que incluye temas ligados a las culturas y las ciencias, se propone que la Constitución asegure el derecho a participar libremente de la vida artística y cultural, y que los pueblos y naciones preexistentes al Estado desarrollen su cultura “en relación a su tierra, territorio, mar, maritorio, instituciones propias y lenguas”.

También se aborda el derecho a “elegir y construir la propia identidad cultural”, a decidir si identificarse o no con una o varias comunidades y a conocer la memoria de sus culturas. Además, se busca garantizar el derecho al acceso a las expresiones culturales y artísticas, a desarrollar manifestaciones artísticas y culturales y a expresarse en el idioma o lengua conforme a su identidad cultural.

El informe de la comisión también establece que los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a ellos. Además, se sostiene que el Estado garantiza los recursos para hacer efectiva la actividad artística y cultural desarrollada por personas y comunidades.

También se votará sobre un artículo que ha llamado la atención referido al derecho al descanso, al ocio y a disfrutar el tiempo libre.

¿Qué se espera de la votación?

Al igual que en otras comisiones, dentro de Sistemas de Conocimientos los convencionales de derecha han acusado que quedaron fuera del debate. El abogado y convencional Ricardo Neumann (Unidos por Chile) comentó que, al momento de presentar indicaciones, los demás convencionales presentaron un sistema de indicaciones que reemplazaba gran parte de los textos deliberados previamente.

“Esta situación ha generado algunos problemas en relación a las normas que se someterán al pleno esta semana, ya que no fueron objeto de deliberación transversal y se han dejado fuera normas que a nuestro sector nos parecían básicas, como el principio de no discriminación arbitraria entre las distintas culturas que integran la identidad intercultural del país”, contó Neumann.

Sobre las normas relacionadas a los derechos a la información, Neumann anticipó que podrían generar tensiones en el pleno. Si bien reconoce que, en general, estas normas permiten un buen nivel de libertad y pluralismo en la generación de información, el artículo sobre “educación mediática” podría resultar contradictorio, pues se establecería que “la labor informativa debe subordinarse a ciertas perspectivas ideológicas, como la perspectiva de género”.

Por otro lado, el convencional Miguel Ángel Botto (Colectivo del Apruebo) sostuvo que algunos artículos podrían no conseguir los 2/3. Particularmente, él cree que el 11, referido a la práctica de las culturas, podría caerse, puesto que menciona la frase “en conjunto con los pueblos, el Estado (...)”. A criterio del convencional, es el Estado el que representa los intereses de todos los pueblos y no se entienden como entidades separadas. “Estas precisiones dan para una poca claridad, algo que se debe superar”, dijo.

Botto también cree que el artículo 13, que sostiene que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura” podría no obtener los dos tercios. Según él, “da a entender que no existe unicidad de política estatal sobre patrimonio, que es para todo el país y no solo para unos pocos”.

Por otra parte, la convencional y gestora cultural Carolina Videla (Chile Digno) aseguró que los temas referidos a derechos culturales, a las comunicaciones y a los conocimientos podrían ser los que más fácilmente consigan amplios consensos.

Frente a las críticas que han despertado algunos de los artículos referidos a la libertad de información, Videla señaló: “Hemos planteado con claridad la urgencia de garantizar el derecho a comunicar y a recibir comunicación, la desconcentración de los medios, democratizar el acceso a la información, no permitir la difusión de noticias falsas, garantizar y remover los obstáculos para la creación de medios comunitarios”.

En esta misma línea, la enfermera y convencional independiente Loreto Vidal sostuvo que si bien hay algunos convencionales de otras comisiones que cuestionan algunas propuestas, eso “refleja el desconocimiento del trabajo realizado y el diálogo que se ha establecido entre los diversos sectores que integran la comisión”.

Además, Vidal enfatizó que se trata de un primer informe, por lo que las normas que no alcancen los dos tercios en la votación general volverán a la comisión para ser modificadas.