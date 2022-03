Coordinador de la comisión de Medio Ambiente y lo que se vota este viernes en el pleno de la CC: “Hay un solo artículo que no terminó de generar un consenso tan amplio”

Un arduo trabajo ha tenido que llevar adelante la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional. A diferencia de otras comisiones, el convencional y coordinador de dicha instancia, Juan José Martin (INN), comenta que casi todas “las normas que ingresan de esta comisión a la Constitución es una innovación en esta materia, porque la Constitución actual tiene solo dos extractos de normas que mencionan algo ambiental”.

De cara a la votación que se hará este viernes en el pleno, Martin es optimista. Allí se votará el informe de reemplazo que realizó dicha comisión con modificaciones a las normas que se rechazaron en general en el pleno, y un informe de segunda propuesta constitucional para aquellas que no fueron visadas en particular.

¿Qué tan conforme quedó con los dos informes que acordaron en la comisión y que se votan este viernes?

-Lo que más destaco del informe es que se logran artículos de consenso y que son un piso para el informe que viene y para un montón de otras normas que también están saliendo de otras comisiones, en las que participamos muchos de los integrantes de esta comisión, que también son de carácter ecológico. Así que creo que es un piso positivo, sobre todo la que es para mí quizás la norma más importante, que es sobre los derechos de la naturaleza. Asimismo, lo importante es que esto también permitió idear la metodología para lograr consensos sólidos en las normas que vayan después al pleno.

Algunas críticas, fundamentalmente desde la derecha a este articulado sobre derechos de la naturaleza, señalan que esto cambia radicalmente el derecho como se conoce actualmente.

-Yo creo que les falta bastante información al respecto, porque los derechos de la naturaleza existen desde 2008 a nivel constitucional en Ecuador, pero existe a nivel legislativo en países de todo el mundo, también a nivel normativo y a nivel de jurisprudencia. Insisto, en varias sentencias a nivel internacional. Entonces, es falso creer que esto no tiene desarrollo. Tiene bastante desarrollo. A nivel constitucional está siendo relativamente nuevo y va a seguir desarrollándose de aquí en adelante.

La semana pasada, cuando se votaron las indicaciones, todas las que se aprobaron fueron las que usted presentó junto a otros convencionales. En ese momento, dijo que esto era producto del consenso que habían logrado, y que si los colectivos mantenían su palabra, esto contaba con los dos tercios en el pleno. ¿Eso se mantiene? ¿Se van a aprobar todos los articulados que lleguen al pleno este viernes?

-Efectivamente estas indicaciones son el fruto de los consensos tomados entre todos los colectivos progresistas. Nos sentamos absolutamente todos en una mesa a lograr estos consensos, y eso tiene que reflejarse en el voto. El colectivo que no cumpla eso va a quedar muy mal parado frente al resto de los colectivos y le va a perjudicar en todo el resto de las conversaciones de aquí en adelante. No solo en la comisión, en todas las comisiones. Entonces, yo creo que eso se va a cumplir. Hay un solo artículo que no terminó de generar un consenso tan amplio, que es el artículo 12, sobre los bienes comunes naturales. Este artículo primero se vota en general, y si se aprueba en general, podría llegar a ser devuelto a la comisión en la votación en particular, con el ánimo de terminar de saldar un par de cosas que todavía no lograron consenso. Sin embargo, los otros artículos fueron todos producto de consenso y deberían mantener la palabra los distintos colectivos.

¿Pero sigue existiendo la posibilidad de que se apruebe esta norma este viernes?

-Nosotros esperamos que la norma sea aprobada, pero sabemos que podría llegar a ser devuelta en particular, pero mencionar que nuestro trabajo sigue siendo que se apruebe.

¿Si es que eventualmente vuelve este artículo a la comisión, cuáles son los principales temas que deberán zanjar?

-Este artículo es el paraguas sobre qué se va a entender por bien común natural, y es importante que se construya bien, porque muchos de los artículos del Bloque B hacen un desarrollo sobre varios bienes comunes. Básicamente, los desarrollos de algunos bienes en específico vienen en el bloque siguiente. Entonces, es importante que este artículo quede como un buen paraguas y dejar claro qué se va entender por bien común, porque eso va a condicionar posteriormente los artículos del bloque siguiente. Lo importante acá, y yo creo que es una de las dificultades, es que el bien común a nivel jurídico tiene una definición que es diferente a lo que significan los bienes comunes desde la economía. Y lo que muchos intentamos hacer con esta norma es que se llegue a un entendimiento común.

En bienes comunes naturales hay algunos colectivos, no de derecha, que también estiman que se deberían hacer cambios en el tema de los pueblos originarios. ¿Ese también podría ser un motivo por el cual vuelva este artículo a la comisión?

-Efectivamente, ese es el otro nudo importante. Ahí sobre todo la visión de los mismos pueblos es que ellos sean quienes tengan control de los bienes. Y hay otras visiones en donde se considera que es correcto que los pueblos puedan tener una administración compartida de aquellos bienes que están en sus territorios, sin implicar un control de ellos, sobre todo, entendiendo que si son bienes comunes, son comunes a todas las personas y a la naturaleza a la vez, y no a ciertos grupos de manera preferente. Pero siempre ahí lo interesante es que deben poder conversar los distintos derechos de los pueblos indígenas, sin necesidad de transgredir las otras normas que se buscan. Ahí sí creo que es incorrecto establecer una figura de bienes comunes para todos, excepto para los pueblos indígenas. Creo que eso no corresponde en ninguna materia, sino que tiene que ser algo que se complemente con los derechos indígenas, no que sea un caso especial. Y eso es algo que efectivamente se está conversando, pero hay buena disposición para avanzar al respecto.