De Atria a Gutiérrez: los nombres que quedaron en el camino para las coordinaciones de la Convención

hace 50 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Asumir uno de los cargos más relevantes para la etapa del debate constitucional era la aspiración de varias figuras del órgano constituyente. Al no haberse logrado un acuerdo macro entre los distintos sectores, a cada colectivo no le quedó más que llegar a las elecciones -que tuvieron lugar este martes y miércoles- para validar sus propias apuestas sin tener el camino asegurado. Así, algunas cartas sufrieron reveses inesperados, mientras que otras sabían que no tenían posibilidades.